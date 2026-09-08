綠色建築週 實踐「輕・型」職場新風尚 全方位探索碳中和城市未來

由建造業議會及香港綠色建築議會合辦，旨在推廣綠色建築的年度大型公眾活動「香港綠色建築週2026」將於今年9月展開。今年活動以「LOOK！綠建『築』跡，全城都識：奔向碳中和」為主題，號召全民探索身邊的綠建「築」跡，透過職業體驗、城市導賞及日常低碳實踐，了解綠色建築如何從健康舒適、高效資源、環境友善及創新元素四大方面，為城市發展及生活環境注入綠建能量。全新電視宣傳短片將於9月1日首播，化身為「綠建特工」的吳業坤及Traya聯同四位綠建專家登場，率先帶領市民發掘日常城市中的減碳線索；緊接於9月2日舉行的LOOK GREEN！「輕．型」上班日，鼓勵上班族以輕便、專業又有型的衣著響應低碳辦公。重點公眾活動LOOK CLOSER！綠建築「職」大發現將於9月18至20日假沙田新城市廣場舉行，讓市民一同揭開綠色建築職業的多元面貌；LOOK INSIDE！綠建「築」跡深度遊亦將於9月19、26及27日帶領參



加者走進四座綠色建築，從文化、生態、基建及藝術角度深入認識綠色建築。由即日起，市民可透過網上平台「撲飛POPTICKET」報名參與；活動費用全免，名額有限，先到先得：www.popticket.hk/event/green-building-week-2026。

推動「輕．型」職場穿搭 鼓勵企業以創意響應綠色辦公

一年一度的LOOK GREEN！「輕．型」上班日將於9月2日（星期三）舉行，活動旨在推廣輕便、透氣且不失專業的上班裝束，將環保與減碳意識融入日常辦公文化。為鼓勵全港企業及機構踴躍參與，主辦機構同步推出LOOK GREEN！《我和我的最綠辦公室》挑戰。企業及機構只需於8月20日至9月3日中午12時前，安排員工穿著「輕．型」裝束，於綠色辦公環境中拍照並上載至公司社交平台，展現團隊的綠色活力與減碳創意。主辦機構誠邀各大企業及機構由即日起積極參與，透過輕鬆有趣的日常改變，攜手開創綠色辦公新趨勢！詳情請瀏覽：https://www.hkgbc.org.hk/tch/engagement/public-initiatives/hkgbw/index.jsp。

挑戰四大任務解鎖綠建職業新技能 贏取限定紀念品兼拍製「專家工作證」

LOOK CLOSER！綠建築「職」大發現將於9月18至20日（星期五至日）假沙田新城市廣場1期1樓羅馬圓型獻技場舉行，透過職業體驗遊戲、周末限定綠色工作坊及綠建專家分享，讓市民邊玩邊認識不同綠建專家的日常工作。職業體驗活動以四大任務貫穿綠色建築的全生命週期——設計、施工、營運以至節能改造的不同階段，帶領參加者全方位探索綠色建築的核心環節。首項任務「當一分鐘環保建築師」透過 AI 圖像生成技術，並以綠建環評（BEAM Plus）概念為建築作出評分，了解親自然、以人為本及節能導向等環保建築設計策略；第二項任務「當一分鐘綠建工程師」結合動態感應遊戲，親身體驗「機電裝備合成法」（MiMEP）如何提升工地安全和施工效率並減少資源浪費。第三項任務「當一分鐘設施經理」模擬物聯網（IoT）環境數據分析，展示智慧化系統如何即時管理建築物的能源效益；第四項任務「綠建專家大集結」則以趣味形式呈現建築物全生命週期中的跨專業協作，攜手推動全民向 2050 碳中和目標邁進。

完成四大任務後，參加者可獲贈精美紀念品乙份。紀念品包括限量版綠築俠迷你數碼相機、綠建小伙伴主題毛巾或DIY熱轉印環保袋，數量有限，送完即止。此外，現場特設自拍亭，提供6款綠建專家照片主題，讓參加者化身為節能專家、工程師或設施經理等不同專業角色，拍攝及製作專屬「綠建專家工作證」。完成拍攝後，只需掃描照片上的 QR

