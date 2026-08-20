5G及綠色科技展區聚焦小舞台｜談AI教育、綠色科技及電池回收技術

香港電器及電子設備回收協會（HKWRA）於「香港電腦通訊節2026」特別打造全新「5G及綠色科技展區」，將高速5G網絡與可持續發展理念相結合。展區其中焦點之一的「小舞台」交流環節，更邀請多位業界及參展商代表親臨「小舞台」上，開講分享本地綠色科技應用及機構的經驗與見解。因應教育界對人工智能(AI)應用的需求增加，本次分享環節會特別涵蓋多個人工智能及綠色科技的講題。



其中，PRISTER Academy 普斯特教育將於小舞台介紹「一站式AI學與教懶人包：Promptionary」。該工具旨在為教職員提升教學效率，包括教案設計，測試卷生成、評語撰寫等功能。在當日，PRISTER Academy 將介紹如何將「提示詞」融入日常課堂教學與學術研究中。此外，現場亦有專家進行「『學與教』AI 生成方案分享」，深入介紹如何運用AI生成式工具進行教學資源設計及個人化學習路徑規劃，展現科技如何增強教育動能。

「一站式AI學與教懶人包：Promptionary」將於電腦節第二日舉行，座位有限，請即報名！

除了豐富的知識分享，展區內將會集合青少年科技隊伍，進行AI機械車技術示範與競技對決。參觀者能感受青年一代在AI與自動化技術的創新活力，為展區注入強烈的科技體驗感。如果您對這個競技對決感興趣，請於8月24日下午1時至5時來會展參觀，感受下AI機械車的震撼。

「AI機械車大賽 (香港盃)」8月24日在館內舉行

除了熱門的AI議題，「小舞台」亦關注智慧城市發展中的關鍵安全範疇。在網絡安全方面，展區將會舉辦「網絡安全小型講座」，由資深資安專家即場分享最新的網絡威脅、企業與個人資料防護策略，及5G網絡環境下的安全應對方案。

科域國際有限公司（Vannex）將舉行「電池處理技術分享」。隨著電動車及各類智慧電子產品的普及，廢舊電池的處理與回收已成為全球環保的重要話題。Vannex代表將深度解構先進的鋰電池與各類電池回收拆解技術、有害物處理方式，以及資源提純再利用的最新綠色科技，解答業界與大眾對電池安全及回收處理的問題。

科域展示如何測試電池電壓

另外，HKWRA已設立「電腦及通訊產品回收站」，市民可以捐贈電腦，電話，Router等小型或中型電器。捐贈者均可獲「香港電腦通訊節2026 」入場券乙張，及參與活動贏取精美紀念品。有關回收站的詳情如下：

「電腦及通訊產品回收站」8月21至24日於會展見

回收時間：

8月21-23日： 10:30 - 18:00

8月24日： 10:30 - 14:30

地點：Hall 1C 出口處

想知更多關於回收舊電器的資訊，可瀏覽回收網址www.hkwra.org.hk或香港減廢網站 www.wastereduction.gov.hk。

電腦節2026｜開放時間詳情

21-23/8（星期五至日）: 上午 10 時至晚上 9 時

24/8（星期一）：上午 10 時至晚上 7 時

（資料及相片由客戶提供）