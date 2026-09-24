國慶中秋中國移動香港雙節送暖 與港人共慶團圓

為慶祝中華人民共和國成立 77 周年，並迎接中秋團圓佳節，中國移動香港以「雙節送暖」為主題，將國慶與中秋兩大節日的喜悅帶進社區。中國移動香港將於 10 月 1 日攜手香港中國企業協會舉行電車免費乘車日，邀請全港市民及旅客乘搭充滿香港特色的「叮叮」，與親友同遊港島，共度國慶假期，並推出一系列通訊及購物優惠*，為佳節增添暖意。



10 月 1 日電車免費乘車日

香港電車承載着港人逾一世紀的集體回憶，連繫不同年代的生活故事，從日常上班上學，到假日探親相聚，熟悉的叮叮聲一直陪伴市民穿梭大街小巷。適逢國慶，中國移動香港希望透過免費乘車活動，將節日祝福融入市民生活，鼓勵市民與家人朋友結伴出遊，沿途欣賞港島街景，感受社區的熱鬧氣氛。國慶當天，所有乘客可無限次免費乘搭普通載客電車，與眾同樂，共慶華誕。

雙節通訊優惠 照顧出遊與家居需要

除了免費乘車活動，中國移動香港即日起至 10 月 11 日推出雙節優惠，涵蓋 5G 服務、漫遊數據、儲值卡、家居寬頻及指定手機優惠，方便客戶按假期行程及日常需要選擇。

客戶於優惠期內申請指定 5G 本地服務計劃，可享雙倍中國內地及澳門數據；5G 一咭大中華 50GB 服務計劃則以每月$179 優惠價推出（原價每月$209），適用於中國內地、香港、澳門及台灣，方便跨境探親及旅遊。月費計劃客戶申請中國內地及澳門漫遊數據，可享低至$5.9/GB 優惠。指定儲值卡亦享 77 折，包括亞太卡 30 日數據卡、中國內地及澳門數據卡、5G 香港自遊行卡等，照顧外遊及訪港旅客的上網需要。

此外，家居寬頻及手機購物同樣備有節日禮遇：申請 1000M 家居寬頻服務，可享限時限量優惠月費$77 起；購買指定型號手機則可享高達$3,200 折扣。更多驚喜精選禮遇，詳情請瀏覽：http://hk.chinamobile.com/tc/home/jetso/2026-mid-autumn

中國移動香港的網絡服務質素備受國際認可，榮獲 Ookla® Speedtest®「最佳流動網絡」、「最快流動網絡」、「最快 5G 網絡」及「最佳流動視頻體驗」四項大獎，以及「最廣 5G 覆蓋」、「最佳流動時延（全技術）」、「最佳 5G 時延」三項認證。憑藉優質網絡配合多元化的雙節優惠，讓客戶在佳節期間與親友保持緊密聯繫，隨時輕鬆分享喜悅，一起歡度國慶、共慶中秋團圓。

＊優惠受相關條款及細則約束。

#根據 Ookla® Speedtest Intelligence® 對 2026 年上半年數據。版權所聲明。詳情請參閱：https://www.ookla.com/research/reports 。