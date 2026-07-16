跨界攜手 藝術連繫：日本命力 × 匡智會呈獻「涼暖‧共鳴」藝術展

（2026年7月15日，香港） 藝術具備超越語言的溫度，能將社會各界緊密連結。一向致力推動企業社會責任（CSR）與永續發展的日本命力，今日於銅鑼灣時代廣場概念店為「涼暖‧共鳴」藝術展舉辦分享活動。是次活動展出了早前由日本命力購藏的四件藝術作品，並特別邀請到匡智會執行委員會主席邱騰華先生，GBS, JP、日本命力執行董事連舜香女士 (Ophelia)，以及參與創作的匡智會學員親臨現場。作為社會福利署「促進殘疾人士就業諮詢委員會」委員之一，連舜香女士一直積極推動殘疾人士的社會參與和權益。日本命力期望透過是次活動，提供實質的商業平台展示學員才華，不僅停留在傳統的單向捐助，更旨在為不同能力人士創造展現社會價值的機會，以藝術作橋樑，深化社會共融並促進其未來的自主自立。



一眾嘉賓主持剪綵儀式，為活動添色彩（左起：胡孟青、連舜香、邱騰華, GBS, JP、溫麗友, BBS, JP）

欣賞藝術作品 展現多元才華

本次「涼暖‧共鳴」展出的四件作品中，有三件為匡智會學員傾注心血的畫作。活動當日，一眾嘉賓與學員在展覽現場細心欣賞畫作中的巧思。學員們於參觀期間接受了傳媒專訪，透露創作靈感與完成作品後的喜悅與成就感。在場的家長與社工亦見證了這份來自大眾的欣賞，如何為學員建立自信心，並幫助他們突破自我、用藝術表達平時難以用言語表達的想法，從而更好地融入社會。

一眾嘉賓與藝術家大合照（左起：香港培道小學校長陳敏儀、品牌代言人胡孟青、日本命力執行董事連舜香、匡智會藝術家張端望、匡智會執行委員會主席邱騰華, GBS, JP、世界心理衛生聯盟前會長溫麗友, BBS, JP、匡智會藝術家家長張鄧嘉慧）

同場亦展出了藝術家馮捲雪的木刻版畫《Seal Seal Seal the soldier》，作品以鮮明的霓虹色彩描繪海豹士兵，將嚴峻的氣候變遷與海洋污染議題轉化為視覺衝擊，喚起公眾對生態危機的思考。

藝術家為現場嘉賓親筆簽名，氣氛樂融融（左起：連舜香、張端望、張鄧嘉慧）

昇華商社共融 實踐雙贏永續

主禮嘉賓與藝術家於畫作旁合照，留下珍貴時刻（左起：邱騰華, GBS, JP、連舜香、張端望、張鄧嘉慧）

日本命力執行董事連舜香女士 (Ophelia) 於傳媒訪問中，道出了購藏作品及為學員籌辦展覽的初衷。她強調，日本命力期望將「跨界共融」的理念進一步深化，打破單向的資金捐助模式，邁向真正具備可持續發展（Sustainability）的雙贏合作。透過是次展覽，品牌期盼每一位蒞臨時代廣場概念店的顧客，都能在參觀這些充滿生命力的展品時，帶走一份溫暖的「共鳴」訊息。

匡智會主席邱騰華先生亦對此表示讚賞，他指出藝術是一道無形的橋樑，能將匡智會的學員與社會大眾緊密連結。他期望未來商界與社福界能有更深度的合作，讓大眾看見並認同這群學員所具備的不同才能與社會價值。

傳遞正能量 締造溫暖共鳴

是次「涼暖‧共鳴」分享活動在一片溫馨的氣氛中圓滿結束。日本命力將繼續秉持初心，透過多元化的企劃，為社會注入生動活潑的正能量。展覽現正於銅鑼灣時代廣場9樓913號舖日本命力概念店免費開放展出，展期至2026年9月30日。主辦方誠邀廣大市民親臨參觀，用行動支持殘疾人士的藝術創作，一同感受這份由心而發的涼暖共鳴。

全場大合照

（資料及相片由客戶提供）