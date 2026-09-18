全港首個「Q嘜」認證優質智能煮食爐　提升煮食保障　限時減$400

今時今日的煤氣煮食爐不僅具備高效火力， 強勁鑊氣炒出各式美食佳餚，更是集智慧功能與多重安心保障於一身的煮食好幫手。煤氣集團旗下「Towngas Lifestyle名氣家」一直致力研發嶄新的智能爐具，旗下爐具品牌Mia Cucina煮食爐更全港品牌首獲「樂悠Q嘜」認證，對品牌煤氣煮食爐的優質質量及安全性作出肯定。配合多重安心設計及煤氣公司獨有的售後保障服務，締造更便捷、更安心可靠的明火入廚體驗。現時購買指定智能嵌入式平面爐，即可享高達$400現金折扣*。

名氣家旗下高級品牌Mia Cucina旨在提供安心可靠的煤氣煮食爐具，讓用家盡情享受明火煮食的樂趣，而品牌旗下的智能嵌入式平面爐 — TBM62GTXAM-i及SBM62GXXAM-i更獲得由香港優質標誌局頒發的「樂悠Q嘜」認證，為全港首個獲得樂齡產品優質認證的品牌。透過物聯網（IoT）技術，兩款爐具均提供「離家警示」、「手機遙距熄火」及「預設熄火時間」等智慧功能，讓用戶無論身處何地，均可透過手機全面掌控爐具狀態，日常煮食更安心。

8重安心設計 守護每個煮食時刻

Mia Cucina智能嵌入式平面爐TBM62GTXAM-i及SBM62GXXAM-i結合實體安全設計與IoT智慧煮食功能，為家居打造8重安全防護網。除了切氣保護裝置、兒童安全鎖及耐用強化玻璃面等基本安全設計，用戶只需透過手機應用程式連接爐具，即可享用以下智慧功能：

1. 離家未熄火警示 ── 偵測到用戶離家而爐具仍在運作後，手機便會即時發出警示，徹底消除出門後經常「心掛掛」的憂慮；

2.遙距緊急熄火 ── 無論身處何地，只要透過手機即可遙距熄火，防止外出前忘記熄火而引起的意外，大幅提升家居安全；

3. 智慧時間掣 ── 透過手機即可設定熄火時間，以及設置「分段提醒」協助安排煮食程序，無需長時間在爐邊睇火；

4. 家人共享監察使用狀況 ── 支援家人共享監察，即使長者獨自在家煮食，家人亦可透過手機遙距了解爐具狀況及熄火，真正做到全面安心守護；

5. 定時發出爐具使用中提示 ── 爐具定時向用戶發出使用中提醒直至熄火。

(左圖)Mia Cucina智能嵌入式平面爐TBM62GTXAM-i；（右圖）Mia Cucina智能嵌入式平面爐SBM62GXXAM-i

4大售後保障 安心使用無後顧之憂

Towngas Lifestyle更提供4大售後服務保障，透過全方位專業服務，包括24小時客服支援、永久免費上門檢查及保養（首3年包零件）、24小時內維修及星期日維修服務，讓用家加倍安心。即使在假日遇上爐具問題，亦能迅速獲得專業支援。

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*受條則及細則約束，詳情可瀏覽：https://www.towngasappliance.com/service/sixstar

(資料及相片由客戶提供)