香港政協青年聯會成立十二周年暨第七屆執委會就職典禮圓滿成功

2026年8月24日，香港政協青年聯會（政青）假香港會議展覽中心會議廳舉行「慶祝香港回歸祖國二十九周年、香港政協青年聯會成立十二周年暨第七屆執委會就職典禮」，容思瀚榮膺第七屆執委會主席。香港特別行政區行政長官李家超、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任孫尚武、外交部駐港特派員公署署理特派員李永勝、中央駐港國家安全公署聯絡局副局長張劍鋒擔任主禮嘉賓；多名特區政府官員、中央駐港機構領導、香港及內地友好社團領袖、全國人大代表、全國各級政協委員及政商賢達等各界嘉賓蒞臨現場，共同見證新一屆執委會履新時刻。



本次典禮主禮嘉賓還包括，香港特區政府保安局局長鄧炳強、民政及青年事務局局長麥美娟，中央政府駐港聯絡辦協調部部長朱文，香港特區行政長官辦公室主任葉文娟、入境事務處處長郭俊峯，香港特區政府創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘，深圳市委統戰部副部長覃敬騰，香港特區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂、政制及內地事務局副局長胡健民、教育局副局長施俊輝、發展局副局長林智文；全國政協經濟委員會副主任容永祺，全國人大代表（港區代表團團長）馬逢國；港區省級政協委員聯誼會主席蘇清棟，會長霍啟山，永遠名譽主席鄭翔玲，常務副會長朱銘泉、施榮恆、馬忠禮、馬浩文、莊哲猛，副會長詹洪良、朱浴龍、英煒；政青創會會長蔡加讚，榮譽主席譚鎮國、鄧灝康、沈慧林等。

香港政協青年聯會假香港會議展覽中心會議廳舉行「慶祝香港回歸祖國二十九周年、香港政協青年聯會成立十二周年暨第七屆執委會就職典禮」。

行政長官李家超在致辭中祝賀政青第七屆執委會履新啟航。他表示，特區政府非常重視青年發展工作，香港首份《青年發展藍圖》整全勾劃了青年工作的理念和方針，提出超過160項支持青年發展的具體行動及措施；特區政府也正在制定香港第一個五年規劃，對接國家「十五五」規劃，為香港未來五年的經濟和社會發展，提供前瞻性、策略性和方向性的藍圖，並將持續賦能青年發展。

行政長官李家超致辭。

他充分肯定了政青多年以來的履職成效，並對新一屆執委會提出三點期許：第一，做好雙向橋樑，希望政青繼續將政府政策正確傳達給青年，也把青年心聲反映給政府，發揮好橋樑角色。第二，成為人才搖籃，期待政青主動發掘和培養有潛質的青年，鼓勵他們積極參與公共事務和地區治理，為香港培育更多可堪大任的棟樑之才。第三，搭建資源平台，希望政青善用政青在內地、特別是大灣區的人脈和資源，為青年開拓更多元、更優質的交流、實習和創業機會，讓他們在實踐中開闊眼界、增強本領、服務社會。

第七屆執委會主席容思瀚於就職致辭中表示，感恩獲得各界領導、同仁的信任，接任香港政協青年聯會第七屆執委會主席。十二年來，政青始終恪守「服務國家、服務香港、服務會員」的宗旨，重點培育青年的國家觀念、大局觀念與擔當精神，團結各方青年力量。歷年來，政青在青年成才、參政議政、服務社會等多個領域開展大量工作，團結了一大批愛國愛港、熱心社會、敢於擔當的香港青年，為香港社會發展積累了寶貴的青春力量。

第七屆執委會主席容思瀚致辭。

他表示，當下香港正處於由治及興、高質量發展的關鍵階段，背靠祖國、聯通全球，同時對接國家「十五五」規劃，推進特區首個五年規劃落地，為香港青年帶來前所未有的發展機遇。作為政青新一屆主席，必將帶領第七屆執委會全體成員，堅守初心，迎接未來，並確立了三大核心工作方向：一是以國家安全與民族認同作為青年發展基石，深化國安教育及內地考察，增進青年對國家歷史與發展成就的認識，推動青年在「一國兩制」下融入國家發展大局；二是發揮政協青年組織獨特優勢，搭建青年與特區政府、內地各界溝通橋樑，緊扣國家及特區重點規劃，幫助青年順應發展趨勢，貢獻青春力量；三是關愛社會、回饋基層，在支援青年成長的同時，組織青年深入社區服務市民，增強安居樂業的獲得感與歸屬感。

典禮現場，在逾800位嘉賓的共同見證、行政長官李家超監誓下，容思瀚主席帶領第七屆執委會成員完成宣誓及就職儀式。

第六屆執委會主席沈慧林致辭時回顧了第六屆兩年任期的工作成果。他表示，過去兩年，第六屆執委會全體同仁謹記李家超行政長官提出的三點期望，凝心聚力、務實擔當，紮根青年群體，有序推進國情教育、兩地交流、社會公益等各項會務，工作得到社會各界廣泛認可，並對社會各界的支持表示衷心的感謝。他相信，政青在容思瀚主席的帶領下，必將傳承本會優良傳統，緊跟國家發展步伐，深耕香港青年工作，引導廣大青年厚植家國情懷，積極融入國家發展大局，以青春力量服務社會、貢獻國家，助力香港維持長期繁榮穩定。

第六屆執委會主席沈慧林致辭。

典禮現場，在逾800位嘉賓的共同見證、行政長官李家超監誓下，容思瀚主席帶領第七屆執委會成員完成宣誓及就職儀式。全場氣氛熱烈，充分展現了香港新一代愛國愛港青年團結向上的精神風貌。第七屆執委會成員包括：常務副主席謝承潤、陳志豪、徐兆兒、張瑞祺、朱威澔、何沛林、蘇達文、柯鍵弘、袁添、陳文鉅、吳志龍、侯旦丹、蔡相理、侯珮瑩、邱詠禧，特別顧問兼副主席盧亦群、副主席兼司庫王卓蕾等。

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典禮儀式。

政青感謝母會港區省級政協委員聯誼會的大力支持。

（資料及相片由客戶提供）