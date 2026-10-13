皇玥10月限定「茶玥知秋 贈茶會友」活動　免費送高質上乘茗茶

秋意漸濃，正是以茶會友的好時節。皇玥於10月11日至19日推出10月限定活動「茶玥知秋 贈茶會友」，於指定皇玥門店購買茶玥系列滿淨額$100或以上，即可享一杯指定味道茶贈飲。活動一連九天，於指定6間皇玥門店，每日送上不同茶款，從陳皮普洱、糯香生普、桂花白茶，到班章古樹、桂花紅茶、茉莉白茶、檸檬紅茶、皇菊普洱及咖啡普洱，讓顧客在秋日裡以一杯茶，感受「生活不必太滿，但可以圓滿」的從容。



每日贈茶時間表：

「茶玥知秋 贈茶會友」活動詳情

- 活動日期：10月11日至19日

- 活動內容：於上述日期到指定皇玥門店，消費茶玥系列滿淨額$100或以上，即可免費獲贈一杯指定味道茶飲。

- 指定門店：中環店、銅鑼灣店、尖沙咀店、沙田店、屯門市廣場店、葵芳店

茶玥系列：嚴選原片茶葉，以圓滿一盞安放日常

皇玥茶玥系列有多款高質茗茶，由皇玥創辦人嚴運波博士親自遊歷大中華地區，精選搜羅最優質上乘的原茶葉。茶玥系列涵蓋小圓茶餅、原片茶葉精品罐、小泡茶罐、小青柑、茗茶禮盒等，當中包括青茶、黑茶、紅茶、綠茶及白茶，每款茶品均由原片茶葉組成，是看得見的真材實料。

皇玥創辦人嚴運波博士表示：「雖然我們精挑細選，但茶玥系列並非遙不可及的價錢，反而我就是要用最實在的性價比，告訴大家，高品質的好茶，不需要用天價才能喝到！」

更多優質茗茶推介：

10月門店優惠

皇玥10月同步推出多項門店優惠：

1. 全店產品8折：包括指定餅食、茶葉及茶具產品。

2. 10月11至19日門店茶玥系列額外優惠：扣除所有優惠後，消費淨額滿$100送$50現金券；滿$200送$100現金券，如此類推，多買多送（機場店及海洋公園店除外）。

3. 會員優惠：凡成為皇玥會會員，購買四度伯爵茶蝴蝶酥御享禮盒，買一盒即送$100現金券1張（機場店、昂坪360店及海洋公園店除外）。每位會員每張單最多可購買4盒。*此產品不設任何優惠。

「茶玥知秋 贈茶會友」活動日期為10月11日至19日，指定皇玥門店包括中環、銅鑼灣、尖沙咀、沙田、屯門市廣場及葵芳。

*優惠受條款約束，詳情請向指定門店查詢。

（資料及相片由客戶提供）