玫瑰的故事劇情｜6-10集劇透+演員關係圖+演員陣容｜每晚更新

《玫瑰的故事》陸劇又名（玫瑰故事），改編自同名小說。有李瀟、王思作為編劇，汪俊為執導，由劉亦菲、佟大為領銜主演的一套以現代劇情為題材的電視劇。劉亦菲繼《去有風的地方》後，再推出新劇，首次出演「母親」一角，與拍擋《華燈初上》客串的霍建華上演感情線，令人期待。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《玫瑰的故事》｜劇情大綱

女主角黃亦玫（劉亦菲 飾）以當代職場女性的視角，闡述獨當一面的成長故事。另此劇有一大看點是，她將和四個男人展開不同的戀愛故事線。黃亦玫出身於書香世家，自小呵護備至，富有藝術天賦。

關芝芝周士輝離婚事件

故事時間線發生在2001年，關芝芝周士輝原領證結婚，但周士輝臨時反悔，因為他竟然愛上了黃亦玫，非黃亦玫不娶。22歲的黃亦玫容貌姣好，年輕有活力，散發出帶有年輕活力的迷人魅力。許多男孩都對她一見鍾情，爭相追求她的芳心，黃亦玫的家人都思空見慣。關芝芝氣憤不已，懷疑是黃亦玫勾引了周士輝。她找到黃家， 黃亦玫的父母十分生氣，就把黃亦玫關在房間裡，最後黃亦玫跳窗逃走。黃亦玫直接找關芝芝解釋，明確講明對周士輝沒有興趣。同時，也拒絕了周士輝的表白，並勸他珍惜關芝芝。

黃亦玫初步入職場，對莊國棟一見鍾情

黃亦玫應聘CRAN公司總經理助理，憑藉出色表現獲得了面試官蘇更生的青睞。黃振華擔心父母會責怪，勸阻黃亦玫放棄考研去面試，但最終父母還是答應了。在上班後，在幫助總經理姜雪瓊解決展覽會問題時，黃亦玫認識了莊國棟，兩人一見如故。可惜，二人因事迅速離開，未來得及留下聯繫方式。

之後，黃亦玫接手了一個中法交流展的策劃項目， 特意穿上亮眼的衣服參加項目討論會，希望吸引了莊國棟的注意。其實莊國棟對黃亦玫一見鍾情，但一直假裝高冷，不敢主動聯繫她，因為他不知道黃亦玫是否也對自己有興趣。在一次合作酒會上，他暗中照顧黃亦玫，當黃振華假扮成黃亦玫的男朋友出現時，莊國棟心裡很不是滋味。他很想追問清楚，但最終還是只發了一條問候資訊。

电视剧玫瑰的故事@Weibo

之後與合作夥伴莊國棟（彭冠英 飾）展開了第一段感情。但就在二人感情在濃厚的時候，莊國棟申請去了法國，但相隔了六個小時的時差，二人溝通的時間也很少。之後黃亦玫放下工作去法國找他，莊國棟想申請永居，但黃亦玫不想放棄自己的工作及家人，最後二人分手。這段職場磨煉使她規劃了更清晰的人生目標，打算重返校園深造。

黃亦玫打算重返校園，遇上了方協文

她和學長方協文（林更新 飾）展開了第二段戀愛故事，並決定結婚。其實黃亦玫並沒有很喜歡他，只是父母對他印象很好，覺得適合過日子的。但方協文要求黃亦玫不要上班，後來更有了bb。但是，黃亦玫總自覺自己是金魚缸內的金魚，沒有自己，也渴望有自己的事業。方協文連黃亦玫追求美麗也要干涉。然而，他們的發展方向與期望差別極大，最終不可避免地走向了離婚，再次考驗了黃亦玫的人生抉擇。

电视剧玫瑰的故事@Weibo

發展事業，遇到了溥家明

其後她開始創業，在藝術品策展領域闖出一片天，冥冥中還遇到了自己的靈魂伴侶——溥家明（霍建華 飾），二人互相了解，並開展了第三段戀愛。但是，命運總不如意，溥家明的生命只剩下寥寥數月，本應美好的愛情兩人，卻又以生死別離的悲劇收場。雖然黃亦玫經歷重挫，但她堅持不懈地打拚出更精彩的人生。無論在愛情、婚姻和職場都得到醒悟，表現了人生階段的心靈變化。

