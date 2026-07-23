豐澤獨家引入三大革命性家居科技產品SharkNinja 打造高品質生活

一直秉持「超越平凡」研發精神、風靡歐美並榮登《TIME》「最具影響力品牌」及《Fast Company》「2025年全球50大最具創新力企業」的全球頂尖家電設計與技術巨頭 SharkNinja首度登陸香港，與Fortress豐澤強強聯手，旗下系列產品於豐澤獨家發售。為隆重其事，昨日於銅鑼灣時代廣場豐澤旗艦店舉辦產品發佈會，介紹一系列集生活品味與科技體驗於一身的智能家電。



品牌特別邀請近日於個人演唱會上浪漫求婚成功、引爆全城熱話的「準夫妻」—— 人氣唱作歌手 Teddy Fan（范梓謙） 及 音樂人 Lose Wing（盧思穎） 驚喜合體！這不僅是兩人婚訊後首度以「準夫妻檔」公開亮相，作為 SharkNinja 星級用家，兩人更於現場展現高度默契，親身示範三大顛覆傳統的廚房及家居清潔科技產品。兩人在台上大方分享同居生活的日常點滴，笑言品牌的三大革命性「偷懶神器」成功化解了家務分工的世紀難題，從智能烹調、高效清潔到隨行健康生活，全方位提升香港家庭的居住質感。

Ninja Crispi™ 四大亮點 完美解決下廚痛點

活動開始，司儀江慧楓 Venus Kong問及以往使用氣炸鍋的困擾，兩人異口同聲提到多項痛點：看不清食物生熟程度、容量不足、清洗繁瑣等。Lose Wing指出：「Crispi的360°全透視玻璃容器設計，完美解決了上述問題。一鍋到底的設計由醃製、烹調、上菜到冷藏，整個過程均可使用同一容器完成，令日常下廚更方便、省時。」

在分享日常飲食習慣時，Lose Wing表示：「我們的飲食喜好十分相近，每餐都講求肉菜搭配及營養均衡。Ninja Crispi 可以靈活地分層烤焗，以今日示範的菜式為例，只需在底層鋪上蔬菜，再於上層放置鮮嫩魚肉，便可15分鐘一次完成兩款健康菜式，毋須分開烹調，超方便又能節省大量時間。」

談及都市人最苦惱的清潔問題，Teddy 與Lose Wing 異口同聲大讚 ：「相比起傳統氣炸鍋，它少了許多難以清理的死角與縫隙；而且玻璃容器一目了然，即使有食物殘渣黏附，清理起來也相當輕鬆方便。」

針對香港人繁忙的生活節奏、家居空間有限的情況，Lose Wing 補充道：「平日處理急凍肉類往往需要預先解凍，但使用 Ninja Crispi毋須解凍亦可直接烹調，大幅縮短備餐時間。機身設計小巧慳位，尤其適合香港小家庭或空間有限的廚房；同時具備超越傳統氣炸鍋的多元烹調功能，由早餐、午餐和晚餐，以至飯後甜品，一機即可應付全日不同菜式的烹調需要。」

Shark EvoPower System Neo+™ 以科技化解家務紛爭 徹底解決毛髮清潔困擾

家居清潔同樣是養寵家庭的一大挑戰。當司儀提到家中的「主子」時，Teddy 表示：「最頭痛的是清理貓砂，家中使用較細的豆腐砂，貓咪很容易將砂粒帶出貓砂盆，弄得滿地都是，而 Shark Neo+ 正好解決了這個大難題。它僅重 1.7 公斤，機身極致輕巧，配合纖細管身與靈活吸頭，無需彎腰或搬動家具，就能輕鬆吸淨散落的豆腐砂及沙發、床底死角。」

提到女性的長髮煩惱，遍布家中四周的髮絲亦是不少家庭的清潔噩夢。Teddy 隨即甜蜜「護航」笑言：「其實不至於崩潰，本身都需要每日清理貓咪毛髮，不過毛髮確實最容易積聚並纏繞在吸頭和集塵位，幸好現在這部機配備PowerFins™防頭髮纏繞技術，輕鬆解決了這個問題。」從 Teddy 的現場示範可見，其獨特的滾翼設計能自動將長髮與寵物毛髮梳理並直接吸入集塵盒，完全不會纏繞吸頭，徹底免除事後動手清理的煩惱。

談及倒垃圾，Lose Wing坦言：「市面上不少無線吸塵機的集塵盒容量有限，使用兩至三次後便需要清理；打開塵盒倒垃圾時，灰塵更容易四處飛揚，既不方便亦不夠衞生。」Teddy隨即介紹：「Shark Neo+ 自動集塵系統對鼻敏感人士及追求便利的用家尤為適合。將吸塵機放回底座，灰塵即自動導入全密封的集塵袋，可長達30 日更換一次，全程雙手無需接觸灰塵，不會再有灰塵垃圾飛散問題。」

