現正公開招募｜環保促進會推出香港首個獨立企業淨零大獎

環保促進會上星期五（7月17日）推出「淨零排放評估框架暨淨零排放卓越大獎（Net Zero Awards for Excellence, NZAfE）2026」。這是香港首個旨在評估企業淨零承諾之可信度、管治水平及質量的獨立計劃。計劃即日起接受報名，至2026年12月中旬截止。



啟動典禮於7月17日假中環交易廣場中庭舉行，匯聚了推動香港綠色轉型的各界領袖。典禮由環保促進會行政總幹事何惠萍工程師主禮，並榮獲香港特區政府環境及生態局氣候變化專員楊秀權先生JP 擔任主禮嘉賓並發表主題演講。香港交易所上市科政策及秘書服務高級副總裁李婉愉女士亦發表了特別致辭。典禮壓軸環節為「引領香港淨零轉型」專題研討會，由陸恭蕙教授SBS，JP，OBE 擔任主持。

填補市場空白 確立可靠氣候行動指標

隨著香港上市公司的氣候披露要求日益嚴格，越來越多企業作出淨零承諾。然而，市場一直缺乏一個獨立且具備本地背景的基準，以評估這些承諾背後是否有可靠的目標、完善的管治及具體行動支持。「淨零排放評估框架暨淨零排放卓越大獎」正是為填補這一市場空白而設。

環保促進會行政總幹事何惠萍工程師表示：「隨著香港上市板塊對氣候披露的期望不斷提高，企業越來越需要一個第三方基準，而非單靠自我聲明。『淨零排放評估框架暨淨零排放卓越大獎』正能提供這樣一個獨立、針對特定行業的評級，讓董事會、投資者及監管機構能夠充滿信心地參考。」

嚴謹的評估與認可機制

為確保評估的高水平，申請將由一個獨立評審團進行審核，成員包括來自學術界、銀行界、專業協會的代表以及獨立可持續發展專家。大獎特色包括：

•兩部分評估框架： 申請企業將根據「通用準則」（Common Criteria，適用於所有企業，不限行業）及「行業核心準則」（Sector Core Criteria）進行評估。後者針對五大特定行業的獨特減碳挑戰量身定制，包括：地產、基建及公用事業、金融、貿易及物流，以及綜合企業。

•三大評級級別： 根據評估表現，企業將獲授予三個級別之一的認可：「淨零先鋒」（最高殊榮）、「淨零領袖」及「淨零承諾」。此分級架構經過精心設計，旨在表彰處於淨零旅程不同階段的企業。

參加資格及報名方法

歡迎所有在香港交易所上市的企業，以及任何有發布獨立環境、社會及管治（ESG）或可持續發展報告的私人公司或跨國企業駐港附屬公司報名參加。

報名截止日期為2026年12月中旬。最終結果及得獎名單將於2027年初正式公布。

--資料由環保促進會提供--