中秋好去處｜飛利浦八達通智能鎖一拍即開亮相秋季家居博覽 2026

無論走得多遠，最溫暖的指引，始終是家門口的那道光。今年中秋，飛利浦智能鎖將讓回家解鎖這個日常動作，躍升為極具儀式感與無縫科技體驗的享受。



月圓將至，飛利浦智能鎖如約回歸灣仔會議展覽中心，於 2026 年 9 月 24 日至 27 日 期間，全線產品亮相「秋季家居博覽2026」，同全港家庭一齊團圓過節！

今次回歸，飛利浦智能鎖帶來的驚喜遠超以往。除了首度展出通過八達通官方授權測試的全新「曜石黑 610 OP-H」及獨家「一拍即開」功能外，現場將有震撼全港的中秋限定優惠與100% 中獎大抽獎！

驚喜一：全新「曜石黑 610 OP-H」重磅首發：八達通一「拍」即開與全自動鎖體的完美交融。702 FVP／MVP 低至 HK$4,888！

• 八達通版本的飛利浦智能鎖只有香港行貨先至有！全新曜石黑 610 OP-H 展覽首次亮相。

今屆香港秋季家居博覽，飛利浦智能鎖帶來610 OP-H曜石黑全新色系亮相，展會專享價 HK$3,688（已包基本安裝）。產品已通過八達通官方授權測試，可直接使用八達通實現解鎖，迎合香港人生活習慣的智能門鎖體驗。

日後返屋企，一張八達通喺門鎖前一「拍」即時解鎖——無論係銀包入面嘅實體八達通，定係手機、智能手錶入面嘅電子八達通，都一律拍得開！隨身八達通即刻變成你嘅大門鎖匙，同拍卡搭車入閘一樣方便！

仲有一個重磅升級：手動鎖體升級成自動鎖體！關門瞬間自動上鎖，趕時間出門都唔怕唔記得反鎖。除此之外，指紋、密碼、App等開鎖方式一樣齊全，仲支援App聯動功能，用手機就可以遠程操控大門。作為610人氣系列嘅全新配色，曜石黑低調有型，任何風格嘅大門都襯得起。想第一時間試玩八達通一「拍」即開＋自動上鎖，記住嚟3E-A27展位親身體驗！

除咗新色主角，現場仲有秋季推廣等緊大家：

• 同場加映「光影」人臉視像智能鎖（型號：702-FVP／702-MVP）｜秋季推廣價低至 HK$4,888（已包基本安裝）！主打「光啟影隨，人臉即匙」，實時遠程、安全看得見：3D人臉識別配合雙目立體視覺成像＋紅外補光，想一步到位升級屋企門面嘅朋友，趁中秋長周末親身嚟現場體驗！

驚喜二：人人有份！100%中獎抽獎，2,000份尊享好禮總值HK$400,000

中秋送禮，梗係「人人有份」！凡喺現場購買任何飛利浦智能鎖，即可掃QR code參與大抽獎，100%中獎、絕不落空！禮品陣容：

• 服務金獎：飛利浦智能門鎖【額外一年上門保養】（名額20份）

• 二獎：五日旅遊保險1份（名額50份）

• 三獎：外遊數據卡1份（名額500份）

• 參與獎：PHILIPS智能門卡兩張（名額1,430份）

驚喜三：免費「SHARE WIN」雙重賞！Follow送限量版幻彩Tote Bag，打卡再送1.2L珍寶隨行杯

就算行過路過，都唔使怕會錯過——兩重免費驚喜等你攞：

• 第一重：限量版飛利浦幻彩Tote Bag

現場關注官方三個社交平台帳號（小紅書、Facebook、Instagram），限量版飛利浦幻彩Tote Bag即刻跟你返屋企，中秋出街逛展、買餸裝禮盒都啱用！

• 第二重：1.2L珍寶隨行杯一隻

屋企出街郊遊、中秋聚會裝水超實用！完成以下簡單步驟，即可現場兌換：

• 小紅書出Post：上傳飛利浦智能鎖展位打卡相 3 張／短片（需含與1.8米巨型鎖合照）；

• 分享現場感受，並 Tag「@PHILIPS 飛利浦智能鎖香港」，帶話題 #飛利浦 #飛利浦智能鎖 #飛利浦八達通鎖；

• Post集齊50個讚，即可現場直接兌換！

⚠️ 每日限量50個，先到先得，派完即止！

驚喜四：中秋限定！「月餅造型毛巾」，到展位參與抽獎即免費拎中秋限定！

中秋應節之選！9 月 24 日至 25 日期間，親臨3E-A27展位參與抽獎，即可免費兌換中秋限定「月餅造型毛巾」一套——應節又實用，拎返屋企做中秋小禮物一流！數量有限，先到先得，派完即止！

中秋團圓，由一把好鎖開始。

請認準香港及澳門唯一官方總代理——廸泩智能居有限公司！購買原廠正貨行貨，享有自營專業安裝團隊與 24 小時售後服務支援，幫你屋企大門嚴格把關，令您同家人喺呢個中秋，享有最無後顧之憂嘅守護。9 月 24 日至 27 日，灣仔會展 3E-A27 攤位不見不散！

展會資訊

展覽名稱：秋季家居博覽 2026（In-Home Expo 2026 Autumn）

展覽日期：2026 年 9 月 24 日至 27 日（星期四至日）

開放時間：9 月 24 至 26 日（四至六）12:00–21:00；9 月 27 日（日）12:00–19:00

展覽地點：香港會議展覽中心 Hall 3BCDE

飛利浦智能鎖展位：3E-A27

博覽會官網：https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/inhomeaut2026

（資料由客戶提供）