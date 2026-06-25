香港管理專業協會「2026環球創新日」推出「HKMA/HKT環球創新獎」

香港管理專業協會(HKMA) 將於2026年 6月29日假香港會議展覽中心舉行「2026 HKMA 環球創新日」。為配合國家「十四五」規劃發展香港成為國際創科中心，HKMA於2022年推出「HKMA/HKT環球創新獎」，嘉許各行各業及不同界別的機構在創新領域之傑出成就。創新獎自推出獎項以來，業界反應熱烈。該獎項自推出以來反應熱烈，首兩屆已合共收到超過500份參賽作品，參賽機構來自香港、中國內地、澳門、台灣，以及加拿大、印度、以色列、意大利、巴基斯坦、新加坡、西班牙、美國、越南等多個海外經濟體。



HKMA/HKT 環球創新獎設有三大類別，分別為「大型機構組」、「中小企組」及「初創之星組」，旨在表彰來自香港、內地及海外，並於五大關鍵創新領域——包括產品及服務創新、流程創新、商業模式創新、平台創新及社會創新——取得傑出成就的創新項目。HKMA/HKT環球創新獎現已踏入第三屆，業界反應持續熱烈，本屆共接獲近300份參賽項目，再創佳績。

HKMA / HKT 環球創新獎入圍者公告:

創新機構 (大型機構)十強名單

創新機構(中小型機構) 十強名單

初創之星十強名單

「HKMA 環球創新日」

「HKMA 環球創新日」將於2026年6月29日（星期一）盛大舉行。全日活動內容豐富，涵蓋「HKMA/HKT 環球創新大獎2025/26」最終評審環節、創新峰會、主題展覽區、頒獎典禮，以及多場深度交流環節，為與會者提供全方位的創新體驗。自2023年首屆舉辦以來，活動屢獲好評，每屆均吸引超過1,500名高階主管、創新者、投資者及政策制定者踴躍參與，已發展為業界極具影響力的年度盛會。

活動詳情如下：

日期: 2026年6月29日 (星期一)

時間:上午9:00 -下午6:00

場地: 香港會議展覽中心N200會議室系列

如欲參與「HKMA 環球創新日」，從中了解最具創新性的項目與實踐，現在機會難得。首50名成功登記參加者，將可獲贈HKMA 環球創新日免費全天通行證（不含午餐）。請即報名，勿失良機。

https://form.hkma.org.hk/?q=ACI-42412-2026-1-NL&v=gid&c=GID-009

活動將邀請香港科技園公司董事會主席查毅超博士，SBS，JP擔任開幕典禮的主禮嘉賓，隨後舉行「HKMA 全民AI培訓中心」啟動儀式。該中心旨在配合政府推動「人工智慧+」與「金融+」的協同發展，積極招攬及培育具前瞻視野的優秀人才，肩負起這項重要使命。

由OASES引進辦全力支持的創新峰會將在下午舉行。Anchorpoint Financial Limited行政總裁Dominic Maffei先生發表「數碼資產的未來」主題演講，為創新峰會展開序幕。

其後，4場圍繞人工智慧的熱門議題和不同應用的專題分組會議將分別在兩間會議室(N201, N206-208) 進行，討論主題包括:

•「人機協作：透過協作智慧釋放生產力與創新力」(由HKMA 全民AI培訓中心全力支持)

•「重點企業與本土創新如何攜手塑造香港的永續發展」(由OASES引進辦全力支持)

•「人工智慧創新在企業生態系統中的未來」(由EY全力支持) -

•「免費人工智慧工具的真正代價」(由Fujifilm Business Innovation支持) -

「行業AI應用論壇」將於N211-212會議室同步舉行，參與機構包括Fincatch Limited、Zeta Motion Limited、大千視覺有限公司、Oxbridge Economics、Qi Sensor Technologies Limited、Hualoong Hightech Company Limited；議題涵蓋金融、品質管理、醫療及人才培訓等行業，分享AI實戰經驗，適合來自不同領域及資歷的參加者。

下午壓軸時段將舉行「HKMA/HKT環球創新大獎2025/26」頒獎典禮，並由香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東教授JP擔任主禮嘉賓及發表專題演說，揭曉及頒獎予創新大獎得主。

「HKMA/HKT環球創新大獎2025/26」及「HKMA 環球創新日」贊助商名單

關於香港管理專業協會

香港管理專業協會(HKMA)於1960年成立，是一個非牟利的專業團體，致力成為領先的專業組織，促進香港及周邊地區的卓越管理發展。管協服務涵蓋三大範疇：管理教育及培訓、管理服務以及會員服務。HKMA每年為超過50,000人提供逾2,000項課程及活動，培育人力資本，種類包括與環球頂尖大學合辦的學士、碩士及博士學位課程、文憑、證書、函授課程、研討會及工作坊等。從跨國大企業到本地中小企，HKMA多樣化的活動為會員提供一個意見交流、人際網路拓展及個人發展的良好平台。每年管協舉辦多元化活動如週年專題會議、研討會、工作坊及講座，邀請傑出商界領袖分享在最新管理趨勢及管理發展上的遠見及睿智。為推動最佳管理實踐，管協每年於香港及內地舉行九項管理比賽，包括最佳年報比賽、優質管理獎、最佳管理培訓及發展獎、HKMA/ViuTV及Now TV傑出市場策劃獎、香港可持續發展獎、香港管理演習、傑出推銷員獎、中國傑出營銷獎及HKMA/ HKT環球創新獎。這些活動均為商界每年一度的矚目盛事。

管協官方網站：www.hkma.org.hk

管協 Facebook專頁：www.facebook.com/HKMAfb

獎項官方網站：https://www2.hkma.org.hk/innovation-award/

2025 HKMA 環球創新日

（資料及相片由客戶提供）