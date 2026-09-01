泰國「高效放空」新玩法　喀比超豪酒店運動養生一條龍

泰國一向是港人其中一個旅遊後花園，最熱門的曼谷，航班選擇多，票價又吸引，加上按摩、美食、夜市、Café 及酒店等生活物價親民，讓港人可以盡情吃喝玩樂。隨著香港人的旅遊模式逐漸轉向「深度遊」，大家更渴望尋找寧靜、悠閒、擁有陽光海灘且人流較少的秘境來真正放鬆。結合近年大熱的「運動與養生」熱潮，泰國喀比（Krabi）絕對是一個令你意想不到的嶄新旅遊景點。泰國政府旅遊局香港辦事處（泰旅局香港） 每年都為港人提供最新、最實用的旅遊資訊，全力推廣泰國新熱點，適逢新任處長上場，決定為港人推介「高效放空」2027全新旅遊玩法。



泰國一向是港人熱門旅遊點，陽光與沙灘，價廉物美都絕對是吸引點，泰旅局（香港）最近更推出不少「高效放空」行程，滿足不同旅客要求。

第一部分︰泰旅局（香港）新推免操心、零用腦的全新旅遊概念

今年泰旅局（香港）推出以「高效率、重體驗、易安排」的全新旅遊策略，即使只有短途假期，都能玩得盡興、放鬆得徹底。香港辦事處最近新任處長 Nattatira Amponpan 女士上場，深明香港人生活節奏急速、假期有限，希望以更貼近香港旅客需要的視角，令大家無需過度計劃或反覆思考，只需收好行李、登上航班，便可安心讓泰旅局（香港）完整行程計劃為你安排好一切。由廣東話優先的清晰資訊，到與合作夥伴如各大旅遊資訊平台、國際酒店及知名餐廳合作，訂製一站式無憂方案——包括交通接送、水療按摩、餐飲預訂、親子友善活動及多元度假村選擇，確保旅客抵埗一刻即可投入假期。無論是都會速癒、運動養生、自然探索，還是富啟發性的親子旅程，泰國正以更貼心、更省心的方式，成為 Z 世代、Y 世代及年輕家庭最理想的短途度假選擇。

泰旅局（香港）辦事處新任處長 Nattatira Amponpan明白港人節奏快的旅遊態度，推出以「高效率、重體驗、易安排」的全新旅遊策略。

泰國喀比是一個享受寧靜與刺激的新度假旅遊點，香港旅客可經曼谷或布吉輕鬆轉機前往喀比機場，其中萊莉海灘是玩水好地方。

喀比著名的藍池（Blue Pool）擁有超現實的寶石藍色，且水質清澈見底，通常在每年的 5月至10月對外開放。

第二部分︰泰國喀比 新興「運動與養生」度假舞台

以純白沙灘、珊瑚礁與壯麗石灰岩峭壁聞名的喀比，正由經典海島度假地，蛻變成結合冒險運動、身心療癒與自然美學的全方位目的地，為旅客打造「動靜合一」的身心旅程。喀比位於安達曼海沿岸，串連萊利半島、皮皮島、蘭塔島、紅樹林濕地與天然溫泉等多重景觀，同時萊利（Railay）亦是挑戰世界級攀岩路線、玩划艇、叢林健行、水肺潛水與浮潛的好地方。香港旅客可經曼谷或布吉輕鬆轉機前往喀比機場，由機場前往奧南（Ao Nang）僅需約30至40分鐘，方便展開跳島行程，最適合想跳出繁忙，走入寧靜放鬆幾日的旅客。

泰國不少度假酒店會專屬為住客安排不同運動及養生體驗，近年大受港人歡迎，完全做到身心靈放鬆。

第三部分︰平價多元的運動康養修復唯一首選

想在運動後好好「充電」，或者單純想放慢腳步放空一下？泰國絕對是身心修復的首選！比起其他國家，泰國能以超親民的價格，提供頂級專業的康養體驗，從傳統泰式按摩、Spa 水療，到海灘瑜伽與靜心養生營通通應有盡有。結合深厚的養生專業、親切熱情的服務，以及豐富多元的選擇，讓你按自己的節奏輕鬆卸下疲憊，由內到外徹底重獲活力！

