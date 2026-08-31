GVLB全球生動經濟共同體正式成立－2027三展合一，重磅發布！

Global Village of Living Businesses（以下簡稱 GVLB，全球生動經濟共同體）今日在香港正式成立，旨在建立一個跨行業、跨地域的全球商業協作共同體，從人的真實需求與生活體驗出發，發現傳統行業邊界之外尚未被充分滿足的需求與新的商業機會。



GVLB啟動活動以 「生生不息」 為主題，並同步發起 「全球生動經濟倡議」。 啟動儀式暨媒體溝通會於香港會議展覽中心舉行，來自30多個國家的企業家、媒體代表、業界人士及受邀嘉賓共同出席。

GVLB的發起人、 CIBE中國國際美博會聯席總裁、香港美縱展覽有限公司CEO麥琳琳(Lin Lin Jacobs) 表示:

「『生生不息』來自我們對真實人生的理解。人在不同階段不斷變化，會產生新的關係、新的選擇和新的需求，但對於尊嚴、連接、快樂和更好生活的追求始終存在。我們希望以這個主題提醒自己，商業也應該隨著人的生活一起變化，從不斷變化的真實需求中尋找新的答案和可能。」

GVLB希望從美業與養生健康、性健康與親密關係、銀髮康護、生命禮儀及臨終服務等與人生不同階段密切相關的領域起步，重點連接企業創辦人、下一代領導者及其專業與社會網絡，並彙聚全球人才、知識、研發、供應鏈、文化與市場資源。

未來，共同體也將逐步拓展至更多與生活品質和人生體驗相關的領域。

GVLB 創辦人 & 香港美縱展覽有限公司董事長麥琳琳女士現場發言

生動經濟：從真實生活出發，而非產業分類

GVLB倡議的核心理念是 「生動經濟」（Living Business）。 「生動經濟」是一種跳脫傳統產品和行業分類、重新從人的真實生活需求出發觀察商業的視角。 GVLB希望透過這項理念發現尚未被充分滿足的需求，並推動企業、技術、專業服務與市場之間形成新的連結。

麥琳琳表示：「過去十年從事美業、養生與健康相關展覽，讓我有機會從近乎人類學的角度觀察消費者的變化。今天我們所理解的‘美’，已經延伸到健康、身體狀態、情緒體驗、年齡、自我認同和生活方式。人的需求正在變得更加完整，這也意味著企業家需要更多機會一起，相互學習，並展開跨行業、跨文化的合作。

她表示：「發起GVLB並不是為了再建立一個新的行業分類。我們希望從人的真實生活重新出發，把過去分散在不同領域中的人、知識、專業能力和資源重新連接起來。在這個過程中，我們可以重新發現尚未被滿足的需求，也重新發現商業的可能。”

全球生動經濟倡議正式發起

GVLB同時發起 “全球生動經濟倡議”，鼓勵企業與專業人士從人的真實需求出發，探索不同產業與專業能力之間新的合作方式。

倡議將推動技術、專業能力、研發、供應鏈、文化與市場跨越傳統產業邊界產生新的連接，為新的產品、服務、合作模式與商業模式創造更多可能性。

2027年三大展會將在香港首次同期同地舉辦

2027年5月15日至17日，亞洲成人博覽會（Asia Adult Expo，AAE）、亞洲銀髮康護養生展（Asia Senior Expo,ASE）及亞洲殯葬博覽會（Asia Funeral Expo，AFE）將在香港會議展覽中心一樓同期舉行，整體展覽面積約2萬平方公尺。

這是三個展會首次在同一時間、同一地點舉辦。

三展將維持各自的專業定位：亞洲成人博覽會聚焦性健康與親密關係；亞洲銀髮康護養生展關注銀髮康護與晚年生活；亞洲殯葬博覽會圍繞生命禮儀與臨終服務展開。

在保留各自專業內容與定位的同時，三展同辦將為參展企業及專業人士創造更多跨產業交流與合作機會。

三個展覽看起來屬於完全不同的行業，但如果拿掉行業標籤，會發現它們面對的其實是同一個人在人生不同階段所經歷的問題。

希望2027年的三展同辦不僅是展覽形式上的創新，更能創造一個新的場域，讓原本不會見面的人見面，讓原本不會被放在一起的能力真正產生連結。 」

三展同辦將成為GVLB首批實踐「生動經濟」理念的場景之一，為來自不同領域的企業與專業人士提供共同的平台，探索新的產品、服務與合作機會。

GVLB 啟動儀式現場

圓桌會議聚焦未滿足需求與跨產業合作

啟動活動當天也舉行了由精緻傳媒創始人兼首席執行官顧曉峰（Charlie Gu） 主持的圓桌討論，主題為：「邊界之外：發現尚未被看見的需求－從人生體驗出發，探索生動經濟」。

來自美業、性健康與親密關係、殯葬與生命服務等領域的嘉賓結合各自的產業實踐，討論消費者觀念與生活方式的變化、尚未被充分滿足的市場需求，以及跨行業合作面臨的現實障礙。

討論也圍繞著技術、專業能力、服務與市場通路如何形成新的連接，以及由此可能產生的新產品、新服務與商業模式展開交流。

未來，GVLB計畫以三展連結為起點，透過產業研究、國際交流、計畫展示與孵化等形式持續推動跨產業合作，並逐步拓展至更多與人的生命歷程、生活品質和人生體驗相關的領域。