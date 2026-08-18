本地研發「EX M」醬汁獲JW萬豪採用　獲選為全電烹飪大賽必用材料

​香港飲食界再有本地研發產品酒店業界採用。一款起源於霎東街街頭漢堡店、由Exotica Gelatea創辦人顏禎佑（Dan Gan）研發的革命性醬汁「Exotica Umami EX M」，獲香港JW萬豪酒店旗下餐廳採用，包括米芝蓮星級中菜廳「萬豪金殿」。酒店團隊經測試後，將醬汁應用於多款肉類及海鮮菜式中。該醬汁亦獲資深餐飲名家蔡和平選為2026「綠惜煮意」全電煮食比賽必用醬料。



​源自街頭漢堡店 試菜後拓展至酒店應用

​「EX M」醬汁由Dan Gan研發，靈感源自古羅馬烹飪傳統，曾協助他創辦的街頭漢堡店於2024年獲英國美食平台Lovefood列入「全球最佳漢堡排行榜」。當時JW萬豪酒店高層團隊為小店常客，外帶漢堡回酒店分享後大賞。Dan隨後結束小店，專注改良醬汁配方，並帶同升級版醬汁重返酒店，他以牛肉粒作對比示範，使用醬汁後牛肉在質感、肉汁與鮮味上顯著提升，獲酒店廚房團隊認同。醬汁其後率先應用於酒店大堂酒廊的鐵板燒專區，並逐步拓展至旗下其他餐廳。

​「EX M叉燒」產量飆三倍 測試急凍田雞烹調效果

​行政總廚黃致銓將醬汁擴展至酒店不同菜式。其中「EX M 叉燒」經醬汁燜煮及上光後，本地豬肉嫩滑度與風味顯著提升，菜式推出數星期後，產量較原來增加約三倍。

Exotica Umami EX M醬汁研發者兼 Exotica Gelatea 創辦人顏禎佑先生於香港JW萬豪酒店鐵板燒專區親自示範，將本地研發的「EXOTICA UMAMI EX M」醬汁淋於煎香的牛肉粒上。現場透過簡短的牛肉對比示範，展現醬汁在提升肉質嫩滑度、鎖水及極致鮮味上的驚人效果。

蔡和平構思全新比賽模式

指定「EX M」為全電煮食比賽醬料 響應減少食材浪費

過去兩年間，隨着 Exotica Umami EX M 多次公開演示，其在專業餐飲界的廣泛應用及醬汁的突出表現，亦引起資深傳媒及餐飲界名人蔡和平（Robert Chua）的關注。他表示，醬汁可配合不同食材使用並有助簡化調味程序及縮短部分烹調時間，因此，特別構思一套全新烹飪比賽模式，指定「EX M醬汁」為參賽者必須使用醬料。比賽配合全電烹調，旨在實現高效、節能及減少食材浪費，完美呼應減碳環保主題。是次賽事亦為專業廚師、青年廚師及業餘參賽者提供實踐平台，探索如何透過更精簡而有效的調味方式，提升食材表現並減少耗損。

決賽菜式將登JW萬豪自助餐 9月3日截止報名

​2026「綠惜煮意」全電煮食比賽由中國香港女廚師協會及香港國際廚藝交流協會主辦，中電支持。賽事現正接受青年廚師、專業廚師及業餘組報名，截止日期為9月3日下午6時。首階段賽事將於10月13日展開，入圍決賽選手的菜式，將於11月1日至21日在香港JW萬豪酒店自助餐餐廳推出，由酒店廚師團隊按照參賽菜式演繹，供公眾品嚐及投票。

至於今次比賽指定使用的「EX M 醬汁」，現已於網上正式開售，提供50毫升、150毫升及450毫升金牌裝三款，售價分別為港幣68元、150元及350元。

比賽詳情及報名可瀏覽：https://shorturl.at/YqDCX

產品購買資訊可參閱官方網店：https://knt1tx-0y.myshopify.com/