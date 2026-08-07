家具建築化拯救香港納米樓！一招激增五成收納空間兼勁慳裝修費

面對面積有限的納米樓，不少業主裝修時都會絞盡腦汁「偷位」做儲物。不過，傳統做法往往只是盲目地加高櫃，結果令全屋充滿壓迫感；有時為了改動間隔而選擇砌磚牆，更會導致裝修預算大爆棚。到底有沒有兩全其美的空間魔法？其實可以參考近年業界的主流技術——「建築構件式」訂造傢俬，輕鬆一招幫你激增五成收納空間，還可以慳裝修費！



傳統「砌牆＋單邊櫃」反令蝸居面積大縮水

在傳統的裝修思維中，空間隔斷與傢俬收納是兩個完全分開的工序。如果業主想將一間大房變兩間細房，或者劃分客廳與睡房，標準做法是由泥水師傅先砌磚牆，做好後再進行批蕩和刷油漆。當牆體完工後，才另外訂造櫃子靠牆擺放。

這種做法的最大痛點，是一堵牆本身就會「吃掉」幾吋的空間厚度，而且砌牆、油漆的人工與物料樣樣都是錢。最無奈的是，傳統「牆壁+櫃子」的疊加設計，只會令原本就狹小的香港單位顯得更加狹窄。

「家具建築化」雙面櫃完美取締傳統磚牆

為解決上述痛點，現時高端訂造傢俬市場正聚焦一項名為「家具建築化」的突破性現代設計普及趨勢。設計師會打破常規，將訂造傢俬直接當作「建築構件」來設計。

當中最典型的代表就是「雙面櫃」（或稱雙邊櫃）。這種櫃一面靠房間內側做收納，另一面朝向客廳或走廊等公共區域，直接替代了傳統的隔斷牆。「雙面櫃」的優勢在於它不單是一件家具，還能完美集成趟門、燈光、透光面板甚至隱藏式五金系統。這種做法模糊了家具與建築的邊界，讓牆體、門、收納、照明全部一體化落地，真正實現「家具有牆的功能，牆有家具的實用」。

免砌牆激增50%收納、避開水電重造伏位

要完美實現這種空間魔法，可以交由《傢居站》的「建築構件式」專業訂造代勞，為業主在空間優化與節省裝修成本上帶來極大核心價值：

激增50%收納，免除砌牆費︰透過「雙面櫃」直接取代傳統磚牆，不但省卻了繁複工序和材料費用。更因為少了一堵牆的厚度，能實實在在幫業主把全屋的儲物空間提升30%到50%。如果單位採光不足，設計上還能在櫃體中嵌入透光材質，打造出「發光牆身」的效果，兼顧功能與美觀。

水、電提前定位，實用與美觀兼備︰《傢居站》的專業團隊會在定制階段，提前配合水電掣位、開關插座等基礎工程。在工廠生產前，團隊會與水電圖紙完美對接，徹底避免後期因位置不合而要拆牆返工的昂貴代價。

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不論你是新樓盤入伙還是舊屋翻新，如果想現場比較「整裝」與「拆裝」工藝，並親身體驗最新的「家具建築化」技術，可以親身到《傢居站》開設的沙田旗艦店及銅鑼灣旗艦店。

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