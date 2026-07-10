換冷氣攻略｜7月限時優惠！買指定型號冷氣送超市券/精選好禮

香港天氣反覆無常，時而暴雨連場，時而烈日當空，那種悶熱濕黏的感覺，實在令人心煩氣躁。忙碌了一整天，回到家最渴望的莫過於瞬間的涼快，若冷氣效能不穩，休息質素自然大打折扣。與其每日在悶熱中受罪，不如趁現在升級家居空調系統，讓家重新成為一個隨時隨地能放鬆身心的清涼空間！



開利（Carrier）與肯特（Canopus）的「夏日激賞」第2彈正式展開！由2026年7月1日起至7月31日，入手指定系列冷氣機，即可免費換領超市現金券、電動牙刷及 Starbucks 禮品卡等超值好禮。在升級家居涼感的同時，還能收獲多重驚喜，讓你輕鬆享受極致舒適的夏日生活！

參與優惠活動之指定型號如下：

開利 (Carrier)： 冷氣機類型 匹數 禮品 窗口式冷氣機 ¾匹至1匹 電子超市禮券 HK$100 1.5 匹或以上 電子超市禮券 HK$200 HAC 系列掛牆分體式冷氣機 1 匹 電子超市禮券 HK$100 1.5 匹或以上 Oral B Pro 3 電動牙刷（霧藍色）乙支 KWS 及 QWS 系列窗口式分體機 1 匹至2匹 Starbucks 禮品卡 HK$100

肯特 (Canopus)： 冷氣機類型 匹數 禮品 窗口式冷氣機 ¾匹至1匹 電子超市禮券 HK$100 1.5 匹或以上 電子超市禮券 HK$200 掛牆分體式冷氣機 1 匹 電子超市禮券 HK$100 1.5 匹或以上 Oral B Pro 3 電動牙刷（霧藍色）乙支 TA-KWS 系列窗口式分體機 1 匹至2匹 Starbucks 禮品卡 HK$100

把握七月優惠！打造高效涼感家居

想在這個炎夏精明避暑？擁有一台高效耐用的冷氣機，不僅能調節舒適室溫，更是提升居家幸福感的關鍵。開利與肯特冷氣機憑藉卓越的製冷效能與耐用性，已成為眾多家庭對抗酷暑的信心之選。現把握七月限時推廣，為家換上清涼新風貌，再將豐富禮物帶回家，輕鬆升級夏日生活，活動有效期至 7 月 31 日，把握入手機會，為全家送上今夏最貼心的涼意！

條款及細則

1. 適用於 2026 年 7 月 1 日至 7 月 31 日購買的客戶，及限於香港地區。

2. 此推廣僅限住宅單位內之一般家用。不適用於商用機、工業大廈、工程項目及非住宅場所。

3. 贈品不可兌換現金。

4. 贈品數量有限，先到先得，換完即止。

5. 請保存正式購買單據，於有需要時交予本公司查核。

6. 若客戶未能於截止時間前（2026 年 7 月 31 日辦公時間內）提供換領電子超市禮券、Oral B Pro 3 電動牙刷（霧藍色）或 Starbucks 禮品卡的所需資料，將失去參與是次活動的資格。

7. 如需退貨，顧客需確保贈品與所購貨品狀態完好無損，一併退回。

8. 世紀開利家用空調有限公司保留此推廣活動所有條款及細則之最終決定權，如有任何更改，恕不另行通知。

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開利夏日激賞

肯特夏日激賞

（資料及圖片由客戶提供）