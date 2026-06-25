家居博覽2026｜飛利浦智能鎖再度回歸！全線產品低至75折

各位準備入伙嘅新居業主、或者屋企仲用緊鎖匙開門嘅朋友，請全神留意！全球足球盛事戰況激烈，各國列強正不惜工本打造最強防線；而喺大後方，你屋企嘅大門防線同樣需要世界級守門員！由2019年開始，每年都同大家喺灣仔會展見面嘅飛利浦智能鎖，今年6月25日至28日，將會乘著足球盛事狂熱，帶著全線產品再度回歸「香港家居博覽 INHOME EXPO 2026」！



一如既往，唔玩虛招、只玩真誠，現場除了首次全線產品低至75折，仲準備了驚喜多到數唔晒、猶如頂級賽事補時階段「送完又送，送咗再送」嘅會展限定福利。即刻帶大家直擊現場六大驚喜，睇吓點樣用「冠軍級陣容」升級現代化家居！

驚喜一：全場真‧MVP！$4,888 人氣爆款神價重現、指紋手柄鎖 $2,888 起

平時喺網上成日有人 PM 詢問幾時再做優惠？今次大會現場直接放量回饋：

• 最紅智能視像鎖（型號：720FVP / 720MVP）：會展驚喜價 （已包基本安裝）HK$4,888！呢款銷量王牌之前做過呢個優惠，當時反應極度熱烈，打後一直都收到源源不絕嘅查詢。今年決定順應民意，限時重現呢個真・神價，之前錯過咗嘅朋友今次「咪走雞」，記住果斷起腳入手！

• 指紋手柄鎖銷量冠軍（型號：610）：包埋安裝入手價只需HK$2,888！雖然係入門級別，但自2024年底推出以來，憑著超高性價比一直高踞銷量榜榜首，絕對係你最佳性價比嘅「守門員」，最啱預算有限又想體驗智能生活嘅家庭。

驚喜二：最強雙子星！「皇牌智能鎖 + 智能淨水機」強強聯手

今時今日，新屋裝修或者舊樓翻新，要打造完美家居，旗艦級智能鎖同智能淨水機已經成為新一代現代家居嘅「必備孖寶」。飛利浦智能鎖特別聯同飛利浦淨水跨界合作，喺現場推出六個「超抵智能家居套餐」。由前線大門防禦到廚下飲水，猶如最強雙子星，一次過幫大家用最抵價錢配齊兩大生活用品，裝修業主必睇！

驚喜三：人人有份！100%中獎攪珠機，2,000份禮品等你嚟

現場平畀大家都未夠，大會現場仲準備咗2,000份加埋總值超過港幣50萬元嘅禮品！現場設立「100%中獎攪珠機」，只要現場消費就人人有份，好似十二碼罰球一樣「一射即中」，絕不落空！豐富禮品名單包括：

• 飛利浦經典氣炸鍋（名額 12 份）

• 飛利浦電動牙刷（名額 20 份）

• 飛利浦智能門鎖【額外一年上門保養服務】（名額 16 份）

• 飛利浦智能門鎖專用門卡兩張

驚喜四：加碼再送全面保障三選一，旅遊在外一樣放心

現場下單除了有得抽獎，大會仲加碼送出驚喜！以下三款超實用生活福利，由各位根據自己需要，任選其中一項帶走。即使你要飛去外地現場親身睇波，一樣比你全方位保障：

1. 免費旅遊保險：去外地現場睇波玩得更放心。

2. HK$100超市禮券：最直接嘅現金回贈，買完鎖再去超市掃貨買啤酒睇波。

3. 65折家居保險優惠：幫新居構築起雙重財產與裝修保障。

驚喜五：免費 "SHARE WIN" 雙重賞！Follow送限量版Tote Bag，加碼打卡再送1.2L珍寶隨行杯

行過路過展位，就算未決定買鎖，都有驚喜帶走！只要喺現場 Follow官方三個社交平台（小紅書、Facebook、Instagram），即可免費拎走極具潮流感嘅限量版飛利浦幻彩Tote Bag一個！攞完靚袋意猶未盡？只要現場再完成指定嘅打卡活動，大會即時加碼送你大熱運動風嘅 限量版飛利浦1.2L珍寶隨行杯（連手柄及飲管）一隻！特大容量無論係做運動定深夜睇波飲凍飲都係最頂級。數量有限，送完即止，記得早啲嚟，好似前鋒傳送咁「接應」呀！

驚喜六：加時賽：壓軸"BUY WIN"大賽，送出6部飛利浦藍牙耳機！

一個展覽咁多嘢玩？梗係唔止啦！凡喺展覽期間購買任何飛利浦智能鎖嘅客戶，仲可以參加線上加時賽：去到指定Facebook ／IG ／小紅書位置下面留言寫低現場購買心得。截止到指定時間，獲得最多LIKE嘅留言者，大會將會選出6位得獎者，每人送出飛利浦藍牙耳機一部！戴住佢聽深夜睇波直播就最震撼。醒目嘅你一定唔好錯過呀！

著數多到數唔晒，會展四天限定「送完又送，送咗再送」！與其上網睇不明來歷、隨時擺烏龍嘅水貨，不如嚟會展搵總代理買100%原廠行貨，有埋自己安裝團隊同24小時售後服務，大後方萬無一失。6月25日至28日，灣仔會展不見不散！

（資料及相片由客戶提供）