电视剧玫瑰的故事@Weibo

最後，遇上河西

這部劇中加入了特別的原創新角《致我們暖暖的小時光》中的林一飾演河西。原著中並不存在這個角色，他的加入為整個故事線上演一段引人注目的姐弟戀，帶來全新的感情火花。

《玫瑰的故事》｜演員人物關係圖

电视剧玫瑰的故事@Weibo

《玫瑰的故事》｜6-10集劇情劇透

第六集 (09/30)

亦玫在籌備慈善畫展時接觸到很多有心理障礙的兒童，她很好奇他們的內心世界，於是決定辭職，到上海修讀心理學；新生報到當天，方協文被亦玫吸引住，之後一直留意著她，甚至到她兼職的啤酒屋工作，兩人逐漸熟絡起來。

第七集 (10/01)

振華鼓起勇氣問更生能否做其女友，更生拒絕並說出傷痛往事。胡琳見協文幫亦玫搬家，找到亦玫自稱是協文女友，亦玫對協文開始冷淡。振華不放棄，希望更生能給他倆一個機會。協文為亦玫出頭，打架受傷，亦玫在旁照顧。

第八集 (10/02)(晚上九時三十五分播映)

亦玫和協文正式發展成情侶；亦玫帶協文到北京見父母，並決定畢業後待在上海，到出版社就職。更生瞞著振華買房子，兩人因此大吵一頓。更生到上海探望亦玫，從中思考跟振華的關係，最後決定對振華敞開心扉。

第九集 (10/03)

協文的上司犯錯找人揹黑鍋，協文為了維護下屬，不惜辭職；因不想拖累亦玫，向她提出分手，後在亦玫鼓勵下自己創業。國棟突然出現在亦玫面前，亦玫本想避開他，甚至表明已有男朋友，國棟仍堅持要和她一起吃頓飯。

第十集 (10/04)

協文怕失去亦玫，急忙拿出所有身家性命向亦玫求婚，亦玫感動答應。國棟得知婚訊，追到協文老家想要挽回亦玫。更生接替雪琼職位升為總經理，韓鸚心生不滿。振華為更生慶祝，同時也因上司被調查而擔心自己工作不保。

《玫瑰的故事》｜1-5集劇情劇透

第一集 (09/23)劇情

22歲的黃亦玫是中央美院的優秀學生，天生麗質、開朗活潑，興趣廣泛，吸引了許多男孩的愛慕。儘管媽媽希望她考取碩士，但她並不想這樣。在看到青莛的招聘消息後，她決定去應徵並成功通過面試。她和媽媽打賭，若自己不能通過試用期，就會去考碩士。

第二集 (09/24)劇情

在國棟的幫助下，亦玫成功幫雪琼見到了滕先生，國棟和亦玫對彼此都留下了良好的印象。但亦玫加入項目組後，國棟卻變得冷淡，這讓亦玫心中感到不悅，於是故意與他唱反調。亦玫去上海出差，國棟開會時沒見到她，心中感到失落，忍不住想問她振華是否是她的男友。

第三集 (09/25)劇情

亦玫一下飛機就跑到國棟家約會，蘇蘇為替她隱瞞而跟振華起爭執。振華得知亦玫和國棟之間的關係後，國棟遂投其所好。亦玫偶然發現國棟接受戈蘭巴黎總部的錄取通知，氣得跟國棟提出分手，振華盼國棟再作考慮。

第四集 (09/26)劇情

振華在網上買二手啞鈴，賣家竟是更生，交收後箱子突然破了，啞鈴砸在他腳上，振華要求更生道歉不果氣結。國棟與亦玫分隔兩地，要掐準時間才能說上話，某天國棟沒回電話，說是加班，卻被亦玫發現是跟女同事去了酒吧…

第五集 (09/27)劇情

亦玫下定決心到巴黎去找國棟，二人久別重逢，激動不已。不過當得知國棟有意申請在法國永久居留，亦玫為他再次擅自做決定感到惱火，而且看著跟同事們談笑風生的國棟，亦玫突然感到既遙遠又陌生，次日便不辭而別。

《玫瑰的故事》｜演員

劉亦菲 飾 黃亦玫

黃亦玫為主角，演繹出現代女性的故事。

电视剧玫瑰的故事@Weibo

佟大為 飾 黃振華

黃亦玫的哥哥

电视剧玫瑰的故事@Weibo

霍建華 飾 溥家明

黃亦玫的靈魂伴侶，只餘下幾個月命。

电视剧玫瑰的故事@Weibo

彭冠英 飾 莊國棟

黃亦玫在職場上認識的初戀男友。

电视剧玫瑰的故事@Weibo

林一 飾 何西