友邦陳潔瑩：AI時代下　財務策劃專業更顯價值

隨著人工智能（AI）快速發展與普及，許多職場人士不免產生疑慮：「我的工作未來會被 AI 取代嗎？在自動化時代，甚麼才是無法被科技複製的核心價值？」



面對「職場可替代性」這項熱議課題，業界普遍認為，數碼轉型的核心並非以科技取代人力，而是透過自動化行政工序，將從業者從繁瑣後勤中釋放，進一步放大其在人際溝通、同理心與信任建立上的不可替代性。

友邦香港及澳門首席營業官陳潔瑩（Amy）日前出席「香港AI素養與治理研討會」時分享指出，保險與理財策劃業正是極具代表性的例子。科技的演化不僅未減弱人際互動的重要性，反而讓專業財務策劃顧問能更專注於高價值的服務深耕。

「香港AI素養與治理研討會 — 智引未來 治理有方」日前圓滿舉行。

宏觀需求持續上升 AI解放後勤放大專業價值

隨著本港人口高齡化趨勢加劇，加上大眾對健康保障、家庭守護與退休傳承規劃的需求日增，市場對專業理財策劃的需求持續上升。保險本質上是一門以「人」、「溫度」與「信任」為核心的專業服務，科技再發達，亦無法取代面對面溝通時所傳遞的同理心與人性關懷。

陳潔瑩表示，在AIA，財務策劃顧問的角色就像是陪伴客戶走過不同人生階段的「夥伴」。當找資料、核對文件等後勤行政程序全面由AI自動化處理後，顧問能將時間與精力從繁瑣事務中釋放出來，進一步放大顧問在了解客戶真實需求上的核心價值。無論是面對突發的健康狀況、籌備子女的教育基金、規劃退休生活，還是在人生轉捩點上安排資產，顧問都能以專業判斷與同理心，給予及時且適切的支援，使財務策劃成為一項極具發展前景且值得考慮的長遠事業。

友邦香港及澳門首席營業官陳潔瑩女士表示，在AI時代，人才若能善用品牌平台與前瞻科技，將個人專業轉化為獨特優勢，就能在職場演進中建立長遠且可持續發展的事業。

友邦香港及澳門首席營業官陳潔瑩女士表示，在AI時代，人才若能善用品牌平台與前瞻科技，將個人專業轉化為獨特優勢，就能在職場演進中建立長遠且可持續發展的事業。

微學習教材與生成式AI支援 賦能人才發展

針對跨界轉型人才在入行初期面臨的適應期，陳潔瑩認為，企業發展科技的初衷是「成就人才」，為前線提供實質的支援。公司積極聽取前線團隊反饋，建構貼近現今習慣的培訓體系，例如將產品知識與市場趨勢轉化為短影片（Reels）形式的微學習（Micro-learning）教材，讓顧問可透過手機隨時隨地學習。

此外，公司亦提供企業級AI助手（AIA Genie），讓前線隨時查閱業務資訊；同時運用生成式AI進行24小時情境對練（Role-Play），讓新人能隨時模擬與客戶對話並獲得改進建議，快速累積實戰經驗，縮短適應期。

人才看重事業意義 選對平台建長遠事業

談及人才的長期發展，陳潔瑩引述AIA內部研究指，當前優秀人才在選擇發展平台時，不再只是尋找一份工作，而是希望選擇一個能承載長期信任、發揮社會價值並掌握人生主導權的事業發展路徑。

為協助人才全方位成長，AIA一直投放充沛資源培育業界精英。今年適逢「AIA精英學院」（AIA Premier Academy）成立 15 周年，多年來學院透過系統化專業培訓、領導力發展計劃及智能化支援，全方位賦能財務策劃顧問提升專業素養與服務效益，成為業界高素質人才的搖籃。

她總結，在AI時代，人才若能善用品牌平台與前瞻科技，將個人專業轉化為獨特優勢，就能在職場演進中建立長遠且可持續發展的事業。