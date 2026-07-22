專業旅運迎來40週年里程碑　全港首間郵輪主題店於上環隆重開幕

本港旅行社「專業旅運」自 1986 年創立至今，今年正式邁入 40 週年輝煌里程。為紀念這一重要時刻，公司於 2026 年 7 月 18 日（星期六）假上環無限極廣場隆重舉行「專業旅運 40 週年慶典暨全港首間郵輪主題店開幕禮」，並以「專業旅運·伴您更長久」為主題，宣告全港首間郵輪主題店正式投入服務，展現品牌全面轉型升級的堅定決心。



專業旅運集團 主席 高偉明先生表示：「面對傳統『機票+酒店』單一模式生存空間日漸縮小的挑戰，專業旅運未來將雙軌並行，積極推動『專業旅運』戰略升級與轉型，除以往核心代理機票及酒店業務外，並提供優質旅行團、度身自組小包團、各類郵輪旅行，加強服務家庭客群及體育愛好者等多元化產品；亦持續加強利用新科技推動『尊賞假期』在深度遊及高品質旅行團的市場佔有率，升級為真正的專業旅遊顧問。」

全港首間郵輪主題店將推出獨家推廣，由2026 年 7 月 18 日至 8 月 31 日推廣期內，親臨上環郵輪主題店預訂郵輪產品，即可享有 95折 及指定郵輪公司開幕驚喜優惠*。更多詳情請瀏覽專業旅運官方網站：https://campaign.texpert.com/zh-hk/cruise

*優惠受條約及細則約束

各大業務部門全新規劃 打造一站式深度旅遊新體驗

三軌並進：融合主題自由行、獨家滑雪盛事與世界各地郵輪品牌

為了給旅客帶來更豐富的旅遊選擇，專業旅運旗下三大業務部門展開全新規劃。在自由行方面，我們將傳統的「機票+酒店」訂購服務，拓展至親子、體育、獨立包團、MICE 及研學等多元化的主題旅遊產品, 加上全新開幕的「上環郵輪主題店」，成為展示多元化旅遊產品與提升深度體驗的核心平台。與此同時，集團積極拓展高端及多元化旅行團業務，專業旅運正式榮膺「YongPyong Fun Ski & Snow Festival 韓國龍平滑雪節 2026 / 2027」香港區獨家代理，今個冬季將帶領大家親臨韓國滑雪盛事！

此外，全新落成的上環郵輪主題店，標誌著集團郵輪業務的重要里程碑。集團代理超過30個郵輪品牌，打造更專業的一站式諮詢平台。客戶親臨上環店，即可體驗一對一專屬顧問諮詢服務及開幕驚喜禮遇，輕鬆規劃不同的郵輪假期。

（資料及相片由客戶提供）