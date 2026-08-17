渣打調查 港⼈視「深度旅遊」為⼈⽣⽬標 每⽉花近三萬探索世界

渣打香港公布《2026年香港⼈旅遊調查》，訪問逾千名富裕與⾼淨值港⼈，了解過去⼗年旅遊習慣的變化，以及旅遊如何重塑香港⼈的⽣活⽅式、消費及培育⼦⼥的模式。調查發現近⼀半受訪者視「深度旅遊」為「⼈⽣⽬標」之⼀，較以「置業」為⽬標的受訪者多出⼀倍，反映旅遊這類「體驗式資產」累積的回憶及體驗，⽐擁有物業帶來更⼤的滿⾜感。適逢渣打、國泰、Mastercard慶祝⼗周年的合作，今次調查從多⽅⾯了解富裕港⼈如何透過旅遊界定財富價值。



旅遊遠超休閒出⾛

調查發現超過半數受訪者視旅遊為⼀種投資，當中以⾼淨值客⼾尤為明顯（72%）。⽽近3分之1港⼈表⽰每年⽤於旅遊的⾦額，已超過餐飲、娛樂及潮流消費等⽇常開⽀，當中⾼淨值⼈⼠的旅遊⽀出平均每⽉近三萬元。

旅遊意義重新定位

隨著客⼾⽣活模式及看法的轉變，調查發現8成受訪者表⽰年輕時最⼤遺憾並⾮儲蓄太少，⽽是沒有多去旅遊⾒識世界。數據指出「體驗式資產」正逐漸成為港⼈追求理想⽣活的重要指標，⽽「專屬體驗」亦開始成為港⼈規劃旅程時的重要考量。超過7成港⼈表⽰有興趣⾶往外地參與賽事或盛事，當中以體育相關體驗（50%），及藝術及⽂化活動（43%）最受歡迎。

旅遊體驗作為傳承資產

旅遊觀念上的轉變除了影響旅遊的消費及⽬的外，更反映在⽗⺟對下⼀代的教育。超過7成受訪港⼈認為旅遊體驗所帶來的回報，其價值可媲美甚⾄超越傳統投資。超過9成受訪⽗⺟認為海外旅遊是⼦⼥教育投資中最具意義及價值的⼀環，其重要性甚⾄⾼於補習及課外活動。資產傳承的範圍不再限於傳統資產，透過旅遊讓⼦⼥擁有全球視野及適應⼒，⽐單純的學業成績更重要。

渣打香港信⽤卡及私⼈貸款業務暨⽀付部主管安碩彥表⽰：「作為富裕客⼾理財及消費的⾸選銀⾏，渣打⾃2016年起與國泰及Mastercard合作，為客⼾打造專屬旅遊及消費體驗，以配合他們旅遊習慣及消費模式的轉變。截⾄今年六⽉，渣打國泰Mastercard®富裕客⼾級別的持卡⼈按年增加超過3成，信⽤卡消費按年增加逾4成。調查發現，近6成受訪者表⽰會利⽤⾥數升級客艙級別或前往更遠的⽬的地，超過⼀半受訪者以信⽤卡消費，配合銀⾏服務及消費，全⽅位賺取⾥數。渣打國泰Mastercard將繼續為客⼾提供最全⾯的⾥數賺取渠道，協助客⼾將夢想旅程轉化為珍貴回憶，體現⾶⾏⾥數的⻑遠價值。」

渣打國泰Mastercard推出⼗周年 豐富禮遇為港⼈創造夢想旅程

為慶祝渣打國泰Mastercard⼗周年重要⾥程碑，渣打香港聯同國泰推出「⼗年世界 因⾥更⼤」主題活動，為信⽤卡客⼾提供⼀系列豐富禮遇，包括「驚喜盲盒⼤抽獎」，送出總值超過3千萬⾥數及其他豐富獎品、海外簽賬低⾄HK$2=1 ⾥優惠、⼋折⾥數兌換⾶⾏獎勵、渣打聯乘國泰航空⾸爾包機旅程等，為港⼈創造更多難忘的旅遊經歷，提升每次旅遊時的滿⾜感及享受。除了旅遊禮遇外，渣打國泰Mastercard 亦透過「⼀席賞 ⼀起嚐」餐飲禮遇，將探索世界的樂趣延伸⾄⽇常⽣活。客⼾可於指定尊尚⾷府及⽶芝蓮星級餐廳享⽤環球美饌，每枱更可尊享免費精選套餐⼀份，於香港同樣細味世界級餐飲體驗。詳情可參閱活動專⾴https://www.sc.com/hk/zh/credit-cards/cathay/10thanniversary/ 。