與港人同行35載 JHC宣佈啟動全面品牌升級打造「一站式生活平台」

本地零售業面對疫後香港經濟結構轉變、網購普及以及港人北上消費等重重挑戰，35年來一直與香港人並肩同行的生活用品連鎖專門店「日本城」，其母公司國際家居零售有限公司 (股份代號：1373) 隆重宣佈全面品牌升級，由傳統連鎖零售專門店重新定位為服務港澳不同社區的「一站式生活平台」。透過線上、線下零售網絡，與不同品牌聯營合作，全面提升顧客購物體驗。由今日起，品牌新名字為 JHC 真好城，簡稱 JHC，為顧客提供「最真・最好」的產品與服務。

位於銅鑼灣高士威道8號的首間全新升級旗艦店於今日隆重開幕。以此為起點，更多分店將陸續以全新品牌形象登場。

國際家居零售有限公司主席及集團行政總裁魏麗霞表示：「面對當前零售市場的結構性轉變與外部挑戰，JHC必須透過革新，為顧客提供更具價值的零售體驗。35年前，我們透過進口優質日本貨品，贏得清晰的市場定位和顧客支持，讓品牌得以與香港一同成長，對此我們銘感於心。35年過去，我們的全球供應鏈大為成熟，單一產地標籤不再反映我們當下的經營模式，故是次我們進行品牌升級的同時，亦為公司挑選了新的名稱，同時維持JHC這個深入民心的簡稱，期待以最真最好的產品和服務，繼續與香港人同行。」她說：「我們將秉承初心，堅持高性價比的經營理念，回饋廣大市民與投資者的長期支持。我期望JHC 不止是一間零售店，更要成為一個有溫度的社區伙伴，在轉變的時代中與香港人一起，令生活變得更好 。」

四大戰略方針 實踐新零售藍圖

是次升級轉型， JHC全面透過線上、線下融合（O2O）的零售網絡，提升顧客購物體驗，並透過以下四大方針全面推動業務革新：

方針一：強化產品組合 實踐「真好品質」

JHC 主力優化產品組合，提供更多貼合新一代消費者生活習慣的生活必需品 。集團專業採購團隊繼續進行環球採購，壓縮成本，提高性價比。同時，JHC 致力為自家品牌產品進行品質認證，目前附有指定安全和合規標準認證的商品已達 1,000 多種 。這些通過測試的貨品均明確標示為「真好品質」，讓顧客買得放心、用得安心 。

方針二：提升顧客體驗 落實「真好服務」

JHC重新定義前線員工的角色為「真好店員」。透過專業培訓，他們提升為顧客的生活大使，不僅熟悉產品知識，更能以用家角度提供適切建議。此外，集團正逐步革新門店空間，於指定分店增設「體驗區」，提供產品試用及試食，讓顧客能在無壓力的環境下，親身感受產品品質。店內亦提供更全面的實用資訊，致力營造舒適、愉快的購物氛圍。

方針三：擴大戰略合作 建立「真好生活平台」

JHC積極善用全港超過260間分店的龐大社區網絡，與不同品牌強強聯手，成為街坊日常所需的生活平台 ：

● 與 HKTVmall 及友和 YOHO 深度合作：JHC 成為各大生活平台的取貨點。除了與友和 YOHO 的既有合作外，近日已與網購平台 HKTVmall 展開合作，讓顧客可於就近的 JHC 分店提取網購貨品，服務更涵蓋需冷藏貨品，未來將進一步拓展合作的深度與廣度 。

● 獲京東及 OCHAMA 銷售權：自今年5月起，JHC 已獲得京東自家品牌「京造」以及「OCHAMA」的銷售權，涵蓋小家電、生活家品、傢俬收納及旅遊等四大類別，涉及線上超過 1,000 種產品。顧客可於 JHC 網購平台直接下單，貨品直接運達香港 JHC 門店提貨 。

方針四：拓展銀髮經濟 履行 ESG 責任

JHC 與「老有聯盟」合作開設專屬銷售平台，並邀請 55 歲或以上前線僱員於貨場進行推廣。該項目 85% 的收益直接回饋社企，將商業營運與長者貢獻完美結合 。

未來，真好城亦會在 JHC App 內派發本地不同品牌的「著數」優惠券，與其他本地品牌結伴創造多贏，共同貢獻本地經濟循環。