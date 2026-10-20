專業評級4.5星 Threads友大讚「世一」枕頭 原來係呢個品牌？

「瞓完好似無瞓過」、「愈瞓愈攰」等都市人常見煩惱，未必因為壓力大，可能只是因為用錯枕頭！瞓得差可大可小，除了易惹「瞓捩頸」及肩頸痛症，更分分鐘誘發一系列長期健康問題。



最近有一份專業評測報告就承托力、舒適度和耐用度實測13款枕頭，而在7款記憶棉枕之中，只有3款獲得4.5星最高評價，能適應大小體形作最佳承托。TEMPUR「雙用舒壓枕」，正正是獲得4.5星的記憶棉枕之一。這個由丹麥原廠製造的枕頭品牌，最近亦在THREADS引起網民熱烈討論，被大讚是「世一」枕頭！



承托表現是今次評測的重要指標之一，測試分體形較大之男士、體形較小之女士兩組，並就仰睡和側睡兩種睡姿以真人實測的方式評估。獲得4.5星高分之枕頭，其高度與曲線設計可於睡眠時能承托頸椎弧度至健康水平，並適應不同體形、做到貼服的效果。另一方面，下陷幅度太小或力度，反映枕頭是否偏硬，亦會影響舒適度。「TEMPUR Symphony 雙用舒壓枕」除了承托表現優秀，更於下陷速度測試中獲5分評價，反映其下陷速度平穩適中，能穩定承托頭頸。

「TEMPUR雙用舒壓枕」獲消委會評為4.5星記憶綿枕之一。

源自NASA技術的舒壓物料

貼合頭肩頸放鬆肌肉

作為全球唯一獲NASA美國太空總署認可的床褥品牌，TEMPUR床品的舒壓放鬆物料源於上世紀70 年代，NASA為在太空艙內為太空人研發減壓及提供承托的技術。而在1996年起，TEMPUR獲NASA授權將減壓技術應用至製造床品及生活用品。故TEMPUR的物料可按體形、睡姿而做到貼合頭肩頸的效果，為用家作全面承托。其「TEMPUR舒壓粒子」有助減輕身體所承受的壓力，同時紓緩肌肉不適，帶來放鬆效果。

雙面弧度設計

兼顧仰睡與側睡用家

今次獲最高評價的TEMPUR「Symphony Pillow 雙用舒壓枕」，不但沿用上述物料和技術，更配備雙面設計。一面為斜面，為仰睡者提供緊貼頭頸生理曲線的承托。另一面則為底部向內斜入，其弧度可貼合其肩膊曲線，枕頭既不會卡住肩膊，更同時保持脊椎平直、避免頭部傾側，故「Symphony Pillow 雙用舒壓枕」一直是側睡者的首選。不論哪一種睡姿，均可做到全面放鬆承托。此款式同時提供3款高度選擇，用家可按其體型和睡姿喜好，揀選最適合自己的高度。

「Symphony Pillow 雙用舒壓枕」不但具備雙面設計，更有3款高度選擇。

凹位設計貼合頸椎

涼感科技增睡眠質素

除了專業評測印證功效特性，用家評測亦充分反映用家的真實體驗。TEMPUR近年在社交平台THREADS備受網民熱議，有用家大讚承托力佳，更舒服到形容為「世一」枕頭。而部份TEMPUR睡枕更具涼感技術，在炎夏充分發揮其吸熱、散熱的功能。最多人大讚的的款式為TEMPUR「ErgoPlus Pillow™立體健頸枕」，有用家更指使用後深層睡眠時間變長。

此款枕頭特別設有中空凹位，有助將頸椎固定並調整至合適的弧度，不論側睡及仰睡用家，甚或睡姿百變、頻繁翻身的人士均適合。除此之外，其枕套更具備SmartCool™涼感技術，可排走睡眠時的多餘熱量，保持舒適的溫度睡眠。不少Threads用家更指改用此款由TEMPUR工程師按人體工學設計的枕頭後，連肩頸酸痛大有改善。加上因為枕頭的高低邊位設計，幫助用家於入睡時保持呼吸道暢順，有用家更直言大讚鼻鼾大有改善，大讚是「世一」枕頭！