針對家居混合地板的清潔難題，Teddy 現場示範Smart iQ Pro智慧感測科技能夠自動偵測地板材質及灰塵程度，從硬地板推移至地毯時會自動調節轉速及加大吸力，無需手動切換模式，真正實現毫不費力的清潔體驗。

Ninja Blast™ 打造健康生活的理想拍檔

活動尾聲，兩人使用 Ninja Blast 無線手提攪拌機，即場製作健康高蛋白奶昔。Teddy 分享道：「這次真的有意外驚喜，以往沖調蛋白奶昔時，需要用手不停搖晃，但蛋白粉仍有機會結塊，影響口感。使用 Ninja Blast 後，只需一按30 秒即可將蛋白粉與其他冰硬材料充分攪拌，製作出口感細滑、均勻無粉粒的蛋白奶昔，非常方便易用、零失手。」他笑言：「自己不擅長煮食，平時負責幫忙洗碗。幸好 Ninja Blast 的清洗過程也非常簡單，只需加入清水與少量洗潔精，一按 Start 鍵攪拌，就能自動清潔乾淨。」

司儀補充，Ninja Blast機身超輕巧且配備手提帶，方便用家隨身攜帶。無論前往健身室、戶外露營或返回辦公室，均可隨時製作並享用新鮮果汁、果昔或高蛋白奶昔。活動更邀請現場粉絲上台試飲，親身感受奶昔的細滑口感，現場反應熱烈，氣氛高漲。

三大革命性產品重點一覽

是次活動展示的三款產品，充分體現SharkNinja「以用家為本」的設計理念：

NINJA CRISPI™ 玻璃氣炸焗爐HKD 1,999 • 首創玻璃雙容器設計，360°全景透視烹調過程，無需頻繁拉出檢查 • 一鍋到底設計，由醃製、烹調、上菜到保存一氣呵成，減少清洗餐具次數 • 四合一多功能烹調功能：烘烤、氣炸、翻熱、保溫· 精準氣流技術，減少用油高達75%，保留極致酥脆口感 · • 機身極致小巧，專為香港廚房空間有限的家居環境度身訂造 Shark Evopower™ System Neo+ 自動集塵無線吸塵機 HKD 4,899 • 機身僅重1.7公斤，專為亞洲用戶設計，輕巧易提，強大吸力 • AED自動集塵系統：自動集塵並充電，集塵盒可存放多達30天灰塵，搭載HEPA過濾，捕捉99.97%灰塵及過敏原 • PowerFins™ 抗毛髮纏結科技：吸頭內置精密梳齒，自動梳理毛髮防止纏繞，寵物毛髮及長髮皆輕鬆應對，無需剪刀保養 • Smart iQ Pro智慧感測科技：自動偵測灰塵程度及地板材質，自動調節吸力及滾刷轉速 NINJA BLAST™ 無線手提攪拌機HKD 649 • 超輕便無線設計，機身僅重790克，配備手提帶方便攜帶，可供戶外使用 Type C充電設計，單次充電可完成15次30秒攪拌 • BlastBlade™六葉立體不鏽鋼刀片，輕鬆強勁攪碎冰塊及冷硬食材，一鍵啟動，30秒製作口感細滑的奶昔 • 杯身可直接洗碗機、水洗；只需加入清水及少量洗潔精，再啟動攪拌30 秒，即可快速完成清潔

NINJA CRISPI™ 玻璃氣炸焗爐

Shark Evopower™ System Neo+ 自動集塵無線吸塵機

NINJA BLAST™ 無線手提攪拌機

星級型男大使陣容 彰顯品牌領先地位

作為全球頂尖家電翹楚，SharkNinja的星級品牌大使陣容向來備受矚目，完美體現科技性能與生活美學的融合。品牌擁多位國際級巨星擔任全球品牌大使，包括David Beckham、荷里活喜劇巨星Kevin Hart及美式足球傳奇Tom Brady；亞洲市場則由韓國頂級演員孔劉Gong Yoo擔任Shark韓國品牌大使。

SharkNinja x 豐澤獨家限時優惠

為慶祝是次活動，即日起至 7 月 31 日，SharkNinja 聯乘豐澤推出限時獨家優惠。凡於銅鑼灣時代廣場豐澤旗艦店選購 任何 SharkNinja 產品，單一消費滿 HK$2,500，即可獲贈精美禮品——豐澤獨家「膽大黨」毛巾一條，數量有限，送完即止。

SharkNinja 香港官方網店：www.sharkninja.com.hk

SharkNinja 期間限定Pop-up：屯門市廣場1期1172-1173號舖

(資料及相片由客戶提供)