Code，即可下載數碼照片，並可一鍵瀏覽香港綠色建築議會官方平台，深入了解更多綠色建築資訊。

綠「識」學堂周末登場 體驗手作樂趣兼聽專家開講

LOOK CLOSER！綠建築「職」大發現周末特設的綠「識」學堂，讓參加者在體驗綠色創作樂趣的同時，將綠建知識融入日常生活。三款工作坊包括利用循環再用物料製作的「智能照明 : 感應燈小屋」、結合種子卡及自動感應灑水系統的「智慧生活 : 自動澆水花盆」，以及運用泥炭土、輕石、苔蘚及蕨類植物製作的「掌心綠洲 : 微景觀植物瓶」。每項工作坊各設兩場，每場名額20位。每場工作坊均設綠建專家「綠」續講分享環節，由業內人士帶領公眾全方位認識綠建行業，開拓綠色未來新視野！

四大「築」跡深度遊 多維度解構綠色建築與城市可持續發展

除了商場內的綠建職業體驗，LOOK INSIDE！綠建「築」跡深度遊將於9月19、26及27日（星期六及日）由綠建領菁帶領市民走進四座獲得綠建環評認證的精選綠色建築，實地探索綠色建築如何回應社會與社區的不同需要。四條路線合共12場、提供逾400個名額，融合展覽導賞、觀鳥體驗及創意工作坊，讓一家大小能從建築美學、自然保育、城市基建及社區文化等多角度，全方位了解綠色建築對提升生活品質及推動可持續城市發展的好處。

LOOK INSIDE！綠建「築」跡深度遊涵蓋多條多元化主題路線。首場「品藝舒心遊」將於9月19日（星期六）在香港中文大學文物館羅桂祥閣舉行，引領參加者領略其獨特的建築設計理念與綠建巧思。行程結合珍貴文物賞析，展示文化底蘊與綠色建築美學的和諧交融。大會更提供免費專車接駁至沙田LOOK CLOSER！綠建築「職」大發現活動現場，方便市民無縫延續精彩的綠建探索之旅！

「生態探索遊」與「基建創新遊」將於9月26日（星期六）同步登場。「生態探索遊」帶領參加者走進集濕地保育與自然教育於一身的塱原自然生態公園，親身領略綠色建築與自然生態的和諧共生；活動更特別邀請資深觀鳥者兼生態攝影師隨行導賞，指導參加者使用觀鳥望遠鏡欣賞珍貴鳥類，從中深入認識生物多樣性與環境友善設計的重要性。「基建

創新遊」則走進甚少對外開放的中九龍繞道（油麻地段隧道）行政大樓，讓公眾了解這項大型綠色基建在智慧節能、綠化設計及可持續發展上的創新特色；行程更結合環保手作體驗，參加者可運用創新環保物料「樂土灰泥」繪製專屬水泥畫，體會資源循環的效益與綠色建築材料的無限可能。

壓軸登場的是9月27日（星期日）舉行的「藝萃高效遊」。行程將帶領公眾到訪糅合藝術創意與高效資源運用理念的東九文化中心，欣賞其可持續設計如何連結社區，並成為文化創意地標及區內樞紐。參加者可在「金屬線藝體驗」中親手編織承載社區集體記憶的「細葉榕古樹」作品，為家居增添一抹綠意。

「香港綠色建築週2026」活動時間表 LOOK CLOSER！綠建築「職」大發現 日期 2026年9月18日至20日（星期五至日） 時間 9月18日：下午4:00至晚上8:00 9月19至20日：上午11:00至晚上8:00 最後入場時間：晚上7:45 地點 沙田新城市廣場1期1樓羅馬圓型獻技場 費用 全免 活動內容 四大綠建職業體驗遊戲、〈綠「識」學堂〉、〈綠建專家「綠」續講〉、自拍亭拍攝及製作專屬「綠建專家工作證」及紀念品換領。

