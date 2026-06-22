全城足球熱！三大商場免費直播104場賽事　逾3千萬獎賞全攻略

四年一度的國際足球盛事6月12日正式開鑼，比起獨自一人對著螢幕邊睇邊打氣，真正的足球狂熱，是與好友甚至全港球迷為賽事吶喊，一同欣賞熱血沸騰的球賽才叫過癮！為了讓球迷感受全球的足球狂熱氣氛，信和集團旗下三大旗艦商場——奧海城、屯門市廣場及荃新天地推出「Goal Together 全城開波」大型活動。由即日至7月20日，三大商場將全程免費直播共104場賽事，並結合消費獎賞、電競競技與親子嘉年華，打造今夏最具氣氛的睇波基地。此外，商場更推出總值逾3,000萬元的豐富獎賞，當中包括「全城開波 Goal Together 大抽獎」，送出PlayStation®5 主機、按摩椅及智能手機等豪華大獎，與全城球迷一同投入這場體壇盛事！01讀者更可以獨家領取由屯門市廣場、奧海城及荃新天地送出的HK$20 S現金券，名額有限，立即搶先領券！



信和集團旗下三大商場足本免費直播由揭幕戰至決賽共104場精彩賽事。

三大商場各展魅力 親子電競全齡共融

活動期間，信和集團旗下三大商場與Now TV合作，足本免費直播由揭幕戰至決賽共104場精彩賽事。為了提供最震撼的觀賽體驗，奧海城及屯門市廣場分別架設430吋及540吋的巨型高清大電視，配備人造草地場地，讓球迷仿如置身現場，與現場觀眾齊聲歡呼。

奧海城作為直播大本營，以「經典 × 新興」為主題，全程免費直播104場賽事。場內設置巨型「西瓜波」打卡位，喚起市民的集體回憶。針對早場賽事，商場特設「早場親子專區」，並舉辦「早晨親子睇波派對」，提供中式點心、港式三文治及西式快餐，讓市民可以全家人一邊享用早餐一邊打氣。星級球迷兼香港足球先生葉鴻輝（英雄輝）亦將於7月1日出席派對，與家人分享足球傳承故事。此外，商場還設有街機龍門遊戲、親子足球挑戰及各類免費足球設施，打造沉浸式足球氛圍。

奧海城更設有早場親子專區及多項足球設施，與球迷共度足球狂熱盛夏。

屯門市廣場則聯手PlayStation舉辦「足球皇帝挑戰賽」，參賽者透過PS5《EA SPORTS FC™ 26》以「猜皇帝」方式進行對戰，連過10關即可贏取HK$10,000 S現金券。活動邀得電競選手Ronnie Yau擔任守門員，提升挑戰性。會員可憑點數或指定消費換領參賽資格，並視乎勝負決定繼續挑戰或領獎。表現優異的參加者將獲晉身「終極挑戰賽」，爭奪總值近HK$40,000獎賞，冠軍更可與人氣KOL達哥進行世紀對決。此外，現場設有足球對戰體驗區，以及由設計師Rainbow Hui創作的 2 米高 Q 版「足球『巨』星」不倒翁打卡位，供球迷打卡留念。

屯門市廣場現場設有540吋巨型高清大電視、人造草地及「足球巨星」不倒翁打卡位。

荃新天地化身足球狂熱基地，打造適合全年齡層參與的足球嘉年華。商場舉辦「BB 球王」親子嘉年華，設有爬行及射門等趣味競賽，以及「最有型BB」、「球王BB」及「最佳造型BB」特別獎項，獲勝者可贏取益智玩具及商場送出的額外禮品。「足球狂熱快閃挑戰站」則邀得 ViuTV女子足球隊「螢花」隊員樂琳及MOMO、全民造星冠軍Teller、人氣男團ZPOT成員Bosco及人氣歌手Egg黃詠霖驚喜現身，與市民挑戰控球及射門，成功即可贏取獎賞。商場亦與社區機構合作推出「長者足球強身體驗」，鼓勵銀髮族透過輕鬆有趣的運動投入盛事，實踐跨代共融。

消費及禮遇攻略 睇波兼享3,000萬獎賞

除了各大商場的專屬活動，球迷於睇波期間，別錯過額外的驚喜禮遇！信和集團商場特別舉辦「全城開波 Goal Together 大抽獎」，由即日起至7月20日，S⁺ REWARDS會員於三大商場指定商戶，以電子貨幣單一消費滿HK$300，並成功登記點數，即可獲得抽獎機會一次。每位會員於活動全期基本可享20次抽獎機會，若於指定「運動服裝及用品」商戶消費，更可獲額外20次加碼機會，即全期最多可享40次抽獎機會。豐富獎品包括Ogawa Mysofa Luxe按摩椅、Xiaomi 旗艦手機 17 Ultra、PlayStation®5 主機（數位版）連足球遊戲、Nintendo Switch 2 主機及 LEGO® 足球模型等，機會難得。若會員累計達到20次合資格消費，更可獲額外HK$100 S現金券。

參加「全城開波 Goal Together 大抽獎」即有機會贏取PS5主機、Ogawa按摩椅及智能手機等禮遇。

除了大抽獎，現場禮遇同樣精彩。S⁺ REWARDS會員於三大商場觀賽期間，只需留意現場 QR Code，即有機會領取高達HK$120 S現金券。球迷亦可透過HKT AR Lens App、S⁺ REWARDS App 及 HK01 會員專區，領取HK$20 S現金券及超過 200 項商戶優惠。另外，透過 HKT AR Lens App 參加「捉球挑戰」，更有機會贏取 Nintendo Switch 2 主機、人氣按摩禮品及高達模型等心動好禮，想贏取心頭好的球迷切勿錯過！

S⁺ REWARDS會員更可參加「捉球挑戰」，隨時贏走Nintendo Switch 2及其他豐富好禮。

為慶祝四年一度的足球盛事，屯門市廣場、奧海城及荃新天地特別為《香港01》讀者送上HK$20 S現金券，名額有限，立即搶先領券！

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