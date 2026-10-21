Serta全新日製「匠心系列」3款護脊床褥改善都市人睡眠質素

都市人工時長、壓力大，頸緊膊痛幾乎是常態。不少人以為肩頸繃緊、腰酸背痛只是長時間對着電腦、睡眠不足所致，但其實很可能是選錯床褥，令勞損加劇。許多人誤以為床褥越硬越護脊、越軟越舒服，但軟硬以外，「承托」才是關鍵。百年美國床褥品牌Serta全新推出「匠心系列」，由日本廣島專業廠房製造，結合獨有護脊結構與日式職人工藝，針對不同睡眠喜好及護脊需要，帶來3款全新設計。不論偏好堅挺睡感、追求寧靜抗干擾，抑或想在家重現酒店級雲端包覆的享受，都能找到合適選擇，有助提升整體睡眠質素。



強效護脊耐用之選：Takumi

由日本廣島製造的Takumi，專為偏好堅挺睡感及需要加強護脊承托的人士而設。床褥採用雙面加厚高密度支撐泡綿，取代傳統軟質材料，建構護脊第一道防線，並配合3區人體工學獨立袋裝彈簧，可因應身體重量分佈，特別於腰椎位置加強硬度與承托力，有助減少腰部懸空及紓緩沉降問題。加上雙面可翻用設計，可定期翻轉使用以均勻分散受力點，延長使用壽命，兼具耐用度與支撐力,尤其適合偏好較硬睡感的用家。

「匠心系列」由日本廣島專業廠房製造，嚴格遵循日本JIS品質標準。

情侶共眠抗干擾之選：Miyako Classic

如果你是淺眠易醒的人，半夜容易被伴侶翻身動靜吵醒，Miyako Classic應該幫到你打造和諧的夫婦同睡體驗。床褥內置5區人體工學獨立袋裝彈簧，精準對應頭、肩、腰、臀、腿5個承托區域，因床褥貼合身體曲線起伏，有助大幅吸收睡覺轉身時產生的震動，故即使同床伴侶頻繁郁動，入睡後亦不會被打擾。此款更配備獨立舒壓Pillow-Top枕型墊層、抗菌高回彈減壓綿及日本高延展親膚針織面布，能做到包裹身體壓力點並吸收體壓，保持軟硬適中的平衡。而親膚平滑的面布更能保持夜間乾爽不悶熱，透過質料、科技雙重舒壓，打造優質睡眠體驗。床褥同時融入免翻設計及防蟎抑菌技術，日常清潔保養就更方便。

Miyako Classic備有抗菌高回彈減壓綿，可包裹身體壓力點並吸收體壓。

酒店級沉浸享受之選：Miyako Premier

去旅行玩足一日，回到酒店睡在像被雲朵溫柔包裹的床褥裡，總能將所有疲勞一掃而空，現在可透過「匠心系列」將這份奢華帶回家。作為系列中頂級旗艦之作，Miyako Premier採用奢華加厚工藝，配合旗艦級抗菌高密度減壓綿，其飽滿豐盈的質感可完美貼合身體曲線，深度吸收體壓，釋放每吋肌肉及關節的緊張。即使轉換姿勢，也可保持其雲端包覆感，持續做到深層舒壓；墊層內部更特別嵌入高密度日系提花帆布夾層，有效防止厚墊結構長期受力下滑，導致移位、變形或沉降，再配合5區人體工學獨立袋裝彈簧細緻承托全身，加強防震、抗干擾之效。即使在家，亦能重現如酒店級的深層睡眠質素。對經常忙於工作，容易過勞惹痛症的都市人來說，是值得好好犒賞自己的頂級睡眠之選。

Miyako Premier旗艦級抗菌高密度減壓綿，可完美貼合身體曲線，深度吸收體壓，釋放每吋肌肉及關節的緊張。

除了以上特別設計與功能，Serta更貼心因應香港潮濕悶熱的氣候，特別選用日本高規格親膚針織面布及嵌入式抗菌無紡布屏障，阻隔濕氣滲入核心結構，做到強效防霉防蟎的效果，即使飽受回南天潮濕困擾也無需擔心。床褥時刻保持清爽衛生，自然更耐用長壽。

Serta全新日本製造「匠心系列」嚴格遵循日本JIS品質標準與嚴苛的內部檢測規範，每一張床褥均由日本經驗豐富的床褥職人親自監督製作。「匠心系列」即日起於Serta門市正式發售，專門店更設試睡體驗。

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