11位歷任會長親臨書展　攜手見證新書法治傳承與一國兩制實踐

（2026年7月16日．香港）由香港律師會前會長彭韻僖律師（2018–2021）與律師會前秘書長朱潔冰律師合編的《尋尋覓覓 法治足跡 – 邁向回歸三十載 香港律師會會長訪談》，今日於香港書展正式出版發行。新書出版分享會同日下午於香港會議展覽中心舉行，盛況空前。活動獲十多位自1997年起歷任的香港律師會會長親臨現場支持，並有多位重量級嘉賓出席，與讀者一同回顧回歸近三十年來香港法律界的成長軌跡，體現業界團結與法治精神的薪火相傳。



政界、法律界及學術界翹楚雲集 共證歷史時刻

分享會嘉賓陣容鼎盛，除了歷任會長，包括周永健（1997–2000）、蔡克剛（2000–02）、葉成慶（2002–04）、王桂壎（2009–11）、何君堯（2011–12）、林新強（2013–14）、熊運信（2014–16）、蘇紹聰（2016–18）、彭韻僖（2018–21）、陳澤銘（2021–24）及湯文龍（2024至今）外，更邀得為書籍撰寫序言的重量級嘉賓出席，包括：首任律政司司長梁愛詩、立法會議員陳曉峰、香港總商會前主席陳瑞娟，以及三間大學法律學院院長：香港大學傅華伶院長、香港中文大學習超院長。特別感謝前律政司司長、國際調解院首創秘書長鄭若驊資深大律師、及律政司司長林定國夫人袁淑明女士親臨到賀，為活動增光。

守護法治底線 應對時代變局

香港律師會成立於1907年，是香港律師的專業團體及法定監管機構，至今已有近120年歷史。本書由彭韻僖律師發起，她坦言在律師會服務長達30年，親身見證法律界的變遷和法治的穩步發展。

在分享會上，彭韻僖律師強調，律師會在不同年代都面對不同的變局與挑戰，但歷任會長始終堅守守護法治精神、堅守及維護“一國兩制”的原則，發揮背向祖國，面向世界的優勢。她深感歷任會長作為行業最前線的“掌舵人”，其親身經歷的細節大多只留在當事人的記憶中，保護這份“活歷史”免隨時間流逝而淡去，已變得急不容緩。正是這份守護專業和法治傳承的心，啟發她重溯那些年尋覓法治足跡的每一步，與朱潔冰律師合編將其撰寫成書。

回顧近三十年掌舵歷程 開拓業界新天地

朱潔冰律師在分享會中，介紹書中收錄了15位由1997年起歷任香港律師會會長的深度訪談。她說讀者將看見這些會長從初入行時的摸索與抉擇，到逐步參與律師會會務、在行業分歧中尋求共識，再到肩負會長重任時，面對金融風暴、社會運動、疫情等時代考驗，如何穩住業界信心、守護法治底線；更重要的是，如何帶領業界開拓新天——從推動香港成為國際法律及爭議解決中心，到將香港法律服務對接國家改革開放，為業界闖出更廣闊的內地與國際空間。

嘉賓分享

在分享會上，多位歷任會長分享了他們在任期間的難忘經歷與對香港法治未來的美好祝願。‌

周永健會長 （1997-2000）在1997年這個歷史關鍵時刻，被選為香港律師會會長，他分享了當時複雜的心情：「面對前路，最大的擔心是，我可否勝任這個重任；最大的期盼是，『一國兩制』這個嶄新的制度得以成功落實。」

王桂壎會長 （2009-2011）一直是推動仲裁的先鋒，他分享道：「我很高興見證了仲裁的發展歷程——從最初僅用於建築工程及海事交易等專門行業，逐漸演變為商業（尤其是跨境商業）爭議解決的主流替代方式。香港亦已發展成為享譽國際的仲裁中心。」

何君堯會長 （2011-2012）談到他在律師會工作中，留下最深刻印象的是推動香港律師取得粵港澳大灣區執業律師資格，他說過程並不容易，最後排除萬難，成功讓香港律師可以通過考試成為粵港澳大灣區執業律師，他自己也身體力行，取得資格，在大灣區執業辦案，他鼓勵說：「未來的日子，大灣區律師有更新天地，大家一起努力！」

蘇紹聰會長 （2016-2018）被問到香港律師如何在一國兩制下發揮作用時，他呼籲在座的法律界同仁：「齊齊參與香港首個五年規劃，以及有關推廣業界發展的措施。」他認為這樣「既能服務國家大局，亦是香港律師在一國兩制內發揮作用的積極表現。」

湯文龍會長（2024至今）在分享會上強調「律師的價值，在於專業判斷，誠信操守」，而香港律師會，將「繼續支援會員面對時代轉變，協助業界提升專業能力，同時堅守自我監管制度下的高標準，維護法律專業的獨立性和公信力」。

收益撥作慈善 推廣法治普及

彭韻僖律師表示，她期盼本書能從多元視角記述香港法律界的成長與變遷，讓海內外認識「一國兩制」下香港普通法的發展歷程。本書出版發售後，所有收益在扣除印刷及出版成本後，將全數撥作慈善用途，用以推廣香港法治普及工作，讓法治精神扎根社會，潤澤下一代。

《尋尋覓覓 法治足跡 – 邁向回歸三十載 香港律師會會長訪談》現已於各大書店及香港書展天地圖書展位發售。

(資料及相片由客戶提供)