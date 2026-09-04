豐澤樂賞智生活登場！集超過700款樂齡好物　精選好物低至47折

隨着香港人口老化，現今的樂齡科技產品已打破傳統框架，變得生活化及具時尚感，不只是老友記享受優質樂齡生活的好拍檔，更是減輕照顧者日常壓力的得力助手！豐澤最近推出「樂賞智生活」老友記專區，帶來超過700款樂齡好物，精選樂齡好物仲低至47折，更提供一系列貼心免費禮遇。無論是老友記想添置好物來提升樂齡生活質素，還是照顧者想尋找減輕照顧負擔的實用法寶，都絕對不能錯過以下活動及「醫、食、住、行」四大範疇的好物推介。



指定門市免費測27項健康數據 搶神秘禮物

要預防疾病，定期了解身體狀況是第一步。豐澤於銅鑼灣時代廣場分店設立了「健康檢測體驗」專區，為長者提供全面的免費身體檢測體驗。檢測體驗涵蓋聽力、血壓血氧及各項身體數據，合共多達27項健康數據，讓長者及家人能夠深入了解身體的隱藏狀況。首120名完成上述健康檢測體驗的參加者，更可獲贈神秘禮品一份！名額有限，各位老友記記得盡早前往體驗！

地點︰銅鑼灣時代廣場分店

營業時間︰11am-10pm

豐澤銅鑼灣時代廣場分店特設「樂賞健康站」，首120名完成27項數據檢測體驗的參加者可獲贈神秘禮品。

「醫、食、住、行」樂齡好物推介 全面照顧長者與照顧者需要

市面上長者產品花多眼亂，不知道從何入手？我們特別為大家從「醫、食、住、行」四大生活範疇，精選了多款實用產品，不但提升長者生活質素，更能大大減輕照顧者的日常壓力：

【行】—— 擴闊社交圈子 出行安全無阻

長者多外出能保持心境開朗。針對行動不便的長者，市面上有不少新式出行工具：

SAVEWO ZA1+全鋁合金電動輪椅車身輕巧堅固，讓長者能安全又自主地出行代步，擴闊生活圈子。

Roamate三合一電動輪椅功能靈活多變且設計時尚，能切合不同的出行需要，同時大幅減輕照顧者日常推行的體力負擔。

SAVEWO ZA1+全鋁合金電動輪椅及Roamate三合一電動輪椅：為長者提供省力且安全的代步選擇，讓他們能自主探索社區，照顧者推行時亦更輕鬆。時尚輕巧的設計擺脫傳統輪椅的刻板印象，讓他們活出更自主、更開心的樂齡人生。

TADA泰達Ta-Da®第二代輕便摺合拐杖椅PRO可一秒變身座椅，讓老友記逛街時可以「行到邊，坐到邊」。

TADA泰達Ta-Da®第二代輕便摺合拐杖椅PRO：行山或逛街的恩物，平時是輕便拐杖，走累了能一秒變成座椅休息，真正做到「行到邊，坐到邊」。

【醫】—— 日常健康護理 提升生活質素

身體機能退化無可避免，但科技能協助延緩及改善生活：

SENNHEISER森海塞爾All-Day Clear OTC助聽器幫助長者重拾清晰聽覺，無障礙與家人日常交流。

SENNHEISER森海塞爾All-Day Clear OTC助聽器：聽覺退化或會令長者自我封閉。這款助聽器能幫助長者重拾清晰聆聽體驗，改善與家人的日常溝通。

Maxcare美天復康寶升級版按摩器操作簡易，讓長者安坐家中也能隨時紓緩肌肉疲勞及促進血液循環。

Maxcare美天復康寶——升級版按摩器：幫助長者安坐家中也能紓緩肌肉疲勞，促進血液循環，是日常復康的好幫手。

【食】—— 從飲食入手 輕鬆控糖

飲食管理是長者養生的關鍵，特別是關注血糖指數的老友記：

PHILIPS低醣零塗層電飯煲採用獨特技術減低米飯醣分，輕鬆照顧長者日常控糖的飲食需要。

PHILIPS飛利浦HD7000/90低醣零塗層雙層IH微壓磁應電飯煲（1.5L）：獨特的低醣技術能有效減低米飯中的醣分，讓長者可以安心享用白飯，照顧者在準備膳食時也毋須再額外費神。

【住】—— 打造長者友善家居 守護居家安全

居家安老，最重要是「安全」與「易於護理」，這兩款產品絕對是照顧者的救星：

和泰VOCA智安齡套裝配備緊急呼叫器及門窗感應器，遇上突發情況可即時求救，全天候守護長者居家安全。

和泰VOCA CP141智安齡套裝1：套裝包含智安齡系統、門窗感應器、拉繩緊急呼叫器及防水 SOS 手環。照顧者可時刻掌握家中長者的動態之餘，萬一發生意外，長者只需一鍵／一拉便能即時求救，讓雙方都倍感安心。

QUICO專業護理洗頭機打破傳統限制，長者即使安坐輪椅或床上也能輕鬆洗頭，大大降低浴室跌倒風險。

QUICO專業護理洗頭機：為行動不便的長者洗頭或洗澡往往是照顧者的一大難題。這部專業洗頭機能讓長者安坐輪椅或床上進行清潔，免卻搬動跌倒的風險，同時大幅減輕照顧者的體力需求。

同場加映：樂悠咭專享優惠及免費工作坊

由即日起至9月10日期間，除了精選樂齡好物仲低至47折外，憑樂悠咭於豐澤購物滿$100即減$8，購買豐澤牌及指定品牌小家電更享額外95折優惠！此外，成為「樂賞會」會員還可享專屬禮遇；豐澤仲設有免費老友記專屬工作坊，日日開班，輕鬆學習手機、AI及攝影技巧，真正活到老學到老！

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