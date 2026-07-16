房協「雋悦」長者屋　締造60+優雅人生

工作大半世積穀防飢，來到人生下半場，想享受一個六十後無憂無慮，不為住宿、醫療、美食煩惱的優質生活；香港房屋協會轄下全港首個非資助優質長者房屋項目「雋悦」，正切合需要。「雋悦」專為 60 歲長者而設，「只租不賣」形式營運及配備完善會所及專業醫療設施；最近師承「阿一鮑魚」名廚李文基進駐會所，推出幾近失傳懷舊菜式，滿滿回憶讓長者吃出美好人生！



毗鄰北角港鐵站房協長者屋「雋悦」交通便利，適合長者社區聯繫。「雋悦」以「只租不賣」形式營運及配備完善設施；包括 3 樓的「雋悦•滙」設施樓層、5樓的住客會所，以及位於 6 至 9 樓、提供一站式照護的「雋康天地」，全面提供專業醫療照護及貼心居家服務，照顧日常所需，助住戶樂享優質的退休生活。

「雋悅」單位類型包括開放式、一房、兩房及相連單位。申請人必須年滿 60 歲或以上，不設入息及資產上限；申請人可為年滿 50 歲或以上的配偶，或全職家傭申請成為「特准用戶」同住。

終身租住租住權費291.5 萬元起

單位的租住權費由約港幣 291.5 萬元至 1,816.5 萬元不等，視乎申請人入住時的實際年齡、單位面積及座向等因素而定。租住權費是終身租住獨立自住單位所須繳付的全數租金。入住時年齡越高，所需金額越低，85 歲或以上則劃一收費。終身租住無需擔心續租或加租問題，並設有退款機制，按入住年期遞減。

實地參觀第二座 28 樓 B 室單位，實用面積 660 平方呎，屬兩房半連儲物室及開放式廚房設計。以 75 歲申請人入住計算，其租住權費約港幣 974 萬元。現場所見，單位間格工整闊落，大廳及主人房面對無遮擋城巿海景及附送醉人夕陽。單位裝潢特為長者加闊房間及浴室門口，方便輪椅進出；亦安有救命鐘！

「雋悦．滙」集醫療娛樂美食一身

即使單位住得舒適，配套亦十分重要。設在「雋悦」3 樓的高尚一站式綜合會所「雋悦•滙」，集身心健康、休閒娛樂、商務及專業醫療保健。健體及休閒設施包括室內恆溫游泳池、健身室、迷你影院、遊樂室、童樂園等。 最吸睛提供電動麻雀耍樂。不可或缺的專業醫療網絡，計有家庭醫學及基層醫療中心暨長者健康中心及精神健康門診（養和醫健）、中醫專科診所（浸大中醫）。

新進駐名廚主理餐廳

六十後旳優質生活，少不了美食。剛進駐會所的「富添•真味尚食」餐廳，由李文基師傅（基哥）及主廚張桂權師傅領軍。基哥入廚逾 50 年，師承「鮑魚大王」楊貫一。 主打精緻粵菜、矜貴海味及傳統手工點心。特色菜包括八寶冬瓜盅、墨西哥湯鮑扣柚皮、豆豉醬爆烏參田雞、鮮花膠頭一刀肉丸釀節瓜環等。申請「雋悦．滙」會所客藉會員費用全免，可享用餐廳及中醫服務。

(資料及相片由客戶提供)