喀比擁有不少國際級豪華度假酒店，主要集中在克隆孟海灘（Klong Muang Beach）及圖卡海灘（Tubkaek Beach）一帶。相比熱鬧的奧南，這裡擁有極高私隱度與壯麗海景。這些高端度假酒店主打「運動族與養生友善住宿」，為旅客提供一站式全包活動體驗。房價不僅包含住宿，度假村內更設有功能訓練區，並包辦每天的瑜伽或冥想團體課程、私人健身教練、健康營養菜單，以及理療按摩和天然溫泉水療。旅客絕對「唔使煩惱諗行程」，只需留在度假村內，享受絕對放鬆的沉浸式活力假期。

喀比度假酒店推介︰Rayavadee Krabi

想遠離繁囂徹底放空？Rayavadee Krabi絕對是喀比奢華避世的好地方！度假村被壯麗峭壁與三個純淨海灘環抱，將戶外冒險與尊貴康養完美結合。不論是划艇、浮潛跳島，還是享受世界頂級Spa療程，都能讓你在絕美海景下輕鬆恢復活力，體驗真正的奢華度假態度。

Rayavadee Krabi標誌性的The Grotto洞穴餐廳，讓你對著無敵的安達曼海景享受美食，酒店亦會一條龍為你包辦活動，帶你走入打卡隱世秘境！

喀比度假酒店推介︰Banyan Tree Krabi

想來一趟高質感的身心修復之旅？喀比悅榕莊（Banyan Tree Krabi）也是泰南奢華度假的絕佳選擇！度假村坐擁圖卡海灘的寧靜海景，將私人泳池別墅、海灘瑜伽與跳島冒險完美結合。玩到累，更可體驗享譽國際的悅榕莊招牌Spa療程，在無敵安達曼海景前享受深度放鬆，全方位徹底回血！

悅榕莊專屬的「Wellbeing Sanctuary」康養體驗絕對不能錯過，透過專屬的森林浴與自然感官探索，享受慢活節奏。

第三部分︰四大直航目的地 四種泰式假期

曼谷、清邁、布吉與蘇梅均設有香港直航航班，讓香港旅客可按心情選擇最適合的短途假期快閃泰國。想快節奏舒壓，曼谷是極速補給的首選，有打卡靚café、米芝蓮餐廳，最近更多了不少年輕的 Z 世代留曼谷去採購潮流服飾與特色香水；追求安靜慢活，不妨與閨蜜或伴侶飛往清邁，走進北泰文創小店、體驗森林健行與聲頻靈氣療癒，讓身心靈深度放鬆；若帶同一家大小出遊，布吉的大型別墅、水上樂園與友善大象體驗能兼顧長幼，配合斯米蘭潛水更添探索樂趣；至於追求極致浪漫或籌備婚禮的情侶，蘇梅的懸崖別墅、日出瑜伽與認可婚禮服務，能在短假期內實現私密赤足奢華。四地各有不同旅遊玩法，讓港人隨時提行李即飛。

港人對曼谷旅遊絕不陌生，用最經濟實惠消費享受最頂級奢華體驗，是很多朋友短假期旅遊首選。

清邁水燈節與天燈節每年年尾浪漫登場，冬季去泰國旅遊天氣非常好，更可以享受Glamping的戶外樂趣。

布吉出名陽光與海灘，一日行程坐快艇出海跳島浮潛、玩水上摩托車，當然不能錯過布吉島水族館的人氣招牌節目美人魚表演。

蘇梅有好多超級豪華度假酒店，上午出海玩潛水後，下午回酒店盡情放鬆。

總結︰把握年尾旅遊著數優惠

年尾正值旅遊旺季，泰旅局香港會持續與各大航空公司和旅行社合作推出優惠，特別針對「運動養生遊」推出限時折扣。大家計劃行程前，記得密切留意泰旅局（香港）網上專頁公佈的最新年尾優惠資訊，更可以提早計劃下年度的行程！

泰國政府旅遊局（香港）https://www.amazingthailand.hk/news/2023/04/s/thailand-northern-southern-guideline-2023

(資料及相片由客戶提供)