喜力歌唱比賽總決賽圓滿落幕 | Joey Tang電音改編金曲炸場掀高潮

約朋友食飯放鬆微醺，再加上現場音樂，向來是不少香港人放鬆的指定動作。由喜力®（Heineken®）全力支持的「有你有我友情有SING有喜有力」歌唱比賽總決賽，已於8月22日（星期六）假觀塘海濱 AQUABEAT 03 圓滿落幕。賽事歷時長達三個月，打破傳統比賽要坐定定睇表演的框架，將舞台直接搬入全港6大人氣餐廳及酒吧，打造結合音樂、美食與啤酒的夏日派對。



觀眾投票佔半數 分數考驗歌藝與人氣

今次總決賽賽制相當考驗參賽者的現場感染力。評審評分與現場觀眾投票各佔總分一半，意味著參賽者不僅要有出色的歌唱技巧，更要有極佳的觀眾緣。首輪由8位參賽者各唱一首歌曲，爭奪前4強席位；最後4強則在終極決賽輪演唱第二首歌曲，決出冠、亞、季軍。比賽期間，現場粉絲手持啤酒為心水歌手熱情吶喊，氣氛極為熾熱。

Joey Tang 聯手 DJ YIN 電音搖滾震撼開場

總決賽由樂壇教父 Joey Tang（鄧建明）夥拍資深電子音樂創作人 DJ YIN（王智賢）擔任開場表演嘉賓兼評審。二人將經典名曲《一加一減你》、《留住我吧》及《紅色跑車》注入電子音樂元素，強勁節奏即時點燃全場氣氛。

此外，有「全能比賽王」之稱的星級司儀兼評審黃建東亦即場自彈自唱，展現全能藝人實力。現場更有麥卓賢及謝家俊擔任友情演出嘉賓，為舞台增添不少亮點。

談家曦闊別十年再參賽 憑兩首勁歌勇奪冠軍

經過兩輪激烈角逐，最終由談家曦（Green）脫穎而出奪得總決賽冠軍及豐富獎金。談家曦於首輪及終極決賽分別演繹《我要快樂》及《Feeling Good》，憑藉穩定兼富感染力的歌聲贏得評審與觀眾青睞。他在獲獎時坦言，自己已有十年沒有參加過歌唱比賽，對於今次能一舉奪冠感到非常高興，並特別感謝到場支持的粉絲。

得獎名單如下：

• 冠軍： 談家曦 Green（IG: @tamkh）

• 亞軍： 林莉儀 Ginnie（IG: @6innielly）

• 季軍： 陳婉宜 Kathy（IG: @kc.sings_）

打破傳統框架 走入6大熱點推廣本地音樂

是次比賽自今年5月宣佈發起以來，先後舉辦了6場初賽及5場觀眾造勢大會，足跡遍佈人人食飯公司、頂好海鮮酒家、蓮香樓、ARCADIA、VESPER 及彌敦左岸等6大熱點，每場均吸引大批市民及樂迷到場支持，為懷抱音樂夢想的年輕人提供了一個展示才華的平台。

(資料及相片由客戶提供)