土瓜灣喬遷樂富!德國寶土瓜灣陳列室 終極清貨 全場傢俬電器1折起

德國寶自1982年創立以來，一直以土瓜灣作為香港總部。到今年邁向45周年的重要里程碑，德國寶香港總部正式遷往觀塘，並於灣仔及樂富開設全新陳列室，繼續為大家提供智能電器爐具、全屋裝修設計、訂質傢俬廚櫃一站式服務！



為感謝大家近半世紀的厚愛，土瓜灣陳列室現正舉行「土瓜灣喬遷樂富」終極清貨，全場全場傢俬電器1折起瘋狂勁減！真正一件不留，平絕全城！記得把握機會，用全城至抵價錢將德國寶皇牌電器、傢俬帶晒返屋企！

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真係平到您唔信！多款德國寶熱賣產品（陳列品）破底價只售$99起^，包括原價$799的纖營蒸煮盒、原價$2,320的自家製雪糕機、原價$599的摺疊旅行電熱水壺只售$99！而原價$3,400的活力養生機及原價$2,480的IH多功能電飯煲亦只售$399！

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（資料及相片由客戶提供）