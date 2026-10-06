中科院研究所持股企業訪港　香港中科雅薈戰略簽約啟航

在國家「十五五」規劃全面深化科技創新，以及香港特區政府全力打造「國際高端人才集聚高地」的戰略佈局下，杭州中科潤德等中科院企業及行業協會代表於2026年9月28日應邀訪港。此次行程標誌著國家最高科研力量正精準對接香港的國際化優勢，以實質行動推動大灣區新質生產力的全面躍升。



訪港期間，不僅隆重舉行了「『新質生產力』產教融合平臺發布會暨中科院企業與香港中科雅薈戰略合作簽約儀式」，正式宣告香港中科雅薈科技管理學院（ACTM）落戶香港，並擬定於12月7日全面啟動；同日更聯動香港學界完成「千人世界紀錄科普挑戰」，將國家級科研成果直接轉化為培育香港青年科技自信的實質動能。

匯聚國家最高科研殿堂 構築「新質生產力」產教融合國際標竿

2026年9月28日下午，備受矚目的簽約儀式於九龍三育中學禮堂隆重舉行。現場匯聚國家級科研權威、大灣區學界領袖及產業菁英，共同見證多項具備深遠戰略意義的合作備忘錄簽署。

出席本次盛會的主禮嘉賓及代表陣容鼎盛，包括：杭州中科潤德生物技術發展有限公司董事長兼首席科學家郭燕川教授、杭州中科理化生物醫藥技術有限公司副總經理邵明非博士、香港中科雅薈科技管理學院創院院長林漢源先生、創院校董吳雅婷女士與趙志華先生、華東理工大學徐益升教授，以及九龍三育中學梁詠梅校長等。

杭州中科潤德生物技術發展有限公司董事長郭燕川教授。

杭州中科理化生物醫藥技術有限公司副總經理邵明非博士。

華東理工大學徐益升教授。

大會期間，華東理工大學徐益升教授發表了《新質生產力下的產學研融合範式》專題演講，深度剖析國家級技術落地的商業閉環；清華大學計算機科學與技術系團隊亦親自展示了專屬研發之「雅薈智匯」人工智慧聚合平臺，展現從國家級算力調度到企業私域大模型部署的硬核實力。

築起三大戰略護城河 助力技術出海與國際標準共建

香港中科雅薈科技管理學院榮譽創院院長林漢源。

香港中科雅薈科技管理學院校董吳雅婷。

作為大灣區首個連結國家頂尖科研與國際市場的戰略樞紐，香港中科雅薈科技管理學院（ACTM）明確聚焦三大前沿賽道，築起無可替代的硬核護城河：

• 低空經濟：承接國內頂層技術，積極參與IEEE國際技術標準與特區政府監管沙箱的規則對接，助力大灣區低空安全認證與國際准入的標準共建。

• 生物科技與大健康：獨家引進杭州中科理化的國家級功效認證及檢測技術，結合本地 GMP 認證產線，打造「國家專利 + 國標生產 + 國際認證」的技術壁壘與出海競爭力。

• 人工智慧：依託中科院底層技術與清華大學開發團隊，為企業提供具備高度商業轉化價值的AI技術應用。

「杭中科潤德生物技術發展有限公司 × 香港中科雅薈科技管理學院」簽約儀式。

「杭州中科理化生物醫藥技術有限公司 × 香港中科雅薈科技管理學院」簽約儀式。

「中科理化生物醫藥技術有限公司 × 中科雅薈生物科技(香港)有限公司」聯合實驗室發佈儀式。

「香港中科雅薈科技管理學院 × 九龍三育中學」簽約儀式 。

【戰略定位聲明】

香港中科雅薈科技管理學院（ACTM）作為非牟利學術平臺，專注於人才培養、標準研究與公益科普；。學院已成功對接多個大灣區低空經濟試點項目，預計2026年第四季度將交付首批商業級無人機編隊展演與標準化課程，為香港創造過百個高端創科就業崗位。

學院確立了《以研興商 ‧ 以商養善 ‧ 以善建德》之院訓，承諾將商業收益反哺 ESG 盛事與專項獎學金，每年資助具備潛力的基層青年。學院將於2026年12月7日正式啟動，為大灣區創科教育與產業賦能劃下歷史性新頁。

培育大灣區創科新世代：千人世界紀錄挑戰 築立青年科技自信

科技自立自強，人才是核心引擎。同日，由「說好中國原材料故事」委員會主辦，聯同杭州中科潤德、香港中科雅薈科技管理學院、元朗信義中學及 BL Beauty 共同合辦的「『講好國家科研故事・築立青年科技自信』千人世界紀錄科普挑戰」盛大舉行。

活動成功號召約千名香港師生參與。現場每位學生獲發包含中科院專利技術的「科研實作材料包」，並在中五理科生擔任的「科研小導師」指導下，親身進行實驗操作，成功挑戰千人體驗的世界紀錄。

邵博士就香港學生關於「如何踏出科研第一步」及「實驗室成果商業化挑戰」等提問進行了深度解答

郭燕川教授及邵明非博士親臨現場指導。在對話環節中，邵博士就香港學生關於「如何踏出科研第一步」及「實驗室成果商業化挑戰」等提問進行了深度解答。此舉不僅展現了國家級科學家對本港青年的高度重視，更實質打通了從「頂尖科研」到「基層教育」的人才培育鏈路。

立足香港，面向世界 緊握時代歷史窗口

香港正處於由「傳統地產金融」跨越至「國際創科與專上教育樞紐」的百年歷史視窗。香港中科雅薈科技管理學院站在國家頂尖科研的肩膀上，不僅傳授前沿理論，更直接向市場交付商業級實戰項目。

中科企業代表於會上重申，將作為中科雅薈最堅實的後盾，全力支援香港創科發展與人才培育，並持續為大灣區注入國家級先進技術。中科雅薈誠邀特區政府、全球資本與教育界同仁攜手並肩，共同推動大灣區產業的高質量升級，助力提升大灣區新質生產力的國際影響力與話語權，共贏資本與社會價值回報！

（資料及相片由客戶提供）