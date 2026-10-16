匠心築夢　青年領航 : 建造業議會主席午餐會聚焦青年創新與傳承

建造業議會日前於零碳天地順利舉行「主席午餐會」，以「匠心築夢・青年領航」為主題。活動匯聚了多位建造業不同崗位的青年領袖、業界精英及「世界技能大賽」的獲獎青年選手，共同探討青年一代如何為香港建造業注入新動力。



建造業議會主席、香港工程科學院院士何安誠教授工程師親臨致開幕辭。何主席在發言中直言不諱地指出，過去半年業界發生了多宗令人痛心的工業安全事故及工程質量問題，從馬馬虎虎的工序到缺乏動態風險評估，都反映出業界的「文化管理」仍有極大改善空間。

何主席強調：「安全與質量是業界的首要任務。」他呼籲業界必須做到「匠心、匠魂、匠技、匠行」，將這四大維度深深植根於每日的日常工作之中。他重申，隨着科技發展，未來的建造業工人不再只是出勞力，而是能夠操控AI（人工智能）與機械人的「新智慧工匠」。透過科技將危險工序剔除，保障工友安全，建立一個讓業主安心、讓社會驕傲的建造業文化。

MiC與智慧建築：青年創新力量的傳承

隨後，協興建築有限公司代表高級經理（業務拓展）呂穎姿女士及副工程項目經理梁宇傑先生，以「青年創新力量傳承：MiC與智慧建築新時代」為題進行分享。

呂穎姿回顧了團隊在2019年參與興建香港首個高層組裝合成建築（MiC）項目科學院「創新斗室」的經歷。她指出，當時整個項目團隊都非常年輕，在缺乏前人經驗、法規仍在摸索的階段，憑着勇氣與創新成功打破傳統，將建築工期縮短了40%。

梁宇傑則從前線執行角度，分享了青年一代如何將數位化管理落地。他介紹，團隊運用BIM（建築信息模擬）、3D立體投影（BIM Cave）以及自主研發的智慧吊鉤（指控鉤）等黑科技，讓工人可以在地面透過遙控器精準控制MiC組件的旋轉與吊裝角度。他強調：「技術決定了行業的下限，但對安全的匠心態度，才決定了行業的上限。」

灣區交流與工匠精神的實踐

在午餐會的壓軸環節，大灣區交流青年領袖、中國建築代表麥穎沖先生分享了他帶領42位港穗兩地學生參與大灣區交流計劃的體會。他提到，學生們在廣州參觀了如香港科技大學（廣州）等現代化地盤，親眼目睹了智慧工地以及智慧天秤等前端科技的應用，讓兩地青年大開眼界。

麥穎沖指出，年輕人正處於資訊爆炸的時代，選擇多、心思容易浮躁。此時，倡導「工匠精神」尤為重要。他認為，年輕人需要「心存敬畏、心懷同理心、心有感創」。唯有專注於眼前的工序，將細節打磨到極致，並時常將「安全第一」放在心裡，才能真正推動行業向前發展。他亦呼籲台下僱主「高價競投」這班優秀的建造業青年，因為他們正是香港未來的核心社會力量。

活動尾聲，多位參與「2026年世界技能大賽」並取得佳績的香港青年選手，包括世界技能大賽大使吳雲凡先生, 組裝合成建築項目的選手, 黃道港先生及尹子浩先生、油漆及裝飾項目的羅澤深，以及焊接項目的謝渝樂先生亦上台交流，展現了香港年輕一代在國際舞台上的卓越實力。

建造業議會表示，未來將繼續致力於培育青年人才、推動產學研合作，並透過科技創新與工匠精神的傳承，引領香港建造業邁向更安全、高效、智慧的新里程。

活動最後，天和工程有限公司副總經理曾建成先生, 香港建造商會青年會理事會召集人梅浩泉先生, 註冊專門行業承造商聯會青年委員會副主席陳志彬先生，以及香港香港建造業分包商聯會青年代表蘇天銘先生也分別分享了青年人在大灣區交流、推動智慧建築等方面的實踐經驗。

（資料及相片由客戶提供）