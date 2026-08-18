電腦節「5G及綠色科技展區」結合智慧回收、再生能源與VR體驗

香港電器及電子設備回收協會（HKWRA）於「香港電腦通訊節 2026」特設全新「5G及綠色科技展區」。展區旨在推動可持續發展的未來，將環保綠色科技與高速 5G 網絡深度結合。展館現場展示多項創新解決方案，包括廢棄電子產品回收、可再生能源應用及智慧廢物管理等方案。此外，參觀者可透過虛擬實境（VR）遊戲等活動，親身體驗並了解各項解決方案。



5G及綠色科技生活館將於8月21在灣仔會展1C展廳揭幕

多間企業科研成果矚目亮相 引領科技創新

今年，5G及綠色科技館將率先向參觀者展示多間大型企業（HKT Education，CSL，Vannex 等）的研究成果。六間科研企業各自帶來引用現時最先進科技改善及解決現代難題的方案，讓參觀者一覽究竟。此外，館內亦會展示多間中小學學生帶來的得獎展品，讓參觀者從親身體驗中感受綠色科技與日常生活的緊密連結。

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屯門IVE推出射擊遊戲《環保戰士》加強民眾環保意識

香港專業教育學院（屯門）於本年電腦節展出作品《環保戰士》。《環保戰士》是一款結合虛擬實境（VR）以及教育元素的射箭遊戲。玩家需要使用VR弓箭射擊怪獸，回答一系列環保知識問題，並射擊正確答案才能通關。

《環保戰士》ECO WARRIORS是一款VR教育射箭遊戲

科域引入回收退役電動車電池方案杜絕污染土壤水源

科域國際有限公司（Vannex）將於是次科技館中展出對退役電動車動力電池(EV Batteries) 經分揀梯次利用、拆解精煉，再回收鋰、鈷、鎳等金屬原料的方案，以杜絕加劇重金屬污染土壤及水源的問題，並能夠達到緩解礦產資源短缺的作用，推動未來電池循環經濟綠色產業鏈的發展。

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科域（Vannex）將展示如何恰當處理退役電動車動力電池

ESG Sphere® 平台數據分析助中小企業ESG轉型

ESGDA 旗下的 ESG Sphere® 平台透過數據驅動的 ESG 轉型賦能中小企業，整合了基於區塊鏈的溯源平台、二氧化碳核算與報告專業能力、「中小企業 ESG 領導者百強」計畫以及 DID 認證服務。 平台旨在提升 ESG 公信力並推動業務成長，目前正向人工智慧驅動的碳審計及電子廢棄物回收減碳解決方案等領域拓展。

萬鈞伯裘書院參展學生得獎作品展出

除了企業的展品外，同場加映亦包括展覽學校之一的萬鈞伯裘書院。這次派出的兩支代表隊伍分別展出各自得獎作品 E-parking 及 SafetyMate，展現了當代學生出色的創新精神與科研能力。

SafetyMate 為萬鈞伯裘書院學生研發的工地安全監測系統。系統結合物聯網（IoT）與環境監測技術，並會提供五種功能：AI 攝影機監測（偵測工人是否佩戴安全帽、反光衣及口罩）、危險區域警報裝置（透過立體相機測距即時發出聲光及震動警示）、智能安全帽（監測體溫、心率及定位，預防中暑及高處墜落風險）、環境監測站（偵測噪音、粉塵、溫度及濕度，計算熱指數），以及數據可視化儀表板。此系統旨在提升香港建造業的安全水平，從而減少地盤內發生的意外及職業性疾病。

伯裘書院的另一組學生亦研發了作品E-Parking。該系統透過物聯網（IoT）技術實時監控電單車泊車位，從而解決香港電單車泊車位供需失衡以及資訊不透明等問題。此外，系統亦會將實時泊車數據製作成 JSON 檔案，定期上傳至香港政府的開放數據平台供社會各界使用，以推動數據共享及促進智慧城市發展。

現場有超過30所本地學校的40多個學生團隊和教師團隊的解決方案展示，萬勿錯過！

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於回收站捐出舊電器換領免費入場券

香港電器及電子設備回收協會（HKWRA）今年電腦節與環保署合作，將於會展Hall 1C出口設立電腦及通訊產品回收站，供公眾人士捐出舊款或二手的電腦設備及電子產品。市民可以捐贈電腦，電話，Router等小型或中型電子品。捐贈者均可獲「香港電腦通訊節2026 」入場券乙張，及參與活動贏取精美紀念品。有關回收站的詳情如下：

🗓️回收時間：

▸ 8月21-23日： 10:30 - 18:00

▸ 8月24日： 10:30 - 14:30

📍 地點：Hall 1C 出口處

想知更多關於回收舊電器的資訊，可瀏覽回收網址 www.hkwra.org.hk 或 香港減廢網站 www.wastereduction.gov.hk。

今年8月21日至24日，記得親臨香港會議展覽中心一號展覽廳，親身感受5G高速網絡與綠色科技交織的未來！

電腦節2026｜開放時間詳情

21-23/8（星期五至日）: 上午 10 時至晚上 9 時

24/8（星期一）：上午 10 時至晚上 7 時

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