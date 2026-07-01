中國石化在港舉辦慶祝香港回歸祖國29周年系列活動

2026年7月1日，中國石化連續第四年在香港舉辦「能源至淨 生活至美」慶祝香港回歸祖國29周年系列活動，邀請全港市民、游客全天免費搭乘擁有百年歷史的天星小輪，共慶回歸。中國石化駐港單位義工還分別在灣仔和尖沙咀碼頭向公眾派發節日紀念品。當日上午，中國石化駐港單位員工合唱團在尖沙咀碼頭廣場以快閃的方式演唱《東方之珠》《真的愛你》《歌唱祖國》等經典曲目，吸引大批市民和游客駐足互動，現場反響熱烈。香港特區政府有關部門、香港中聯辦經濟部、九龍工作部、香港中國企業協會、各界代表及媒體、中國石化駐港單位員工及家屬共百余人到場觀禮，參與打卡活動。



中國石化自1989年進駐香港市場以來，始終扎根香江、深耕本土、服務民生，為香港構建起安全、穩定、多元的綜合能源供應和保障體系。目前，中國石化共在港設立1個代表處及10家專業公司，業務布局全面覆蓋油氣氫電服核心領域，建成香港地區規模領先的綜合能源服務網絡，在石油氣供應、船舶加油、汽柴油直分銷、機場航煤及綠色甲醇加注等核心領域佔據市場主導地位，全方位保障香港能源穩定供應。

中國石化邀請全港市民游客全天免費乘搭小輪（中國石化供圖）

中國石化在灣仔碼頭派發紀念品（中國石化供圖）

深耕香港三十余載，中國石化始終堅守初心、踐行使命，積極履行企業社會責任，深耕公益事業，助力民生發展。已連續14年開展沙灘清潔、郊野公園保護等生態公益品牌行動，連續5年實施「至美有你」青少年及兒童成長計劃，並連續4年與香港理工大學、連續3年與香港航海學校等本地院校深化校企合作，全力支持香港教育事業發展與青少年人才培養。

潮起香江，行穩致遠。中國石化始終立足國家大局、堅守保供使命，以硬核實力守護香港能源安全，以溫情擔當服務民生發展，與香港社會各界同心協力，護航香港的長期穩定與繁榮。

（資料及相片由客戶提供）