首屆香港匹克球企業挑戰盃圓滿落幕　藝人跨界揮拍引全城關注

由PPA Tour Asia 及F-Sports 主辦，聯同LIT Sports Global 及LIT TLP Pickleball 舉辦的「LIT TLP－PPA 香港⼤滿貫2026 官⽅前哨戰：企業及團體挑戰盃」，昨⽇於啟德體育園展藝館主場館圓滿落幕。賽事匯聚24⽀企業及團體隊伍，經過連場精彩對決，最終由UBS 憑藉出⾊表現及團隊默契脫穎⽽出，勇奪「2026 企業總冠軍」殊榮。



是次賽事結合企業交流、競技運動與娛樂元素，並邀得Ah Gi、陳安立（Brian）、肥仔（梁業）及葛綽瑤（Yoyo）跨界參賽，透過不同界別的參與和⽀持，讓更多市⺠認識匹克球，進⼀步推動這項運動的普及化及專業發展。

24 ⽀企業隊伍同場競技 展現團隊精神與企業活⼒

本屆賽事吸引來⾃不同界別的商界領袖、企業⾼管及⾏業夥伴組隊參與，透過匹克球促進交流，展現企業活⼒與團隊精神。比賽採⽤參照MLP DreamBreaker 的單局賽制，配合每球得分制（Rally Scoring）及每四分輪換安排，令賽事節奏明快、競爭緊湊，考驗參賽者的個⼈技術、臨場應變及團隊協作能⼒。

多位商界、體育界及傳媒界嘉賓出席開幕典禮，包括啟德體育園體育內容及發展總經理Robbie McRobbie、Viu 及電訊盈科媒體集團董事總經理李凱怡、FILA 港澳區總經理陳家聰、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會義務副秘書長莫君逸、TGG 集團主席劉宏智、TGG 集團董事總經理⽑迪⽣、LIT Enterprises 董事總經理李衍廷、LIT Sports Global 總經理李饒基、LIT TLP 中國香港⼤連排匹克球總會主席陳⽂俊，以及LIT TLP 職業匹克球球員「香港⼀姐」鄧諾瑤，共同⽀持本地匹克球運動發展。

普及參與與專業發展並⾏ 為本地球員拓展機遇是次企業及團體挑戰盃不僅為商界及各界夥伴提供以球會友的平台，更希望透過企業參與、藝⼈跨界互動及傳媒關注，擴⼤匹克球運動的參與基礎。LIT TLP 期望以社區推廣與專業發展雙軌並⾏，為不同程度的參與者建立由入⾨體驗到競技提升的發展路徑。

TGG 集團主席劉宏智表示：「我們希望讓匹克球成為連繫不同年齡與背景⼈⼠的橋樑，讓更多⼈享受運動、建立友誼，並在參與中發掘⾃⼰的潛能。透過LIT TLP，我們期望由社區扎根，逐步完善⼈才培育及競賽機會，⽀持有志向專業發展的球員追求夢想，讓香港運動員在更廣闊的國際舞台上發光發亮。」

⾸屆「LIT TLP－PPA 香港⼤滿貫2026 官⽅前哨戰：企業及團體挑戰盃」圓滿舉⾏ UBS 勇奪冠軍。

除企業隊伍的精彩對壘外，陳安立（Brian）、 葛綽瑤（Yoyo）、Ah Gi 及肥仔（梁業）的跨界參賽亦成為全場焦點。

連繫品牌與商界 構建可持續發展的體育產業⽣態圈

TGG 集團董事總經理⽑迪⽣表示：「我們將全⼒配合政府推動體育產業發展的⽅向，積極培育具香港特⾊及長遠發展潛⼒的體育IP。透過連繫各⼤品牌、商界及體育界夥伴，我們希望把賽事、贊助、媒體內容與觀眾體驗緊密結合，將企業參與轉化為長期合作，提升體育項⽬的商業價值及持續營運能⼒，共同構建可持續發展的體育產業⽣態圈。」

四位藝⼈跨界參賽 以體育與娛樂連繫⼤眾

除企業隊伍的精彩對壘外，Ah Gi、陳安立（Brian）、肥仔（梁業）及葛綽瑤

（Yoyo）的跨界參賽亦成為全場焦點。四位藝⼈親⾝上陣，在球場上展現投入的態度與拼搏精神，與各隊切磋球技，贏得現場觀眾及隊友的熱烈掌聲，將賽事氣氛推向⾼潮。

透過藝⼈與企業隊伍同場競技，賽事展現匹克球的活⼒與樂趣，讓觀眾在欣賞精彩對決之餘，進⼀步認識這項運動，⿎勵更多⼈由關注賽事走向親⾝參與。

LIT TLP 職業匹克球球員鄧諾瑤亦有出席。

UBS 脫穎⽽出 贏取冠軍殊榮及豐富獎品

經過多輪⾓逐，UBS 憑藉穩定發揮及默契配合，成功登上冠軍寶座。冠軍隊伍除獲頒「2026 企業總冠軍」獎盃及個⼈冠軍獎牌外，亦獲得由FILA 及Plan B Champagne贊助的豐富獎品，以及「PPA 香港公開賽」決賽⽇⿈⾦席位⾨票，欣賞世界級職業匹克球選⼿的精彩對決。

是次企業及團體挑戰盃以運動連繫商界、體育界及娛樂界，為企業提供交流互動的平台，同時讓更多參與者接觸匹克球，推廣積極、健康的企業⽂化，為本地體育發展注入新動⼒。

(資料及相片由客戶提供)