美食博覽2026｜溢興貿易港韓日意美食進駐1C-C18（附優惠詳情）

溢興貿易（香港）有限公司（Yat Hing Trading (HK) Limited）將於 2026年8月13日至17日 參展假香港會議展覽中心舉行的 美食博覽 2026，於 攤位 1C-C18 帶來四大人氣食品品牌，包括本土品牌 回味 After Taste、韓國人氣品牌 Taylor、日本人氣品牌 Tabete，以及意大利百年食用油品牌 Monini。展會期間，溢興將推出多款新品、人氣產品及會場限定優惠，讓入場人士一站式選購來自港、韓、日、意的特色美食。



作為本地食品貿易公司，溢興一直致力引入世界各地優質食品，為香港消費者帶來更多元化的飲食選擇。今屆美食博覽，公司特別精選多款適合家庭、辦公室、派對及日常煮食使用的產品，涵蓋零食、飲品、即食麵食及優質食用油，迎合不同消費者的日常需要。



溢興將於香港美食博覽 2026 帶來回味、Taylor、Tabete 及 Monini 四大人氣食品品牌。



本土品牌「回味 After Taste」全新脆心窩夫

港式格仔餅滋味 化身香脆零食

今屆展會焦點之一，是本土品牌 「回味 After Taste」 全新推出的脆心窩夫。新品靈感源自香港經典街頭小食「格仔餅」，將港式懷舊滋味重新演繹成方便攜帶及分享的香脆零食。產品外層口感酥脆，內餡香濃飽滿，適合作為小朋友茶點、辦公室小食、下午茶點心或派對分享零食。

全新脆心窩夫備有兩款口味，包括 「海鹽花生醬」 及 「黑芝麻醬」。海鹽花生醬口味鹹甜平衡，花生香氣濃郁；黑芝麻醬口味則以醇厚芝麻香作主調，帶來更具層次的中式甜點風味。產品建議零售價為每件港幣40元，並將於 2026年9月 於各大零售商上市；美食博覽期間則率先推出會場嚐鮮價港幣100元／3件，讓入場人士搶先試食及選購。

本土品牌「回味After Taste」全新脆心窩夫，備有海鹽花生醬及黑芝麻醬兩款口味。

韓國人氣品牌 Taylor Deep Water 及 Bling Bling 藍莓汁會場優惠登場

韓國人氣品牌 Taylor 將於美食博覽帶來兩款韓國熱賣飲品，包括去年在港、日、台，一直深受韓國 Onni 追捧的 Taylor Deep Water，以及新品—— Bling Bling 藍莓汁。

Taylor Deep Water 以「排毒救星、快速見效」為賣點，為追求輕盈生活感的消費者提供方便選擇。美食博覽期間，Taylor Deep Water 將推出買二送一優惠，每件港幣30元。

另一款韓國人氣新品 Bling Bling 藍莓汁，採用優質加州藍莓製成，配方簡潔，僅含藍莓濃縮汁及純淨水，無添加物，保留藍莓天然果香，適合日常飲用。

美食博覽期間，Taylor Deep Water 系列 及 Bling Bling 藍莓汁同樣以買二送一（每件單售港幣30元）的會場嚐鮮價發售，並混合購買，方便消費者一次過選購不同口味。

韓國人氣品牌 Taylor 帶來 Deep Water 及 Bling Bling 藍莓汁，展會期間推出買二送一優惠。

日本人氣品牌 Tabete 新品初發售

北海道甘海老味乾拌麵及島根縣穴道湖產小蜆醬油湯拉麵登場

日本人氣品牌 Tabete 將於展會帶來兩款新品初發售，包括 北海道甘海老味乾拌麵 及 島根縣穴道湖產小蜆醬油湯拉麵。產品嚴選北海道小麥粉製造，配合日本名產熬製而成的液態高湯，呈現地道日式風味。產品採用非油炸製法，讓消費者在家中亦可輕鬆享用具層次感的日式麵食及湯品。

北海道甘海老拌麵 革新品拌麵以甘海老蝦油作為主調，帶來濃郁而不膩的海鮮風味；島根縣穴道湖產小蜆醬油湯拉麵 則以日本島根縣穴道湖小蜆為靈感，配合醬油湯底，層次豐富；適合作日常餐點享用。美食博覽期間，Tabete 系列產品將推出港幣65元／5包及買10送1會場限定優惠。

日本人氣品牌 Tabete 兩款新品於美食博覽期間初發售，包括北海道甘海老拌麵及島根縣穴道湖產小蜆醬油湯拉麵

意大利百年品牌 Monini 莫尼尼

初榨橄欖油、清淡橄欖油及葡萄籽油會場限定價發售

意大利百年品牌 Monini 莫尼尼 亦將於展會帶來多款優質食用油，包括 Monini 初榨橄欖油、Monini 清淡橄欖油及Monini 葡萄籽油，照顧不同煮食需要。無論是日常煎炒、沙律涼拌、烘焙或西式料理，均可按不同烹調方式選用合適油品。

其中，Monini 初榨橄欖油為意大利國內銷售 No.1#，嚴選黃金熟度橄欖榨取，帶青嫩草本香氣，並含豐富單元不飽和脂肪酸，適合涼拌、拌意粉及輕炒煮食。Monini 清淡橄欖油口味較溫和，適合日常煎炒及中西式家常料理；Monini 葡萄籽油則質感清爽，適合高溫烹調。

美食博覽期間，三款產品均設有會場限定價：Monini初榨橄欖油港幣100元／件、Monini清淡橄欖油港幣85元／件、Monini葡萄籽油港幣65元／件。

註：

#Category Extra Virgin Olive Oil excl PL – value and volume sales – Total Italy including Discount – MAT December 2024

意大利百年品牌 Monini 莫尼尼帶來初榨橄欖油、清淡橄欖油及葡萄籽油，展會期間推出會場限定價。

展覽資料

展覽： 香港美食博覽 2026

日期： 2026年8月13日至17日

地點： 香港會議展覽中心

攤位： 1C-C18

參展公司： 溢興貿易（香港）有限公司 Yat Hing Trading (HK) Limited