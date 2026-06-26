家居好物！JOMOO智能衛浴進駐京東MALL　高顏值座廁免觸沖水

追求生活品味的香港人，對家居裝修的要求愈來愈高，浴室更不再只是一個實用的空間，而是展現個人風格的專屬天地。無論是注重空間利用率的公屋單位，還是高可塑性的私樓或村屋單位，JOMOO 都能提供全方位衛浴方案，精準滿足各類戶型需求。有別於傳統衛浴設備冰冷、刻板的印象，JOMOO推出極具質感的「Ins風奶油色」配搭，這種貼近時下美學的設計，讓浴室瞬間充滿溫馨與高級感，將實用科技與高顏值美學完美揉合，為注重生活質素的家庭提供升級家居品味的理想選擇。



G08 Pro智能座廁 締造「零接觸」衛生體驗

要在香港打造完美的智能浴室，首度推介的G08 Pro智能座廁，針對不同家庭成員的痛點，將「免觸碰」的衛生體驗做到極致。這款座廁內置的「微波感應」，在用家進入一定區域時自動開蓋，當識別爲男士站姿後座廁會自動翻開廁板方便使用（通常為 1 至 1.5 公尺範圍內）。座廁右下方的「激光腳感」感應模組，能精準感應男士長時間站立靠近；當男士如廁後離開，廁板及蓋板將會自動關閉，再自動沖廁，全程無接觸，既便捷又衛生徹底解決家庭成員間常見的衛生顧慮。

此外，用家在使用時，只需靠近座廁自然站立並輕踢感應區即可觸發「三重腳感」功能，無接觸操控座廁板蓋和廁板的開合，以及沖水。在細節設計上，其廁板加入了壓力感應技術，用家離座即會關蓋並自動沖水；入座時系統更會預先潤濕內壁，達至沖洗潔淨無殘留。為照顧全家人的需要，產品配備了三種洗護模式，對女性、小童、年長人士、行動不便人士及痔瘡患者均非常友好。配合座溫自動調節、自潔噴嘴、柔光夜燈，以及即時發光的智慧數值顯示屏，可謂細節滿分。

LUMINA淋浴器 帶來專業水感呵護

除了智能座廁外，JOMOO推出的LUMINA淋浴器同樣以優質體驗及高質量見稱。這款淋浴器主打高性價比，設計上完美契合大眾對時尚生活的追求，並融入極具質感的配色選擇。它不但為用家帶來專業且細緻的水感呵護體驗，更全面提升了沐浴的舒適度，讓用家在洗滌疲憊時感受到科技帶來的貼心享受。

D02浴室龍頭 升級日常梳洗細節

梳洗空間的細節同樣不容忽視，D02浴室龍頭憑藉專業細緻的呵護與高性價比脫穎而出。它將實用科技與時尚設計完美揉合，無論在耐用度還是操作手感上都展現出極高質量。值得一提的是，利尚派建築材料有限公司（Leisure Plus）作為JOMOO的香港總代理，為香港本地用家提供極具信心的售後服務，當中淋浴器及浴室龍頭產品均享有高達8年的制芯保用期，而智能座廁亦提供高達5年保用，讓消費者買得安心。

3萬呎「京東MALL」新地標！「實水實電」試玩JOMOO全套衛浴

香港首間大型自營電器商場「京東MALL」已經於灣仔盛大開幕。這家佔地約3萬平方呎的商場引入了內地大受歡迎的「沉浸式體驗」模式，商品均接駁了水電供顧客開放實試。大家可以前往一站式親身體驗JOMOO的全套智能衛浴設施，感受科技帶來的真實便利。

買滿即減！JOMOO專屬限時優惠

為慶祝新店開幕，現凡於京東MALL購買JOMOO衛浴產品滿HK$2,000即減HK$200，優惠期由即日起至6月30日。此外，由即日至7月12日期間，憑滙豐信用卡支付更可享最高HK$744立減優惠。準備為家居升級的你，萬勿錯過入手的最佳時機！

京東MALL門市資訊及獨家優惠

地址：灣仔灣景滙2樓全層

營業時間：10:30-20:30

查詢詳情：WhatsApp：+852 5913 9266

電郵：enquiry@ejomoo.hk

（資料由客戶提供）