〈綠「識」學堂〉工作坊及〈綠建專家「綠」續講〉分享環節 智能照明 : 感應燈小屋 9月19日：中午12:00至下午1:00 9月19日：下午2:00至3:00 智慧生活 : 自動澆水花盆 9月19日：下午4:00至5:00 9月20日：中午12:00至下午1:00 掌心綠洲 : 微景觀植物瓶 9月20日：下午2:00至3:00 9月20日：下午4:00至5:00 名額 每場20人 按金 須繳付按金$50；出席者將於活動後一個月內經撲飛網上平台獲全數退還按金；缺席者的按金將不予退還。 報名方法 即日起至9月20日期間經撲飛平台登記；名額有限，先到先得。 www.popticket.hk/event/green-building-week-2026 報名要求 參加者須年滿6歲；未滿12歲者須由一位成人一同報名及全程陪同。陪同之成人亦須持有效門票，並於整個活動期間全程陪伴兒童參加者，負起兒童參加者的全部責任，並確保兒童參加者履行其適用之條款及細則。

LOOK CLOSER！綠建築「職」大發現 注意事項 所有活動均以粵語進行。 每場工作坊均設〈綠建專家「綠」續講〉分享環節，以上活動時間已涵蓋工作坊及專家分享內容。 活動受條款及細則約束，請參閲：https://bit.ly/4q6C6U8

LOOK INSIDE！綠建「築」跡深度遊活動詳情 品藝舒心遊 日期：9月19日（星期六） 地點：香港中文大學文物館羅桂祥閣 時間：上午10:30至中午12:00／下午1:00至2:30／下午3:00至4:30 集合地點：港鐵東鐵綫大學站A出口 * 主辦方將安排免費接駁旅遊巴，如欲乘搭請提前30分鐘抵達集合地點；參加者亦可選擇自行前往參觀地點，並於活動開始時間前15分鐘到達。 ** 活動完結後，參加者可乘搭主辦方安排的免費回程旅遊巴，返回大學站解散或前往沙田新城市廣場參與《LOOK CLOSER！ 綠建築「職」大發現》，延續精彩的綠建探索任務！ 生態探索遊 日期：9月26日（星期六） 地點：塱原自然生態公園 時間：上午10:00至11:30／下午12:30至2:00／下午3:00至4:30 集合地點：港鐵東鐵綫粉嶺站C出口 * 主辦方將安排免費接駁旅遊巴，如欲乘搭請提前30分鐘抵達集合地點；參加者亦可選擇自行前往參觀地點，並於以下活動開始時間前15分鐘到達。 ** 活動完結後，參加者可乘搭主辦方安排的免費回程旅遊巴，返回港鐵東鐵綫粉嶺站解散。

LOOK INSIDE！綠建「築」跡深度遊 基建創新遊 日期：9月26日（星期六） 地點：中九龍繞道（油麻地段隧道）行政大樓 時間：上午10:00至11:30／中午12:30至下午2:00／下午3:00至4:30 集合地點：啟德沐元街（AIRSIDE商場旁） * 主辦方將安排免費接駁旅遊巴接送參加者，請提前30分鐘抵達集合地點；場地僅限經主辦方安排進場，恕不接受自行前往。 ** 活動完結後，參加者將統一乘搭主辦方安排的免費回程旅遊巴，返回啟德沐元街（AIRSIDE商場旁）解散。 藝萃高效遊 日期：9月27日（星期日） 地點：東九文化中心 時間：上午10:30至中午12:00／下午1:00至2:30／下午3:00至4:30 集合地點：東九文化中心入口大堂 名額 每場名額40個（共12場） 按金 須繳付按金$50；出席者將於活動後一個月內經撲飛網上平台獲全數退還按金；缺席者的按金將不予退還。 報名方法 品藝舒心遊：即日起至9月15日 生態探索遊、基建創新遊、藝萃高效遊：即日起至9月21日 經撲飛平台登記；名額有限，先到先得。 www.popticket.hk/event/green-building-week-2026 報名要求 參加者須年滿6歲；未滿12歲者須由一位成人一同報名及全程陪同。陪同之成人亦須持有效門票，並於整個活動期間全程陪伴兒童參加者，負起兒童參加者的全部責任，並確保兒童參加者履行其適用之條款及細則。 注意事項 所有活動均以粵語進行。 活動受條款及細則約束，請參閲：https://bit.ly/4q6C6U8

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（資料及相片由客戶提供）