海逸國際酒店集團引入自助登記服務終端　以提升賓客體驗

香港最大酒店集團之一的海逸國際酒店集團欣然宣佈，旗下所有11 家位於香港的酒店均已推出自助登記服務終端，彰顯了集團致力於創新並提升賓客入住體驗的承諾。



新安裝的自助登記服務終端讓賓客能夠即時辦理入住、退房、房卡編碼及通過先進的證件掃描器進行安全身份驗證。該終端為賓客提供更快捷、更便利的到店體驗，並有助於減少前台排隊等候的時間。

自助登記服務終端設計簡單易用，操作介面支援英文、繁體中文、簡體中文及日文，確保國際賓客都能輕鬆使用。此外，終端與酒店的物業管理系統無縫相連，支援非接觸式支付，並可存取賓客賬單，以實現無縫交易。

自助登記服務終端不僅簡化了酒店營運流程，還減少了行政工作，使前線員工能夠更專注於賓客服務。海逸國際酒店集團將繼續探索新的科技舉措，為香港酒店業樹立新的標準。

「我們很高興能在所有酒店推出自助登記服務終端，讓賓客在抵達後幾分鐘內即可完成入住手續，擁有更多時間享受酒店體驗。」海逸國際酒店集團董事高寶珍小姐表示，「這一舉措體現了我們不斷尋求改進的承諾，旨在提升賓客體驗，同時讓團隊運作更高效。」

(資料及相片由客戶提供)