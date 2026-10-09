屋企添置新傢俬打算除甲醛，連續幾星期開著空氣清新機，出風口竟吹出一陣陣酸臭噏味？不少人挑選空氣清新機時誤以為風量大就等於淨化力強，結果誤將一部「細菌製造機」擺在睡房。由香港科技大學（HKUST）創業團隊研發的 b-MOLA 空氣淨化機，搭載國家專利 NCCO 氧聚解技術，主動拆解甲醛並徹底殺菌。實驗室將 BM100 與傳統熱銷濾網機型進行 4 天連續測試，發現 BM100 的抑菌表現相差近 20 倍。



由香港科技大學（HKUST）創業團隊研發的 b-MOLA BM100 空氣淨化機，搭載國家專利 NCCO 氧聚解技術，主動拆解甲醛並徹底殺菌。（黃寶瑩 攝）

由香港科技大學（HKUST）創業團隊研發的 b-MOLA BM100 空氣淨化機，搭載國家專利 NCCO 氧聚解技術，主動拆解甲醛並徹底殺菌。（黃寶瑩 攝）

為什麼傳統除甲醛機越用越臭？濾網暗藏二次污染危機

據美國疾控中心 CDC（又譯：美國疾病控制與預防中心 / Centers for Disease Control and Prevention）關於甲醛的健康指南及TSI 室內空氣質素研究報告指出，建材與新傢俬釋放的甲醛會持續刺激眼睛與呼吸道，釋放期更長達 3 至 5 年。

市面多數傳統機種僅靠活性碳與 HEPA 濾網「物理攔截」氣體與細菌。遇上香港潮濕悶熱天氣，飽和的濾網秒變細菌溫床。再次開機時，積聚的細菌與甲醛再次被吹回室內，造成二次污染並引發難聞酸臭味。

啫喱碟上的恐怖真相：篤爆「二次污染」謊言

傳統空清機濾網有多髒？實驗室的「塗抹測試（Swab Test）」給出了最直接的答案。

測試人員用無菌棉花棒抹取濾網上的微粒（ Example A 為實驗初始狀況），放入培養皿中靜置一至兩天。

測試人員用無菌棉花棒抹取濾網上的微粒（ Example A 為實驗初始狀況），放入培養皿中靜置一至兩天。

如果濾網藏滿細菌，原本肉眼看不到的單一細菌就會瘋狂繁殖數百萬次，在啫喱碟上的培養皿形成密密麻麻的黃色或奶油色「菌落」，甚至融合成一片菌膜（ Example B ），證明濾網早已成為細菌溫床。

一般市面空清機的濾網藏滿細菌，將之沾於啫喱碟上培養，密密麻麻的黃色或奶油色「菌落」融合成一片菌膜（ Example B ），證明濾網早已成為細菌溫床。

相反，b-MOLA BM100 NCCO 氧聚解技術可主動將甲醛與污染物化學催化拆解若細菌，在收集前已被徹底殺滅，培養皿就會維持平滑透亮、完全沒有細菌滋生（ Example C ）。這才代表空氣清新機真的乾淨。

b-MOLA BM100 NCCO 氧聚解技術可主動將甲醛與污染物化學催化拆解若細菌，在收集前已被徹底殺滅，培養皿就會維持平滑透亮、完全沒有細菌滋生（ Example C ）。

4 天種菌對決！b-MOLA BM100 抑菌表現高出對手 20 倍

b-MOLA 專利的科大研發 NCCO 氧聚解技術，主動將甲醛與污染物化學催化拆解，解決了「只吸不處理」的弊端。 第三方權威實驗室將 b-MOLA BM100 與熱門傳統空清機置於同一環境連續運作 4 天，每日抽樣進行種菌測試：

初始狀態（第 1 天）：對照組濾網已測出 11 CFU 細菌；b-MOLA BM100 保持在的＜ 1 CFU極低水平。

長效抑菌（第 4 天）：對照組因濾網僅能被動攔截，細菌爆發式滋生，數值飆升至 210 CFU，培養皿上佈滿連片菌落。反觀 b-MOLA BM100 菌落數穩定控制在 22 CFU。兩者抑菌表現相差近 20 倍。

