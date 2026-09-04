惠康與CJ Foods簽署合作協議 引進多款韓國美食滿足多元飲食需求

惠康作為香港歷史最悠久、擁有全港最多分店網絡的超級市場品牌，宣布與韓國最大食品企業CJ Foods達成策略合作，並於首爾舉行簽約儀式。透過雙方合作，惠康將進一步擴展韓國食品產品組合，為全港顧客帶來更多地道韓國美食。CJ Foods旗下bibigo™品牌作為韓食國際化的重要代表品牌之一，旗下多款深受歡迎的韓國產品將透過是次合作引入惠康及Market Place。



合作預計帶來逾2,200萬美元銷售額，並大幅拓展惠康及Market Place於多個主要品類的韓國食品選擇，涵蓋日常雜貨、冷藏食品、韓式即食餐點、零食及健康食品等。

DFI零售集團零售食品（香港及澳門）常務董事陳建麟（右）與CJ Foods首席商務及策略總監Teresa Bae（左），聯同雙方團隊出席於首爾舉行的合作簽署儀式，標誌著雙方展開策略合作，於惠康及Market Place共同為香港顧客帶來更多韓國食品選擇。

此舉亦配合惠康持續豐富國際食品選擇的策略方向，不斷創新、緊貼潮流，進一步將更多深受消費者喜愛的環球品牌引入香港市場。為慶祝合作正式展開，超過30款CJ Foods產品已加入惠康深受歡迎的「係堅價」價格鎖定計劃，讓顧客以穩定且優惠的價格選購優質產品。

引入逾100款韓國人氣食品 滿足港人多元飲食需求

近年韓國食品持續受到香港消費者歡迎，由日常食材、冷凍食品以至即食餐點均需求殷切。惠康一直積極豐富國際食品組合，引入備受歡迎的環球品牌，為顧客提供更多元化產品選擇。

透過與CJ Foods合作，惠康將分階段引入超過100款韓國食品，涵蓋多個產品類別，進一步擴展店內的韓國食品選擇，讓顧客更輕鬆享受地道韓國風味，同時享有更多優質食品選擇。

率先於惠康獨家推出的產品包括Bibigo豆腐及Bibigo泡菜。其中Bibigo泡菜沿用傳統韓國配方，以精選發酵大白菜製成，保留韓式泡菜正宗風味，兼具方便即食特點，適合不同飲食場合。

30款產品納入「係堅價」計劃 提供更多優惠

惠康一直致力為顧客提供既優質且物超所值的產品。自2025年推出「係堅價」價格鎖定計劃以來，惠康透過穩定價格協助顧客更有效管理日常家庭開支，同時享受值得信賴的產品。

其中，30款CJ Foods產品已納入「係堅價」計劃並鎖定價格，讓顧客能以穩定、相宜的價格選購人氣韓國食品。

DFI零售集團零售食品（香港及澳門）常務董事陳建麟表示：

「惠康一直致力搜羅來自世界各地的優質產品，並以優惠價格回饋顧客。韓國食品近年已成為香港消費者日益重視的產品類別，反映大眾對韓國飲食文化及生活潮流的濃厚興趣。透過與CJ Foods建立策略合作關係，我們將更多廣受信賴的韓國品牌帶給香港顧客，並藉助惠康龐大的店舖網絡以及『係堅價』價格鎖定計劃，讓更多顧客可以輕鬆享受優質韓國食品。」

CJ Foods首席商務及策略總監Teresa Bae表示：

「是次合作為CJ Foods在香港市場發展韓國食品業務奠定重要里程碑。香港作為國際商業樞紐之一，擁有充滿活力及多元化的消費市場。我們期待透過深受歡迎的bibigo產品，將韓國食品的獨特風味帶給更多香港消費者。」

由2026年9月4日至17日期間，顧客可於惠康及Market Place舉辦的「韓國食品節」選購CJ Foods旗下產品。