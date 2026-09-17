告別快店割喉戰　旺角55年光明眼鏡　第二代接棒打造眼健康防線

眼睛健康往往最易被忽略。每當視力轉差，很多人只以為是「近視深咗」、老花或睇手機過度，拖到明顯不適才求診。事實上，部分早期眼疾並無徵狀，眼睛的微小變化，分分鐘是身體發出的健康警號！定期驗眼除可了解度數變化，更有助及早找出異常，防患未然。創立於1971年、紮根旺角逾半世紀的「光明眼鏡」，今年踏入55周年，由澳洲認可視光師第二代負責人陳柏廸 (Patti) 接棒。她銳意打破傳統悶局，主張眼鏡店不應只停留在「配眼鏡」或推銷產品，而應進化成「眼健康管理」的重要一環。透過專業視光檢查、個人化配鏡及長期跟進，讓客人不只「看得清」，更能全面掌握雙眼健康。



從「純配眼鏡」升級到眼健康管理

Patti觀察到，新一代客人對眼鏡的需求早已大進化。過去大家可能只著重款式、品牌及潮流，但近年越來越關心眼鏡能否真正保護雙眼。「客人需要的不再只是買一副眼鏡，而是買健康！」她坦言，若眼鏡店依然死守傳統「只銷產品」的模式，最終難免會捲入與網購及日式快時尚的價格割喉戰。相反，提供專業視光服務與持續的眼健康管理，才是獨立眼鏡店無可取代的核心價值。

「我們售賣的是專業眼睛健康管理方案，涵蓋全面的眼睛檢查和長期健康跟進，這些都是網購和快時尚品牌難以比擬的體驗。」在她眼中，眼睛不單是靈魂之窗，更是洞察身體健康狀況的「放大鏡」。部分潛在的健康問題往往會在眼睛浮現蛛絲馬跡，視光師一旦在檢查中發現異常，便能及早建議客人尋求專科醫生作進一步診治。

Patti指，光明眼鏡擁有專業視光師團隊和完善的檢測設施。她認為，專業視光服務和持續的眼健康管理，才是獨立眼鏡店無可取代的核心價值。

視力急降？元兇分分鐘是高血壓！

千萬別以為視力模糊只是小事！Patti分享，曾有一名長期熟客因視力轉差，一直以為只是老花或工作太累，直到經視光師詳細檢查後，才驚覺問題源於高血壓引致的眼底病變。另一位患有高度近視、常戴硬性隱形眼鏡的客人，在接受白內障手術後，依然堅持每年進行眼檢。結果真的被查出人工晶體出現「後發性白內障」（後囊混濁），即俗稱第二次白內障。光明眼鏡隨即轉介眼科醫生跟進，最終成功助他恢復清晰視力。

這兩個真實案例，令Patti更加深信護眼絕不能等到出現問題才處理。定期檢查、找出視力變化的根源並對症下藥，才是最理想的健康管理模式。光明眼鏡的專業團隊會貼心地因應客人的年齡、病歷及用眼習慣，度身訂造合適的檢查方案。例如針對長者及隱形眼鏡一族，會特別重點監測眼底與角膜健康，提防慢性敏感或缺氧；對於角膜疾病康復者，更能為其驗配特製的「硬性鞏膜隱形眼鏡」，精準協助重建穩定視力。

擁有專業視光師資格的Patti會詳細了解客戶的背景和用眼需要，從而建議最合適的檢查服務。

跨越半世紀 一副眼鏡背後的三代信任

專業細心的服務，順理成章成為了光明眼鏡維繫客人的最強後盾。Patti笑言：「我們有很多『鐵粉』家庭客，小朋友從小到大都在這裡配眼鏡，父母見證我們服務可靠，自己也跟著光顧，最後甚至連公公婆婆都變成了我們的熟客！」對一家屹立55年的老字號而言，這種難能可貴的跨世代信任，絕對是最具價值的資產。畢竟產品價格可以隨時比較，但一家人長年累積下來的安心與信賴，卻不是一次半次交易就能輕易建立的。

光明眼鏡設有專業視光中心，除了提供全面檢測服務外，還備有各種視光產品供選擇。

Patti指，光明眼鏡一直以信譽可靠的專業服務贏得客戶長遠信任。

衝出門市 由職場到社區築起護眼防線

除了照顧個人客戶，光明眼鏡更積極走出門市，計劃推出專為中小企而設的「眼睛健康檢查服務」，將護眼理念延伸至職場。Patti一針見血地指出，香港不少中層管理人員既是企業骨幹，又是家庭經濟支柱，面對沉重的工作與生活壓力，往往選擇「小病忍、大病拖」，就算眼睛不適也不願請假檢查。

她期望透過企業年度眼檢，讓員工能及早掌握雙眼狀況。這項計劃相當具彈性，只需五人或以上的公司即可參與，由專業視光師提供從基本驗光到全面眼底檢查等自訂服務。對企業來說，這不僅是一項貼心福利，及早揪出眼疾更有助維持員工的工作表現，增強團隊歸屬感。

更值得讚賞的是，計劃還注入了回饋社區的窩心元素：每完成十個檢查名額，光明眼鏡便會撥出兩個名額的費用，為獨居長者提供免費視光檢查及基本眼鏡配置。Patti感觸地說，曾接觸過不少弱勢長者，即使鏡片嚴重磨損、度數早已不合，卻對「驗眼」毫無概念。「我們想做的不只是送他們一副眼鏡，而是將他們帶入一個有人關心、有人護理的網絡，讓他們可以體面地生活。」她深信，面對人口老化，視光師絕對能成為社區眼健康的「第一道防線」，有需要時及時轉介專科，讓患者盡早得到適切治療。

憑著貼心服務，光明眼鏡得到不少家庭客戶的長期支持。

作為第二代負責人，Patti期望將光明眼鏡打造成為一間結構穩健、服務專業，且值得大眾信賴的視光健康管理後盾。

55周年不忘初心 憑藉信賴走得更遠

迎來別具意義的55周年紀念，談及未來的發展願景，身為第二代的Patti坦言：「我並不是要盲目將公司做大，而是要做到最值得信賴！希望客人來到光明，就能享受專業的視力護理，安心生活。」她的目標非常明確，就是將光明眼鏡打造成一間結構穩健、服務專業且深得民心的視光健康管理公司。「希望無論香港環境如何轉變，大眾只要想起眼睛健康，便會第一時間想起光明。」

為答謝客戶半世紀以來的支持，並慶祝55周年這個重要里程碑，光明眼鏡門市現正推出一系列眼睛健康檢查及配鏡驚喜優惠，詳情可瀏覽該公司的Facebook專頁。

光明眼鏡

地址：九龍旺角西洋菜街7號地下

電話：2771 8640

光明視光中心

地址：九龍旺角彌敦道610號荷李活商業中心17樓1703室

電話：2321 9892

Facebook：brighteroptical

(資料及相片由客戶提供)