「過期」床褥越瞓越攰？解構五星級酒店「御用」床褥的好眠秘密

你是否經常有這樣的困擾：明明睡足了八小時，醒來卻依然覺得渾身疲累、腰痠背痛？很多人以為是壓力或作息問題，其實關鍵可能在於——你每天睡的床褥，早已「過期」了。回想每次入住五星級酒店時，不少人都會有同一種感覺「床特別好睡」，一躺下去就能迅速放鬆，一覺到天亮。這種舒適感並非偶然，而是酒店對床褥品質的長期堅持與選擇。事實上，全球多間知名五星級酒店，包括 The Ritz-Carlton、St. Regis、JW Marriott、InterContinental 等均選用SEALY絲漣床褥，成為不少旅客「睡得特別好」的幕後關鍵。在挑選下一張床褥時，不妨將以下成就『酒店級好眠』的三大關鍵納入考慮，讓這份極致放鬆成為你每晚的居家日常。



全方位滿足不同人需要的舒適感

酒店需要同時滿足來自世界各地、擁有不同睡眠習慣的旅客，正如你與睡伴之間，往往也存在著不同的軟硬偏好。要用同一張床而令所有人有「整個人被溫柔包覆」的極致舒適感並不容易，而 SEALY 絲漣床褥能夠做到這一點，關鍵在於床褥核心的專利鈦合金彈簧與上層舒適墊層的完美協同效應。Sealy床褥的頂部墊層經精心科學計算，以多種高靈敏物料構成，負責在接觸身體的瞬間分散壓力、釋放肌群緊繃。與此同時，核心的彈簧具備「Sense and Respond」技術，像一隻隱形的手，在深層穩穩托起脊椎，讓舒適墊層不會因身體重量而過度下陷。 這種剛柔並濟的設計，能全方位迎合不同體型與睡姿，成就了酒店級好眠的第一印象。

SEALY的核心技術之一是其鈦合金專利彈簧，擁有獨特的「Sense and Respond」功能。

與國際骨科專家聯手研發的精準承托力

如果說頂部墊層與彈簧的配合決定了當下的舒適，真正影響睡眠質素的，是床褥的承托力。當床褥能夠讓脊椎維持自然平直，身體重量得以平均分散，肌肉便能在睡眠期間真正放鬆，從而減少翻身次數，提升深層睡眠時間。

SEALY 床褥與國際骨科專家合作打造出全球最先進的承托系統。

SEALY絲漣床褥 與國際骨科專家逾 50 年合作無間，專家以醫學知識，與產品開發團隊不斷改進專利彈簧，以確保Sealy床褥能保持脊椎健康及提升睡眠質素。Sealy專利鈦合金彈簧作為全球最先進的承托系統，能根據使用者的體重與睡姿即時調整承托力度及角度，較重的客人會感受到更強的支撐力，而體型較輕的客人則能享受到柔和的承托。

Sealy最高級別的彈簧能做到三段式舒適承托，先輕托釋放身體壓力，再按使用者的體重和睡姿量身定製承托力，最後以彈簧頂部Synerflex微調承托力，成就最舒適睡感，確保每位客人在不同睡眠階段都能維持脊椎最健康的自然曲線。

當「表層的溫柔舒適」完美架構在「核心的精準承托」之上，環環相扣，這亦正正是酒店床褥能夠「人人都覺得好睡」的重要原因之一。

確保十年如一日的安心好眠

酒店床褥每天承受高頻率使用，甚至要面對各種不可預測的情況，例如長時間單邊受力，甚至小朋友在床上跳動，因此對耐用性要求極高，在結構設計上亦更為講究。一般床褥在使用幾年後往往會因核心下陷而導致撐腰力減弱，令睡眠質素走樣。SEALY 絲漣床褥透過多項設計提升床褥壽命，包括 Unicased® 專利圍邊技術，強化床邊支撐設計，可減少長期使用後出現的下陷情況，即使長期在同一位置上落床都能保持穩定。對家庭用家而言，這不但意味更耐用，同時亦可更全面使用整張床褥，實用面積比一般床褥增加約10%。

SEALY 床褥採用專利圍邊技術和高溫定形彈簧，不但極耐用、抗下陷，持久維持酒店級支撐表現。

同時，經過高溫定形處理的彈簧，能有助維持長期彈性，即使使用時間增加，仍能維持原有支撐表現。此外，每張床褥在推出前亦需經過長時間壓力測試，以確保其耐用程度能維持至少10年。

SEALY 即使經歷歲月洗禮，仍能維持最初那份「骨科專家認可」的精準承托表現，確保你每天醒來依然告別痠痛，享受長年不變的深度睡眠修復。

把酒店級優質睡眠帶回家

回到日常生活，當床褥開始出現老化或承托力下降，即使睡眠時間充足，身體仍可能長期處於未完全放鬆的狀態。因此，在挑選下一張床褥時，記住要將上述的「舒適感、專家認可的承托力、卓越耐用度」這三大關鍵納入考慮。

SEALY 憑藉獨家鈦合金專利彈簧，實現市場難以複製的舒適與承托優勢，並獲超過 500 萬澳洲用家認可。

如果你想省去繁複的比較，又特別鍾情於頂級酒店那份無可比擬的睡眠體驗， SEALY 絲連床褥的 Hotel Collection 及 Hotel Signature 系列，正是嚴格按照多間國際五星級酒店標準打造，屬於「家用版」酒店床褥，它們將三大關鍵完美融為一體，讓人即使在家中，也能延續相近的舒適感受。到專門店親身試躺，更可根據個人偏好，由專業人員作出合適建議，讓您在家中都享有「酒店級好眠」。

SEALY絲連床褥店舖位置：https://bit.ly/4v4QRZu

睡眠困擾與床褥更換常見問題Q&A

Q1：如何判斷一張床褥是否需要更換？ 如果您發現自己睡足時間後仍感到疲累、腰痠背痛，或者床褥出現明顯下陷，無法維持脊椎自然平直，便可能需要考慮更換。 Q2：床褥「過期」會對我的睡眠質素帶來哪些影響？ 床褥的核心下陷會導致撐腰力減弱，使睡眠質素走樣。即使睡眠時間充足，身體仍可能長期處於未完全放鬆的狀態。 Q3：為什麼五星級酒店的床「特別好睡」？ 五星級酒店的極致舒適感並非偶然，而是酒店對床褥品質長期堅持與選擇的結果。全球多間知名酒店均選用SEALY絲漣床褥。 Q4：成就SEALY「酒店級好眠」的三大關鍵是什麼？ 成就『酒店級好眠』的三大關鍵是：全方位舒適感、專家認可的精準承托力、以及卓越的耐用度。 Q5：我想在家中享受酒店級睡眠，應該如何選擇？ 您可以考慮SEALY嚴格按照多間國際五星級酒店標準打造的「家用版」系列，例如 Hotel Collection 及 Hotel Signature 系列。

Q6：SEALY床褥的使用有效期多長？ 每張床褥在推出前都經過長時間壓力測試，確保其耐用程度和支撐表現能維持至少 10 年。

（資料及圖片由客戶提供）