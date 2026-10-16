強強聯手！共建『會員+醫療健康』 升級深港兩地醫療禮賓服務

中國人壽保險（海外）股份有限公司（下稱「中國人壽（海外）」）今日宣佈，與大灣區知名醫療服務機構希瑪醫療控股有限公司（下稱「希瑪」）正式簽署合作備忘錄。雙方在ENRICH盈加生態服務平台展開全面的跨境醫療+健康管理合作，為中國人壽（海外）的特定客戶度身訂造一站式、高質素的保險+健康服務體驗。



此次合作旨在發揮雙方在各自領域的資源優勢，全面升級健康禮賓服務。合作項目主要涵蓋希瑪旗下的核心醫療網絡落地，包括香港眼科中心、旺角腸胃鏡中心，以及位於深圳羅湖口岸的希華愛康健綜合醫院、內地希瑪眼科、希瑪愛康健口腔，全面覆蓋本地及跨境醫療需求。雙方的合作內容涵蓋以下四大核心亮點：

• 專屬醫療綠色通道：提供專屬預約服務，包括專業導醫導診、VIP全程陪診及緊急醫療協助，確保客戶享有高效、私密的就醫體驗。

• 頂級會員禮賓服務：特為鑽石與白金會員提供客製化的頂級禮賓接待與尊榮禮遇。

• 健康促進與醫學交流：定期舉辦醫療機構參訪活動及專業醫生健康講座，提升客戶的健康管理意識。

• 專屬醫療優惠套餐：為中國人壽(海外)客戶提供專屬的健康檢查套餐及診療折扣優惠。

中國人壽（海外）副總裁兼香港分公司總經理忽群表示：「我們非常榮幸能與希瑪醫療集團建立合作夥伴關係。健康是客戶最關心的核心資產，透過希瑪在深港兩地的頂尖醫療團隊與完善配套，我們的ENRICH·盈加會員將能享受到更便捷、更臻完善的跨境醫療服務。這也是中國人壽（海外）持續深化高端客戶權益、實踐健康管理承諾的重要里程碑。」

希瑪醫療集團行政總裁李肖婷亦表示：「我們非常榮幸能與中國人壽（海外）達成戰略合作。希瑪始終關注為客戶創造覆蓋全生命週期的健康管理體驗。此次合作也是希瑪『港式服務、跨境便利』理念的聯動實踐，我們期待與中國人壽（海外）共同探索『會員+醫療健康』的創新模式，為ENRICH·盈加會員提供從專科診療到綜合健康管理的一站式會員服務方案。

隨着合作備忘錄的正式簽署，各項專屬服務及優惠套餐已於ENRICH·盈加健康+板塊上線，並將持續豐富更新。符合資格的會員可透過官方渠道查詢詳情及預約服務。