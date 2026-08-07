淘大食品榮獲「香港製造銷量No.1*醬料品牌」認證

淘大食品宣佈榮獲「香港製造銷量 No.1*醬料品牌」認證，並正式展開全新品牌形象推廣活動。淘大連續第二年邀請人氣藝人唐詩詠（Natalie Tong）擔任品牌代言人，進一步傳揚「講究態度，香港製造」的品牌承諾，將香港製造的精神與價值紮根於消費者心中。



淘大食品創立至今超過一個世紀，自1908年起一直秉持講究態度釀造各款醬料。品牌於大埔工業邨自設廠房進行規模化生產，同時堅持傳承傳統釀造工藝，對產品品質的追求始終如一，從未妥協。品牌亦與時並進，積極回應消費者對健康飲食的追求，全線豉油現已不加味精及防腐劑，並進一步推出一系列「0添加」豉油，消費者可於各大超級市場輕鬆選購，將香港製造的優質味道帶回家。

唐詩詠一向對入廚烹飪十分講究，無論選材還是烹調過程，均一絲不苟。這份對品質的堅持，與淘大「講究態度，香港製造」的品牌精神不謀而合。連續第二年攜手合作，正正源於彼此對香港製造的信任，以及對卓越品質永不妥協的共同理念。

淘大各款醬料現於各大超市有售。

*銷售額及銷量數據根據NielsenIQ 2023年6月 - 2026年5月全港超級市場及便利店醬料（生產地為香港類別）市場零售調查報告（©2026 NielsenIQ 版權所有）