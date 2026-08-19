Mega Sky空中花園逾3萬呎打卡熱點再進化　每晚光影匯演夢幻上演

全城最紅打卡熱點誕生! 位於九龍灣MegaBox頂層18樓的「Mega Sky」空中花園，自啟用以來旋即成為2026年港人及旅客必到的全新地標。空中花園佔地逾3萬呎，採用全透視落地玻璃設計，以270度無遮擋全景視野，將東九龍及維多利亞港的壯麗天際線盡收眼底。不論是正午時分的晴空萬里、黃昏時漫天變幻的「鹹蛋黃」日落，還是入夜後霓虹閃爍的都會夜色，無邊際美景均令人屏息。花園內特別栽種多個品種的林木，將大自然綠意與現代美學完美揉合，寬敞綠茵草地更讓訪客盡情放鬆身心，成為集休閒與打卡於一身的城中勝地。



這片天際綠洲再添驚喜！MegaBox夥拍本地藝術平台Art Dreamers，邀得資深藝術家李學鋒老師親臨現場繪畫貓狗壁畫，攜手呈獻全港首個結合巨型壁畫與巨型立體裝置的社區藝術企劃「Mega Art Space」。李老師筆下的可愛哥基更躍出壁畫，化身10米闊的毛絨巨型充氣裝置「Mochi 麻糬」，悠然坐鎮Mega Sky空中花園中央，伴隨日落霞光，交織成最療癒動人的天際風景線。入夜後，Mega Sky每晚更上演戶外大型貓狗寵物主題光影匯演，將花園幻化成童話般的夢幻樂園。藝術與美景日夜交織、各有驚喜，勢必再度掀起全城朝聖熱潮！

全港首個結合巨型狗狗壁畫及立體裝置的社區藝術企劃

MegaBox夥拍本地藝術平台Art Dreamers，攜手呈獻創新社區藝術項目「Mega Art Space」，突破傳統展覽框架，創意打造全港首個結合巨型狗狗壁畫與立體裝置的互動藝術企劃。

企劃特別邀得資深藝術家李學鋒老師親自操刀，創作多幅巨型貓貓及狗狗壁畫，包括長達5米、現場即席揮毫的巨型貓狗畫作，以及萌爆登場的巨型哥基壁畫。哥基更配上立體充氣尾巴裝置，搖身一變成為「破壁而出」的半立體藝術創作，打破平面界限，倍添互動趣味，將療癒藝術帶進社區，勢必成為九龍東最新最潮的貓狗打卡熱點。同場加映，現場更展出多幅幼稚園至中學生繪畫比賽的得獎作品，讓大小朋友一同感受藝術創作的樂趣。

可愛哥基「Mochi 麻糬」化身10米巨型充氣裝置 震撼進駐Mega Sky陪你共賞日落

今次企劃中，李學鋒老師於Mega Art Space即席揮毫，繪畫出俏皮可愛的哥基壁畫；MegaBox更將李老師筆下的哥基躍出畫框，化身成闊達10米的巨型充氣裝置「Mochi 麻糬」，震撼登陸Mega Sky空中花園。

巨型Mochi 麻糬像真度極高，連毛髮質感亦纖毫畢現，臉上掛著開朗趣致的神情，靜靜守候於空中花園，恭候全港市民前來打卡合照。Mochi 麻糬最愛躺在草地上打盹、悠然嘆太陽，每天於空中花園的寬敞草坪上，伴著維港醉人日落，與市民共度悠閒時光。當夕陽餘暉灑落，Mochi 麻糬與漫天霞光及維港美景同框，構成一幅治癒動人的打卡畫面。

如此震撼與療癒兼備的巨型戶外藝術裝置，全港獨有，勢必成為今年城中話題之作，萬勿錯過！

10米闊巨型哥基「Mochi 麻糬」

展出日期：即日至2026年10月4日

時間：1:00pm – 10:00pm （星期一至五），11:00am – 10:00pm （星期六、日及公眾假期）

地點：MegaBox L18 Mega Sky 空中花園

費用：免費入場

室外大型貓狗寵物主題光影匯演每晚萌爆上演

Mega Sky大型光影寵物花園，配合悅耳音樂，打造沉浸式視聽體驗，大小朋友必定樂而忘返。可愛貓貓狗狗將以巨型光影形態驚喜登場，光影隨音樂節奏變幻，時而夢幻繽紛，時而溫馨療癒，彷彿置身童話般的寵物樂園。配合Mega Sky璀璨維港夜景，勢必成為全城最Hit免費打卡熱點！

日期：即日至2026年9月13日

時間：7:30pm – 9:00pm （或因應天氣及現場情況而作出更改） 地點：MegaBox L18 Mega Sky 空中花園

（資料及相片由客戶提供）