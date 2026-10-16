南洋商業銀行參與金管局AI論壇　展示「智能定期存款」創新成果

香港金融管理局（金管局）日前夥拍香港數碼港，聯合主辦「金融+人工智能論壇」。南洋商業銀行（南商）作為第二期入選 GenA.I. 沙盒計劃的參與機構，於論壇上分享並展示其「智能定期存款」概念驗證項目。



AI對話即時推薦產品 交易需客戶最終認證

據了解，該「智能定期存款」項目可透過 AI 對話深入了解客戶需求，並即時提供專屬產品推薦，同時協助完成交易，免卻以往重複輸入資料的繁複流程。

在安全保障方面，系統採用 AI 交叉驗證方法，並嚴格遵循「人為監督」（Human Oversight）理念，每筆交易最終均須由客戶親自認證，以確保資金安全。

田昌越：經驗將沉澱為標準 逐步擴展應用場景

南商副總裁兼資訊科技總監田昌越表示，南商很榮幸入選金管局第二期 GenA.I. 沙盒計劃，未來將與監管機構及業界夥伴同行，共同探索人工智能在金融服務的應用。

田昌越補充，南商將把沙盒驗證所得的治理經驗、風險控制及可觀測性實踐，沉澱為可複用的企業標準，並逐步推廣到更多場景以至規模化應用。作為根植香港的銀行，南商將持續擁抱創新，在風險可控的前提下，將數智化轉型成果惠及更多客戶，與業界一同打造香港智慧銀行的未來。

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