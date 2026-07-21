全城搶購！Lady M 全新「貓山皇榴槤千層蛋糕」首日開售 即告售罄

對於真正的美食愛好者而言，品嚐榴槤從來不只是一種飲食偏好，而是一種無可自拔的狂熱崇拜！盛夏七月，Lady M 香港終於回應一眾饕客的熱切期盼，首度將這份崇拜推向全新巔峰，隆重推出大家引頸以待的「貓山皇榴槤千層蛋糕」。



頂級皇家之珍：100% 樹上熟成 馬來西亞直送貓山皇

這款新作的核心靈魂，在於被譽為「果皇之皇」的馬來西亞正宗貓山皇。嚴選馬來西亞果園直送、堅持100% 樹上熟成掉落的極品貓山皇，其金黃果肉擁有如絲絨般綿密的口感，且細緻的黏稠度，甘甜之中帶著標誌性的微苦回甘。為完整保留這份純粹、不著修飾的奢華感，果肉收成後隨即進行真空控溫並極速空運抵港，確保將馬來西亞貓山皇最純粹、最無可比擬的絲滑質地，精準地轉化為餅房裏的精緻甜點。

工藝巔峰：以純正馬來西亞貓山皇為蛋糕灌注靈魂

要完美駕馭貓山皇那濃郁磅礴的味道，Lady M 香港團隊以其招牌且精湛工藝，將濃郁的貓山皇榴槤肉與輕盈的鮮忌廉以精準比例調和，精準拿捏內餡與餅皮的密度，與超過二十層透薄如紙的班戟皮交織出招牌千層畫布。然而，真正的驚喜在於蛋糕表面 —— 為呈獻無可比擬的奢華體驗，蛋糕表面更破格地舖滿厚厚的純貓山皇榴槤果蓉，入口瞬間，如奶油般綿密細滑的口感瞬間在舌尖化開，隨之而來的便是貓山皇獨有的微苦與若隱若現的酒香後韻，層次深邃。這股由甘甜轉為微苦、最終化作強烈回甘的複雜餘韻，賦予味蕾極具張力的感官體驗，配合蛋糕表面如繁星般點綴的耀眼食用金箔，在視覺與味覺上勾勒出扣人心弦的華麗對比，將這款季節限定的美味定格為一場優雅至極的尊貴盛宴。

Lady M香港 限定「貓山皇榴槤千層蛋糕」將由 2026年7月20日起，於Lady M香港及澳門全線分店限量供應；原個蛋糕亦將於同日起接受預訂，最快可於 7 月 27 日起取貨，率先品嚐這份極致果皇滋味。

貓山皇榴槤千層蛋糕 價錢

件裝：香港 – 港幣 $120 | 澳門 – MOP 129

• 6吋原個蛋糕：香港 – 港幣 $820 | 澳門 – MOP 850

• 9吋原個蛋糕：香港 – 港幣 $1200 | 澳門 – MOP 1290