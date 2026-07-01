九龍灣MegaBox東九龍最大高空休閒地標大型光影及花藝光影上演

（香港，2026年6月30日）2026港人及旅客最新熱點! 九龍灣 MegaBox 頂層18樓的「Mega Sky」空中花園6月30日即將正式啟用！佔地逾 3 萬平方呎的空中花園，採用全透視落地玻璃設計，270 度飽覽震撼美景，毫無阻隔地將東九龍維多利亞港的壯麗天際線盡收眼底。不論是正午時分的晴空萬里、黃昏時漫天變幻的鹹蛋黃日落，還是入夜後霓虹閃爍的都會夜景，無邊際全景美得令人屏息。空中花園特別栽種多個不同品種林木，將大自然綠意與現代美學揉合，寬敞綠茵草地可以放鬆身心，定必成為2026年全城最新、最矚目的休閒與打卡聖地。



室外大型光影水族館 × 花藝光影匯演 每晚夢幻上演

Mega Sky大型光影水族館以各式海洋生物包括巨大鯨魚、海龜、魔鬼魚及夢幻水母為主題，配合音樂效果，打造沉浸式視聽體驗，小朋友一定會非常喜歡。而花藝光影匯演則以絢麗燈光結合浪漫花藝元素，夢幻又唯美，勢必成為免費最Hit打卡熱點！

每晚上演時間：7:30pm – 9pm (會因應天氣及情況而作出更改)

地點：Mega Sky 空中花園, MegaBox L18

Mega Sky天際漫遊打卡賞 打卡送可愛貓咪及狗狗造型禮品

MegaBox推出Mega Sky 精彩禮遇，Mega Club 會員到空中花園打卡及上載社交媒體完成簡單任務，連同即日任何金額MegaBox商戶電子貨幣消費，即可獲得超靚透光Mega Sky插畫明信片一張及可愛貓咪或狗狗造型禮品一份。(免費登記成為Mega Club會員)

換領日期：2026年6月30日起至換完即止

換領時間：1:00pm -3:00pm & 6:00pm- 8:30pm (星期一至五) & 1:00pm -8:30pm (星期六、日及公眾假期)

換領地點：MegaBox L18

全新韓國品牌 GOKSU 登陸 MegaBox 18樓 Mega Sky空中花園 打造九龍東高空韓式餐酒館

全新高級韓式餐酒館 GOKSU 將於 6 月 30 日正式進駐九龍灣 MegaBox 18 樓，以首爾大熱的「當代韓屋美學」糅合九龍東開揚高空景致，營造一秒穿越首爾的「偽旅行」度假感，為都市人帶來兼具禪意與時髦的沉浸式現代韓屋空間。

主打升級版新派韓國料理，以地道韓式烹調為基礎，加入精緻廚藝，食材講究新鮮，適合一邊歎美食一邊淺酌。招牌「烤牛排」嚴選頂級韓牛，外層焦香、內裏粉嫩；打卡必點「鵝肝石頭鍋飯」將高級鵝肝融入傳統石頭鍋飯，飯粒吸飽油香，焦香迫人；另有鮮甜軟滑的「海膽紫菜包飯」及蔥香濃郁、配酒一流的「蔥油蟶子」。微醺之選包括夢幻粉紅「沙冰生米酒」、雞尾酒、韓國精釀啤酒、果味有汽酒及 Vodka Highball 等，一應俱全，是放工 Happy Hour 與週末聚腳的不二之選。

餐廳由門面、散座以至戶外露台，完整鋪設韓式秘苑庭院主題，糅合原木、原石、韓紙與綠植，簡約有質感；入夜更可飽覽璀璨東九龍天際夜景，成為打卡與歎酒兩相宜的高空韓式居酒屋。

Mega Club 會員尊享開幕優惠 (6月30日至7月31日) 晚市時段單點產品可享有85折優惠​ 晚市時段任何消費可享有士多啤梨生米酒(一客)

（資料及相片由客戶提供）