傳統濾網會變成「細菌製造機」？

b-MOLA NCCO專利技術的長效抑菌真相

b-MOLA BM100 能夠保持極低含菌量並高效除甲醛，關鍵在於香港科技大學團隊開發的 NCCO（Nano Confined Catalytic Oxidation，氧聚解）技術。

b-MOLA BM100 的專用NCCO Reactor 氧聚解反應層，使用了香港科技大學團隊開發的 專利技術。（黃寶瑩 攝）

當帶有甲醛、流感病毒或揮發性有機物（VOCs）的空氣進入機身，NCCO 反應層會誘發活性氧直接鎖定污染物，將其化學催化拆解為無害的水蒸氣與二氧化碳。不靠「囤積」，而是徹底「殲滅」。

當帶有甲醛、流感病毒或揮發性有機物（VOCs）的空氣進入機身，NCCO 反應層會誘發活性氧直接鎖定污染物，將其化學催化拆解為無害的水蒸氣與二氧化碳。（黃寶瑩 攝）

破局關鍵：什麼是香港科大獨家研發的 NCCO 專利技術？

醫療級五重過濾：針對流感與冠狀病毒殺滅率達 99.99%

香港機場／公立醫院同款｜國際權威認證信心保證

面對換季流感高發期，兒童、長者與鼻敏感患者對空氣品質更為敏感。Clinicon 醫療器材專業資料顯示，b-MOLA 配備了嚴密的五重淨化架構，對人類冠狀病毒（HCoV-229E）殺滅率高達 99.99%：目前此技術已獲全球超過 400 家醫療機構、香港國際機場（HKIA）及公立醫院採用。

第一層：活氧產生器 —— 釋放活性氧中和空氣中的致敏原及病原體。

第二層：初效濾網 —— 擋住大顆粒灰塵、毛髮與寵物皮屑。

第三層：靜電濾網 —— 捕捉微細帶電粒子。

第四層：HEPA 濾網 —— 高效對付 PM2.5 等微細懸浮粒子。

第五層：NCCO 氧聚解反應層 —— 負責將最頑固的有害氣體（如甲醛、VOCs）和病毒徹底分解為無害的水蒸氣與二氧化碳。

b-MOLA的技術已獲全球逾 400 家醫療機構、香港國際機場（HKIA）及各大公立醫院廣泛採用。

選購空氣清新機 3 大避坑貼士

貼士1｜CADR 數值高不等於能殺菌！

市面上標榜超高 CADR 的產品，往往只是靠大風力把空氣迅速吹過濾網，並未來得及殺滅細菌。BM100 的設計核心不在於追求實驗室「跑分」，而是真正分解毒素與病毒，為用家長效守護家人健康。

編輯部提提你：買空氣清新機小貼士01 CADR 數值高不等於能殺菌！

貼士2｜你的空清機夠安靜嗎？

低速模式下，BM100 運作音量僅 37 分貝（dB），比圖書館更安靜。耗電量在 15W 至 40W 之間，24 小時長開亦極省電。系統設定連續運作 8 小時後會自動進入 30 分鐘睡眠模式，保護摩打運作安全。

低速模式下，BM100 運作音量僅 37 分貝（dB），比圖書館更安靜。（黃寶瑩 攝）

貼士03｜長期耗材隱藏成本

買機平、換芯貴是許多用家的痛點。BM100 的最外層初效濾網每 1 至 3 個月拆下清洗即可重複使用；核心 NCCO 氧聚解反應層具備極長催化再生壽命，不需頻繁更換，大幅降低養護成本。

b-MOLA BM100 的高效濾網（HEPA）累積運作 3,000 小時，提醒用家檢查並更換濾網。（黃寶瑩 攝）

編輯部提提你：買空氣清新機小貼士03 長期使用不肉痛：免換濾芯幫你省下隱藏成本。（黃寶瑩 攝）

b-MOLA BM100 家用空氣處理器

核心技術：香港科技大學創業團隊研發專利 NCCO 氧聚解技術

淨化系統：五重過濾（活氧產生器、初效濾網、靜電濾網、HEPA濾網、NCCO反應層）

殺菌效能：殺滅 99.99% 人類冠狀病毒及 99.9% H3N2 流感病毒

循環效能：13 分鐘循環淨化 200 呎家居一次（建議適用空間達 700 平方呎）

其他優點：對抗鼻敏感／分解甲醛／去除細菌病毒高達99.9%／淨化VOCs除異味／過濾寵物毛髮及皮屑

耗電量：低至 15 W - 40 W

噪音水平：37 dB（低速）/ 50 dB（高速）/ 54 dB（疾風）

風量表現：80 - 280 m3／hr

機身尺寸：340 (長) x 200 (闊) x 550 (高) mm

產品淨重：8.5 kg

定價：HKD$4,888

b-MOLA 官方網上商店（購買連結 bmola.hk/products/bm100）