TGC家電秋冬禮遇　買指定家電即送$798二合一蒸氣掛燙機

年底向來是不少家庭升級家居、入手家電的熱門時機。無論是準備汰舊換新，還是為新居添置新家電，揀選品質可靠、設計時尚實用，且售後服務完善的優質品牌，不但能輕鬆提升生活質素，日後更用得安心。



即日起至2027年1月31日，Towngas Lifestyle 名氣家旗下品牌 TGC推出「家電秋冬禮遇」限時優惠，凡選購指定型號家電，即可免費獲贈TGC二合一手提蒸氣熨斗掛燙機TGS150一部（價值$798）！優惠涵蓋多款熱門家電產品，由洗衣機、洗衣乾衣機、雪櫃、抽濕機到RO飲水機應有盡有。大部分更提供3年保養服務及貼心全天候真人接聽客戶服務熱線，由選購、安裝到售後支援均照顧周全，為你打造更舒適、更稱心的理想家居生活。

一機輕鬆除皺除味 換季衣物煥然一新

踏入換季時節，存放了大半年的秋冬衣物又是時候準備重新登場，卻往往滿佈皺摺，更帶有陣陣「噏味」。TGC二合一手提蒸氣熨斗掛燙機TGS150集平熨及掛熨功能於一身，30秒即出高溫蒸氣，瞬間撫平頑固摺痕，更可同時殺菌、除蟎、去異味，讓衣物快速回復最佳狀態，特別適合打理不便頻繁清洗的冬天厚褸及針織衣物。機身輕巧便攜，配合可懸掛式設計，高顏值又慳位，收納方便。無論是換季時節大規模整理衣物，還是日常外出前快速打理衣著，都能輕鬆應對。

TGC二合一手提蒸氣熨斗掛燙機 TGS150配備多種模式設定、強力蒸氣及乾熨模式，有效撫平深層皺褶，並能殺滅衣物、毛公仔、窗簾或布藝梳化中的細菌和塵蟎，減低接觸致敏源機會。

精選指定家電一覽

優惠期內，凡購買以下任何一款指定 TGC 家電產品，即免費獲贈TGC二合一手提蒸氣熨斗掛燙機TGS150一部︰

洗衣乾衣機系列

TGC 前置式洗衣機及洗衣乾衣機同獲香港一級能源及用水效益標籤，內置變頻摩打，運行寧靜穩定。三款型號配備蒸氣抗菌技術，高效殺滅細菌、塵蟎及致敏原，同時去皺除臭，全方位呵護衣物與肌膚健康！提供「15 分鐘快洗」模式以便應付急用衣物；「添放衣物」功能更支援洗衣中途停機，方便補放衣物，貼心照顧生活節奏急速的港人！TWD860更特設「1 小時洗衣乾衣」功能，衣物即洗即乾，最適合應對香港的潮濕天氣。

TGC前置式纖薄洗衣機TWM700S 優惠價$3,590

TGC前置式洗衣機 TWM800 優惠價$3,990

TGC前置式洗衣乾衣機 TWD860 優惠價$4,590

TGC變頻雪櫃系列

TGC 雙門變頻雪櫃採用變頻壓縮機，同獲 1 級能源效益標籤，運行寧靜又慳電。具備最高級別的4 星級冷凍能力，食材鎖鮮持久，配合Total No Frost無霜技術免卻頻繁除霜的麻煩，日常打理更輕鬆。纖巧機身僅闊 55 厘米，窄身設計慳位實用，即使納米廚房亦可輕鬆擺放，更可選擇左右門鉸，安裝更具彈性，靈活配合不同家居佈局。

TGC 197公升雙門變頻雪櫃TTF1970 優惠價$2,990

TGC 247公升雙門變頻雪櫃TTF2470 優惠價$3,290

多功能抽濕機

香港氣候潮濕，抽濕機是每個家庭一年四季的必備電器！TGC多功能抽濕機TDF140抽濕量高達 24 公升，備有智能、抽濕、送風及衣服乾燥4種模式，抽濕同時具負離子淨化及UV殺菌功能，配合活性炭石墨烯濾網過濾空氣中微塵，全面守護家居乾爽舒適。

TGC多功能抽濕機TDF140 優惠價$2,990

RO純淨飲水機

集淨水、製冷、加熱、礦化多功能於一身，採用六層淨化系統及RO逆滲透技術，有效過濾99%細菌及重金屬等有害物質，3 秒即出熱水，一機滿足全家人冷、熱、暖水需求，為轉季時節提供貼心照顧。

TGC x ANGEL RO純淨飲水機 W-JY3553-ROT12HY 優惠價$3,380

精彩優惠不容錯過，優惠期有限，欲購從速！

（資料及相片由客戶提供）