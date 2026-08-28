愛達花城號聯袂廣州文藝院團打造首航主題文藝晚會

近日，愛達郵輪（Adora Cruises）宣布，將攜手廣州市文化發展集團有限公司（以下簡稱“廣州文化集團”）及五大專業文藝院團，於2026年11月22日聯袂推出以“魅力之城·愛達啟航.



首航當晚，愛達·花城號將聯合廣州文化集團，匯聚廣州市雜技藝術劇院、廣州歌舞劇院、廣州粵劇院、廣東音樂曲藝團、廣東省木偶藝術劇院五大院團，為賓客帶來別具嶺南特色的“一船好戲”。文華表演獎作品《化蝶》選段《花之韻》與曾登上央視春晚的軟功表演《夢蝶》將同台亮相，粵劇、木偶、廣東音樂、歌舞等不同門類的節目也將輪番登場。

愛達郵輪表示：「在廣州市委宣傳部和和廣州市文化廣電旅遊局的指導下，我們與廣州文化集團合作，在愛達·花城號首航當晚推出這台主題晚會，將廣府生活的美學意象和當代廣州的創新活力深度融入海上文旅場景，讓賓客從登船首日起便感受中國文化的魅力。

愛達·花城號計劃於2026年11月6日完成交付，並於11月22日從廣州南沙國際郵輪母港開啟首航。首航航線將從廣州出發開啟6天5晚前往中國香港、越南順化（真美）的旅程。愛達·花城號將以「更秀美、更科技、更中國」為產品特色，結合海上絲綢之路與嶺南文化元素，打造兼具文化探索、休閒度假與智慧體驗的高品質郵輪產品。

奧運跳水冠軍郭晶晶女士受邀擔任愛達·花城號的啟航大使，將在廣州南沙舉行的首航儀式上為「愛達·花城號」正式命名，祝福郵輪平安順利。

目前，愛達郵輪營運三艘大型郵輪－首艘國產大型郵輪愛達·魔都號、「藝術之船」愛達·地中海號和星旅遠洋郵輪旗下「鼓浪嶼號」號，航線部署覆蓋華東、華南、華北、香港等地，實現了多母港全年運營。